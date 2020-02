Elba Esther vuelve a la lucha

TOTAL INDIGNACIÓN POR EL FEMINICIDIO DE FÁTIMA, LA NIÑA DE SIETE AÑOS A LA QUE SACARON LOS ÓRGANOS, EN LAS REDES CIRCULA UN VIDEO DE CÁMARAS DONDE APARECE LA MUJER QUE SE LA LLEVÓ, HAY QUE APOYAR PARA LOCALIZARLA, NO IMPORTA QUE SE OFREZCAN RECOMPENSAS DE DOS MILLONES, ES POR JUSTICIA.

Y HABLANDO DE JUSTICIA, BIEN SEÑALA EL DIPUTADO MUÑOZ LEDO: “ cómo va a tener Calderón un partido libre, si su gerente, García Luna, está preso?”. Ya estamos cansados de simulaciones y se debe exigir al presidente que deje sus posturas protectoras y ordene las investigaciones de las transas, robos, saqueos, asesinatos y represiones de los ex presidentes, de otra forma él se está convirtiendo en un cómplice “silencioso” y acobardado que fracturará la lucha contra las corruptelas, los saqueos y entreguismos de la famosa “mafia del poder” que sigue actuando como si nada.

Ahora resulta que la planta “chatarra” por la que Lozoya es acusado de realizar una venta, ordenada por el presidente Peña, Videgaray y el jefe de la oficina legal del presidente, si funciona y ya produce fertilizantes que les fueran negados a los campesinos el año pasado. Pues o son muy buenos los técnicos actuales o solamente era un gran cuento eso de la chatarrización y de lo que se trataba era de hacerla más barata para continuar vendiéndola en el esquema del “neoliberalismo” que, al final de cuentas, siguen operando como si nada en los altos niveles de los ricachones que acompañan al presidente, y al parecer en el país para que cambien las cosas deben continuar iguales, así que los “neoliberales”, ricachones del régimen, no solamente compraron cachitos de lotería sino que siguen haciendo los enormes negocios usando los bienes y fondos públicos para hacer negocios privados, con el cuento de que los debemos de apapachar para que no se deforme la economía, pues quién les entiende, como la chimoltrufia: pues se les chisporrotea…

La maestra Elba Esther Gordillo realizó declaraciones a un diario español, donde explica: “No me he ido… Hay una historia que no ha terminado” y además aclara que su enorme error fue cuidar sus vestimentas, olvidando aclarar que eran los tiempos de los fifís, no el actual, y que si te veían vistiendo cualquier garrita, bolsas chafas, zapatos normales y no de marca, relojes baratos y no los vestiditos de marca, pues te hacían el fuchi huácala, los fifís que estaban muy cercanos al presidente Peña, bien vestidos, bien comidos y con mucho dinero, los jodidos, no tenían ni chance de acercarse, apestaban, decían, los cínicos cercanos al presidente. Y bueno todo esto lo usaron cuando la jodieron, se estrechaban los acuerdos entre los chayoteros y los operadores políticos del presidente y se hacía uso de esos elementos para mostrarla fuera del nivel social y económico de los maestros y esto fue generando un rechazo del gremio que, mientras estaban jodidos, veían a sus dirigentes bien vestidos, bien comidos y… con mucha lana. Lo mismo hicieron en los tiempos de Salinas para mostrar un conflicto de intereses y denostar a la Quina, presentándolo como un enorme derrochador, cuando él era un hombre normalito, los derrochadores, jugadores y bandidos eran los que estaban a su lado y su pecado fue el dejarles y así le dieron el “quinazo”, no para luchar contra la corrupción, sino para legalizar el régimen que llegaba con un estigma de robo electoral.

En el caso de la maestra se generó un enorme escándalo y acusaciones sin valor, tan fueron así que sale libre, absuelta y sin conflictos, el asunto es que ella no le dijo sí al presidente fifí, sino que tuvo el valor de decir no y pues ese era como una mentad de madre directa al presidente a su estima y orgullo, así que la mandan al carajo y la encarcelan, movilizando los cuerpos de comunicación y dando elementos a los chayoteros del sistema que todos sabemos quiénes son…

Hoy, la muestra se decide a continuar hablando y declarando como siempre lo ha hecho, sin tapujos ni cobardías, sabe que al final de cuentas ya está libre y que tiene que mostrar quién tiene la razón, no sé si operará para apoyar al actual gobierno en la parte sindical del magisterio, donde no hay control, ni el secretario sabe cómo hacerlo, ya lo vimos operar en los tiempos de Zedillo como secretario chafa de gobernación que se dejó engañar por el pillo de Madrazo, y hoy, pues anda con simples declaraciones, pero el asunto es que todo sigue igual, pagando a una serie de hamponcetes para que le ayuden… pero lo que realmente hacen es joder los planes de educación del actual gobierno y ahí, sin duda, la maestra sabe cómo solucionar muchos de esos asuntos que no resuelven los “consejeros y subsecretarios chafas del actual Secretario”

Sin duda la enorme ventaja de la maestra es que a su “edad” ya no tienen nada que perder sino todo por aclarar, y si gana o pierde, pues da lo mismo. Decir su verdad y demostrar que tiene esa capacidad de liderazgo es vital en su nueva vida, la luchadora no puede estar sentada viendo los toros desde la barrera, es una luchadora y guerrera, no hay duda, y así lo ha demostrado, salió libre y lo que no mata fortalece y salió más fuerte, no sé si le dará la vida la oportunidad y los años necesarios para hacer esa aclaración y transformación de su vida personal y política dentro del magisterio que es su vida y hogar, pero ahí está en la arena, peleando y luchando valientemente y sabiendo que todo tiene un costo y está dispuesta a pagarlo, por su bien y por el bien de la educación, pues ya veremos que sucede, cuando menos veremos, en realidad, una; “pelea a toda madre”…

Pues finalmente ya hemos visto en la 4T que muchos de los “pillos de antes” ahora son funcionarios y es que no pudieron comprobarles los delitos o no les dio tiempo hacerlo y como AMLO también ha sufrido esos embates pues sabe que muchos es escándalo para joder no para crecer y pues deja que todo pase, al tiempo que el tiempo es la madre de la verdad, como sucedió en su caso…