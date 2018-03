Elecciones de legalidad o legitimidad

Tiempos de elecciones, tiempos de incertidumbre; tiempos de meditación; tiempos de “hartazgos” que se avecinan con la difusión de las “campañas” que están en la puerta entreabierta de los partidos políticos e independientes para su detonación; donde se espera una serie de mensajes de defenestración, falsedades, infundios y simulaciones; más que de reconstrucción, de unificación, de abundancia en proyectos de resolución viables para el país; donde ya no son aceptables las “puntadas” electoreras.

Tiempos de cambio en la tesitura clásica a la que nos tienen acostumbrados los personajes que participan principalmente en la contienda presidencial, con su discurso electorero para deleite de sus seguidores y de descalificación para sus adversarios, que se debe evitar para no seguir incendiado ese “mal humor social” que aleja a los votantes del raciocinio, donde sigue prevaleciendo el sentimiento de agravio, contribuyendo enormemente al desencanto de la vía electoral.

Actitudes y hechos, donde se eluda seguir fomentando esa división con la parte gobernante e instituciones, y aún con sectores particulares; que erosiona más que fortalecer, soslayando que lo que está en juego es la viabilidad de mejorar a la nación; subrayando que esto no significa borrón y cuenta nueva de actos de corrupción, impunidad o ineficiencia; sino, con estricto apego a derecho, enjuiciar a los que han delinquido por los caminos que la ley marca, sin ensuciar el ambiente con la cacería clásica de brujas que: sexenio tras sexenio, nunca ha cumplido con las expectativas con la que se difunden, generando más incredulidad.

Tiempos de recapacitar para los candidatos, sobre la deuda que tienen con un pueblo al que sacrifican económicamente para subsidiar generosamente una democracia que dista de convertirse en el sistema social que se traduzca en igualdad, justicia y desarrollo a que se aspira desde que somos libres y soberanos.

Un país que en pleno siglo XXI, con las riquezas naturales que posee, padece algo inconcebible que lastima severamente a todo mexicano, en virtud de que no se ha podido sacar del entorno de la pobreza, y pobreza extrema a más de la mitad de su población; situación de degradación humana ante la cual no se pueden dar el lujo de dilapidar sin beneficios tangibles los recursos públicos para sus procesos democráticos, cuando la brecha de necesidades de otros sectores cada vez se ensancha más.

CAMBIO DE ESTRATEGIAS

Estrategias o ausencia de compromiso social para ser propositivos en sus mensajes y hechos, donde queda claro que los “aspirantes” sólo buscan captar votantes que convencer a una sociedad incrédula y hasta decepcionada con su gobernanza, su sistema político y su plataforma democrática; alejándose de obtener esa oportunidad de representación a plenitud que buscan codiciosamente.

Evaden por estrategia política la interrelación con la comunidad electoral escéptica, plural y dividida, la que no comulga con su campaña; que es a la que se deben dirigir y convencer de que son dignos de acreditarse una oportunidad que les merezca dirigir un país tan complejo y de tantas necesidades como el mexicano, en lugar de refugiarse en su terreno fértil de adeptos, que nunca les dará la legitimidad si se conforman con su voto duro, aunque ganen la elección.

Qué tan necesario es el cambio de técnicas para atraer y cautivar al amplio abanico de votantes, recordando que, desde tiempos de la alternancia, donde se ha podido aquilatar en mejor medida nuestra democracia, a Vicente Fox Quesada lo eligió el 27 por ciento de los electores en potencia, correspondiéndole a Felipe Calderón Hinojosa el 21 por ciento y a Enrique Peña Nieto el 24 por ciento.

Representación presidencial donde los votos conseguidos no significaron la voluntad en mayoría de la ciudadanía del país, sino el resultado de una elección ausente de toda la participación electoral que debió concurrir para generar legitimidad.

Una elección popular que, con esa participación de votantes, solamente se puede enmarcar en la legalidad, más no en la representatividad de una nación: por la escasa legitimidad que la respalda, que con el tiempo se fragmenta su posición de convocatoria y poder.

Con ese proceso de selección, nos han gobernado los últimos tres presidentes de la República, sin conceso de mayoría, con un poder del Ejecutivo y Legislativo plural e improductivo que ha paralizado y estancado a México.

Actuaciones y desempeños al que habría que agregar la esencia y proceder de los presidentes, definido con conocimiento de causa por Carlos Salinas de Gortari quien señalara: “Es bien sabido que en cualquier lugar, uno es el precandidato, otro el candidato y uno muy diferente el presidente: son tres personalidades en un solo individuo”, desilusionante en los hechos para quien emitió su voto con ciertas expectativas de cambio y mejora, porque el receptor de su confianza acabará convirtiéndose en un camaleón del poder por intereses o limitación.

Qué nos depara y qué podemos exigir o transformar para esa contienda cívica de julio próximo, anunciada como la más grande de la historia del México democrático moderno, para que se pueda amoldar a las exigencias de la sociedad y no de la clase política.

Una vía se vislumbra encaminada a la regulación y dirección, sin la confrontación, debate infructuoso o el abstencionismo de la indiferencia que solamente condena más, y nos hace más dependientes de los poseedores del poder.

Un camino que debemos diseñar y ejecutar para ser parte de, encontrando como la vía más efectiva la participación masiva en las elecciones; con un voto razonado y la exigencia permanente de cumplimiento a quien se eligió, aplicando una supervisión permanente y activa que evite como prevención que se contaminen con la corrupción, a través de la exigencia de la rendición de cuentas y transparencia sistemática, en un gobierno siempre abierto a la ciudadanía.

AÑOS DE CONSTRUCCIÓN

En el México libre y soberano, prevaleció la premisa de actuación de que el que hacía las elecciones en el pasado, siempre las ganaba.

Nuestros ancestros: las monarquías indígenas y del virreinato, nada tenían que ver con elecciones populares, ya que los nombramientos de autoridades se designaban por consejos especiales.

Los procesos electorales se hicieron presentes por primera vez hasta 1822, cuando se votó en el Congreso el nombramiento de Agustín de Iturbide como Emperador.

El “sufragio efectivo” exigido por Francisco I. Madero en 1910, se obtuvo hasta el año 2000, y sin violencia.

El derecho de sufragio no ha inspirado al pueblo ni entusiasmo, ni miedo: lo ha recibido con apatía, porque sus dirigentes y líderes lo han deformado y envilecido.

Las elecciones eran organizadas por el Estado, no por la sociedad, así sucedió hasta finales el siglo XX, a pesar de que hubo una revolución de por medio que proclamó desde su origen el principio del sufragio efectivo no reelección.

La alternancia presidencial que México experimentó por primera vez hace casi dos décadas, ha alentado a muchos mexicanos a seguir teniendo paciencia sobre las bondades que debe arrojar la democracia, no obstante, el desencanto de los tres últimos sexenios.

Las elecciones de éste año, son una oportunidad para que se manifiesten aquellos que quieren expresarse en las urnas, en un accionar para reconstruir, reformar y adecuar al país, donde ningún esfuerzo es efímero o insignificante, porque hoy los votos se cuentan y cuentan.

Queda claro que el tiempo y el cambio son el combustible de la supervivencia, siendo perceptible que, en el 2018 la elección no será entre partidos y candidatos, sino entre ciudadanos contra el sistema político.

UNA DEMOCRACIA DEBILITADA

Ha quedado de manifiesto que, los candidatos “iluminados” y los “aferrados al poder”, que no hemos dejado de padecer desde hace décadas; propician con sus actos que la democracia se debilite y se cuestione a través de las elecciones cuando atacan a los árbitros, compran a los actores neutrales y alteran la civilidad de estas contiendas debiendo asimilar que los votos han de servir, si acaso, para poner o quitar gobiernos, pero nunca para definir políticas.

Lo que se avecina son tres meses de campaña intensos, en los que el mejor no será el que más méritos tenga, sino el que tenga menos errores; con una sociedad que ya no resiste un rasguño más, con un hartazgo permanente por haber sido defraudada y saqueada sistemáticamente, acumulando agravios pendientes que quiere cobrar.

Nuestro sistema electoral nos hace creer que tenemos la libertad de elegir, pero nuestras elecciones siempre están condicionadas, persistiendo todavía hoy en día, la duda si son democráticas.

Se llega a las elecciones del 2018, con el panorama preocupante de un país polarizado, desencantado, con sólo 38% de los mexicanos apoyando la democracia, señala: José Woldenberg Karakowsky.

Son esas condicionantes las que determinan la apatía y rechazo de muchos electores, principalmente de los milenios, que representan cerca de 14 millones de votos.

REDEFINIR PROYECTO DE DESARROLLO

Se marcan los tiempos en donde se aspira a que la legitimidad permita resolver la lucha por el poder, que se encamine al bienestar de un país ávido de mejoras.

México requiere no sólo dejar atrás la crisis política (descrédito y desconfianza en la política por gobiernos malos y corruptos), sino revisar y redefinir el proyecto de desarrollo que sea más incluyente.

Es del conocimiento que, los grandes cambios siempre vienen acompañados de una fuerte sacudida, aunque la historia del mexicano nos sitúa como hijos de la costumbre.

Donde una casa dividida no puede sostenerse, acogiéndonos a que el tiempo lo cura todo, pero cuidado que quizá el tiempo sólo no alcance, con lo que se puede participar es lo que cada uno hace con el tiempo, donde no basta impedir lo malo, sino construir lo bueno.

Es tiempo que la ciudadanía elija el sistema de gobernanza que desea con su participación activa y concurrida, que permita una elección de legalidad y legitimidad que destierre los sistemas de empoderamiento que nos han dañado.