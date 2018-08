Elba Esther recupera al SNTE

Supongo que la causa real del encarcelamiento de Elba Esther Gordillo por más de 5 años tuvo que ver con la decisión de reformar el sistema educativo nacional e imponer un nuevo modelo con los supuestos delitos de los cuales fue exonerada; de no ser así no tendría sentido que saludara ayer con un vigoroso “recuperé la libertad y la Reforma Educativa se ha derrumbado”.

Algo así como: De nada les sirvió meterme casi 6 años en prisión si la Reforma Educativa será mera anécdota en unos meses.

En efecto, con sus primeras palabras a la prensa, la lideresa (hoy lo es más del SNTE que cuando fue arrestada en febrero de 2013) se ofreció como una especie de mártir de la Reforma Educativa.

Quizás nunca sepamos qué destruyó la armoniosa relación que mantenía la lideresa del SNTE con el equipo del candidato Peña Nieto, pero el rompimiento inició mucho antes de la Reforma Educativa al negársele algunas candidaturas al Senado.

El rompimiento fue evidente el primer día del sexenio cuando en Palacio Nacional, en pleno anuncio de que habría una Reforma Educativa que incluía evaluación obligatoria para ingreso y permanencia de los docentes, la profesora ya no ocupó, entre los invitados, el lugar de distinción que tuvo con Vicente Fox y Felipe Calderón.

Al final de la ceremonia se cruzaron los caminos de Elba Esther y el nuevo secretario de Educación Pública, Emilio Chuayffet.

Apenas iniciado el sexenio, Chuayffet borró, en la Secretaría de Educación Pública, todo indicio del poder de la profesora. Ahí había despachado, como subsecretario, su yerno, Fernando González; hoy está en Morena.

El 10 de diciembre de 2012, el Presidente Peña Nieto firmó la iniciativa de reforma al artículo tercero constitucional que dio paso a la Reforma Educativa. El secretario Chuayffet la resumió: “La obligación de la evaluación, que no es potestativa y que producirá consecuencias jurídicas, y la no sujeción de la evaluación a caprichos o a intereses particulares…el que repruebe se va, y eso no es pactable…”.

En este contexto se entiende todo, en especial el inicio del mensaje de ayer de Gordillo: “Recuperé la libertad y la Reforma Educativa se ha derrumbado”.

La traducción es: Gané.

La Reforma aún existe, pero si nos atenemos a lo dicho por López Obrador en los debates entre candidatos presidenciales, y repetido ayer, en el encuentro, en Palacio Nacional, con Peña Nieto y su gabinete para dar inicio formal a la transición, es cuestión de meses para regresar al antiguo estado de cosas en materia educativa; todo depende de lo que Esteban Moctezuma escuche de profesoras y profesores, y de la sociedad civil.

Por lo pronto, es indudable que la profesora Gordillo ha recuperado el control del SNTE.