‘Elemental, mi querido Watson, el juego está en marcha…’

Ataviado, casi siempre, en su abrigo negro en estos días fríos de enero, y más porque la “mañanera” es, aunque nadie lo diga, porque aguantan vara, de “madrugada”, el Presidente suele gesticular cada mañana mientras repasa “el estado diario de la Nación”.

Últimamente, ante el desbarajuste de la gasolina y las filas para reabastecerse de combustible, que ha llegado a límites largos inexplicables, simplemente, porque no lo han explicado, al menos no como debe ser, con las manos cruzadas por atrás escucha al funcionario de su Gabinete en turno que lo apoya en las respuestas del día.

Cierto que su rueda de prensa es para todos los temas prioritarios del país; desde hace semana y media, el que ha ocupado más tiempo, reflexiones y genuflexiones, ha sido el del combate al “huachicoleo”.

Este martes, como ningún otro, las sorpresas y contradicciones se dieron por racimo. Muchas en la “mañanera”; otras fuera de ella, durante el día.

¿Sorpresas? Creo que ya nadie se sorprende. Da lo mismo; a la “Cuarta Transformación” se le perdona todo.

Los temas y estrategias de la incipiente administración a veces pareciera que son tratados con estilo detectivesco, con deducciones, teorías y juegos de posibilidades, para resolver los problemas que nos atañen, por cierto, bastante identificados.

Así, la sombra de Sherlock Holmes se pasea en casi todos los actos encabezados por el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Quizá debamos empezar con una de las consignas más conocidas del personaje catalítico de sir Arthur Conan Doyle: “Mi negocio es el de cualquier otro ciudadano bueno; hacer cumplir la ley”.

Y es que ya entrados hasta con la Cartilla Moral de Alfonso Reyes, resucitada casi ocho décadas después, habrá que sacar demonios, tepocatas y víboras prietas de donde sea, y a como dé lugar, para purificar el alma de los mexicanos.

Decíamos; ayer fue un día imperdible no tanto en noticias nuevas o novedosas, sino en cómo éstas son revolcadas.

Primero, el ya increíble sabotaje, casi como la propia “mañanera”, a diario, del ducto Tuxpan-Azcapotzalco, que permite al Gobierno federal excusarse de la normalización del abasto de combustible a las gasolineras de la Capital del país. Según lo revelado por el Jefe del Ejecutivo es ¡la quinta vez! que el ducto sufre un sabotaje. O lloramos o reímos.

Esta maldad del crimen organizado, el sabotaje, también revelada por el propio Presidente, se detectó ya en las plataformas de perforación para extraer crudo. Elemental.

“Debemos buscar coherencia. Cuando hay falta de ella debemos sospechar”, afirmaba el sagaz investigador inglés.

Pero como los “sabotajes” no ayudan a la normalización del abastecimiento, aunque combustible en el país hay, y de sobra, los culpables de la crisis “que padece México” son los ex Presidentes, a quienes, si el pueblo “sabio”, mediante consulta, decide, se les abrirá juicio.

Es decir, el desmadre de ahora nació en el pasado; yo sólo investigo y deduzco. Sobre las consecuencias, pegue a quien le pegue, a mí que me “trasculquen”.

“No soy un psicópata”, se aferraba Holmes; “soy un sociópata de alto funcionamiento”.

Porque o no me entienden o no me explico: ¿Alguien dijo mando civil para la nonata Guardia Civil?

No, señores; dos mandos. En lo administrativo a manos de la Secretaría de Seguridad, encabezada por Alfonso Durazo, quien no puntualizó cuando dijo a la prensa que el Presidente había aceptado replantear los términos sobre la creación y funcionamiento de la nueva corporación, mientras que en lo operativo, que no tiene vueltas, a manos de la Sedena, subordinado o no, como ayer, también, contextualizó Mario Delgado, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, luego de una reunión de legisladores con el Presidente.

Pero lo que sí se entendió bien, pero se realizó mal, fue la cita que ya tenían pactada los titulares de Pemex, Energía, Hacienda y Profeco con los legisladores para explicar lo que muchos mexicanos desean que les expliquen, qué carajos pasa con el abasto de combustibles, o por qué un operativo contra el “huachicol” resulta en golpe a los automovilistas.

Si es tan fácil embonar ducto-sabotaje-pipas-comprensión-apoyo-filas-días-detenciones, ¿por qué no acudieron Octavio Romero, Rocío Nahle, Carlos Urzúa y Francisco Sheffield, respectivamente? Además, aunque fuera ante comisiones, Morena manda; la tenían fácil. O, de plano, ¿si le están pegando al Sherlock Holmes?

A veces veo al Presidente aplicando, puntualmente, los consejos de Sun Tzu en “El Arte de la Guerra”, pero dependiendo de si a sus opositores los ve como eso, o como enemigos.

Pero si el famoso manual del militar, estratega y filósofo chino inspiró a Napoleón, Maquiavelo, Mao Tse Tung, Simón Bolívar, Hitler y muchos más, por qué no a alguien que quiere pasar a la Historia junto a Juárez, Madero y Cárdenas.

Seguro me equivoco; la lupa se queda en casa, no el poder deductivo y de desciframiento de códigos. El abrigo largo, negro, las manos cruzadas por detrás de la cintura, la gesticulación; todo denota trabajo, inteligencia, próximos resultados.

No sé si la Cartilla Moral, pero me imagino que no (ya la auscultaré cual catecismo), incluya la recomendación de no mezclar ficción con realidad. Podrían acabarse los demonios, pero surgir los “zombis”.

