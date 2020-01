Elefante reumático y elefante en columpio

SEGURAMENTE, DURANTE EL NEOLIBERALISMO, se utilizaba aquella cancioncita de; “un elefante se columpiaba sobre la tela de una araña, como veía que resistía fueron a llamar a otro elefante” y así continuaba hasta que, después de decenas de elefantes, la red de la araña se reventó” y si nos imaginamos, pues la red es el pueblo jodido que todo lo aguanta, y los elefantes pues son o eran esos magnates y políticos que usaban los fondos y recursos públicos para hacer sus negocios privados, y pues si decimos que eran es un decir, porque en la realidad, pues siguen mamando y columpiándose, porque al parecer, los únicos que están en la austeridad, en la jodidez, pues son los jodidos de la clase media y van que vuelan para ser miembros del infeliciaje nacional, y a lo mejor, por esa razón, AMLO, hombre que busca cambios y recorre el país, declara, en una gira por el Estado de Hidalgo y Puebla que solicita a los pueblos indígenas que le “ayuden a mover el elefante”, y un compadre, ocurrente, dijo: “pues qué bueno que no andaba por Acapulco, porque entonces a lo mejor, propondría que le ayudaran a mover la pancita, como los lancheros les hacen a las gringas para distraerlas y ocuparse…” y bueno, en este caso, digo, pues es bueno que no toquemos a los gringos, ya ven lo que andan haciendo allá por Irán con eso de que Trump, pues busca mayores apoyos para la reelección, y para ello, no hay nada como estimular la economía gringa poniendo en funcionamiento la inmensa economía de guerra, y pues ya saben, los gringos son muy sensibles a esas provocaciones para la guerra y son capaces de mandar drones para asesinar a cualquiera que quiera y ordene el presidente, con el pretexto de que es un “terrorista”, y a lo mejor lo es, pero en ese cuento como en el de la guerra contra el narcotráfico, pues se llevaron entre las patas a tirios y troyanos o a culpables y a miles de inocentes, que son clasificados por “Jelipe” Calderón, como, los “daños colaterales”, de la guerrita ordenada por los gringos, para que pudieran legalizar la droga y ocuparse de este negocio, inmenso, a nivel mundial… pues por ello, a lo mejor, estamos como estamos y andamos como andamos, en la quinta chía y en la austeridad, para no decir, en la jodidez…

“Yo puedo estar dando instrucciones y tener voluntad de ayudar, y puede estar el presupuesto, pero se tiene que convertir ese ideal en una realidad”… y decía el presidente ante los indígenas Tepehuas y Otomíes: “Ya paramos al elefante reumático, pero lo tenemos que empujar para que camine, entre todos, porque es un cuerpo de avance lento” y así, solicitaba el apoyo y ayuda: “Me van a ayudar a mover el elefante?” y los gritos de apoyo pues no se hicieron esperar, pues claro que los que ahora por vez primera tienen a su lado a un presidente que anda entre ellos, no aislados como los fifís anteriores que no dejaban ser tocados, por el EMP, con el pretexto de que les arrugaban las camisas o les manchaban los zapatos, pues el grueso de la gente, noble y sencilla, pues se da seriamente para el presidente, imagínense que todos se pueden tomar fotos con él y las presumen a sus cuates, como anteriormente, los fifís, lo hacían con sus amigotes que estaban en el poder, ahora, el poder anda en las calles y los ranchos y juntándose con la gente del pueblo, el infeliciaje, no como aquellos licenciaditos que protegían a los fifís y que hacían reuniones solamente para los popof que aparecían en páginas de sociales de todos los medios de comunicación, y bueno, ahora, aparecen, en las páginas de nota roja… así de cabrona es la vida y de volteretas que da.

Y bueno, para mover al reumático elefante, solicita el apoyo de los que tienen la fuerza de los tamemes, los que siempre andamos en la chinga cargando hasta con la bolsa o la canasta del mandado o los tabiques para la construcción de la casa o de la escuela, los ricachones que le acompañan y siguen columpiándose en la tela de la araña, pues esos no, esos andan de acompañantes para que sepan que van a realizar, dicen ellos, inversiones de miles de millones de pesos o dólares en tales o cuales negocios que andan en las propuestas políticas de la 4T, y pues, ellos, apoyan, para ganar dinero no para nadar de tamemes del infeliciaje moviendo elefantes reumáticos… así, sigue siendo la vida de violenta y discriminadora… los ricos con los ricos y los jodidos con los jodidos, y pues, solamente, anda el presidente entre los dos, tratando de convencerles para que entre todos, los que cargamos el peso y la chinga de la economía, movamos al elefante, para que los ricachones, pues sigan columpiándose en la tela de la araña…

Y bueno, hay que decirlo, por ejemplo, el día sábado 4 de enero, en Oaxaca, Chiapas y Veracruz tuvimos un temblor que nos puso no a temblar por el movimiento si no, al recordar que es muy bueno andar prometiendo, pero la realidad es que de los anteriores temblores y de las jodas que nos pusieron los pillos del gobernador Gabino Cué y sus pandilleros, pues nada dicen desde el centro, al contrario, hay protección política porque son de los “mesmos”, que apoyaron a muchos de los actuales políticos en el poder y bueno, pues a joderse de nuevo los oaxaqueños, porque la realidad es que no mandan dinero de la federación, a pesar de las muchas promesas y giras que se han realizado por la entidad, y pues no sé, la realidad es que como que damos y como que hacemos, pero nada de nada, pocos resultados, y lo que creemos es que se guardan los fondos públicos para hacer cosas antes del proceso electoral del medio tiempo, allá por el 2021, y es lo que se hacía en los buenos tiempos del neoliberalismo, y el caso es que los ricachones siguen columpiándose en la tela de la araña, y los jodidos, tenemos que andar parando y sosteniendo al elefante reumático, para que todo siga igual, o cuando menos, no extrañemos a los que se han ido… y hay que decirlo, pues el mismo presidente manda la señal de que él tiene la intención y hasta los recursos, lo que sucede es que los que le acompañan en sus funciones, pues le hacen al pentonto o no saben, y no es lo mismo ser honesto que eficiente, y pues, lo mejor es irnos a la misa del domingo… a ver si nos sacan al chamuco… porque como que nos comenzamos a encabronar… la jodidez no anda en burro, anda en huaraches y a pie, levantando elefantes…