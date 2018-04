El voto por Meade de Otto Granados

Ya nos veremos, Bruno Pérez Vázquez, mi maestro en la prepa de la Unidad Educativa Antonio Audirac y en los micrófonos la XEOL, pero mi amigo de la vida y de aquellas noches en Teziutlán

Hay momentos de definición; la cuestión es cómo los enfrenta cada quien.

No me sorprendió que Otto Granados escribiera en el periódico español El País que votará por José Antonio Meade para la Presidencia de la República, y que lo hará porque “votar es, de muchas maneras, elegir un destino. Los mexicanos deben hacerlo con la cabeza, el corazón y el carácter, no con el hígado ni desde el rencor o el resentimiento, por comprensibles que sean”.

Y no me sorprendió porque el vago aquel que conocí hace una vida, poco más de tres décadas atrás, cuando falleció don Jesús Reyes Heroles, al que auxiliaba como secretario particular en la Secretaría de Educación Pública, no se ha caracterizado por cuidar su imagen ni esperar a que pasen los acontecimientos para fincar su postura.

Ya entonces era político de riesgo, y lo es ahora que ocupa la oficina que fue de su jefe y de José Vasconcelos. Por eso contrasta que mientras sus compañeros de gabinete con Enrique Peña Nieto ocultan, en su fuero interno, su preferencia electoral por aquello de las dudas y con el pretexto, muy mexiquense, de guardar las formas, él la plasme sin temores, en letras de molde, en las páginas del periódico español El País.

Es apenas natural; cuando muchos de sus colegas de hoy veían a las ligas mayores de la política tan lejanas como se mira el sol, él ya libraba las grandes batallas priístas del último cuarto del siglo XX al lado de Carlos Salinas, primero como oficial mayor en la Secretaría de Programación y Presupuesto; luego en la oficina de prensa del PRI en la campaña contra Cuauhtémoc Cárdenas, Rosario Ibarra y Manuel Clouthier, y, más tarde, en la Dirección de Comunicación Social de la Presidencia de la República.

Vaya tiempos aquellos cuando la oposición al PRI fue más que formidable, cuando el apellido Cárdenas hizo llegar al hijo de “El Tata” a niveles a los que nunca habría arribado con otro nombre, y cuando “El Maquío” sí era un bronco de verdad, no como el gobernador de Nuevo León.

Con tanto en el camino (a lo que se debe sumar su presencia, dos veces, en Chile como embajador, su estancia en Aguascalientes, gobernando a sus paisanos, y su paso por la academia), y sin la melena de entonces, parece viejo, pero no lo es; no al menos más que yo.

CONGRUENCIA CONSIGO MISMO

Cumplidas tantas metas, ¿qué razón habría para que Otto arriesgara su futuro votando, por anticipado, en las páginas de El País?

Ninguna. Sólo ser congruente consigo mismo.

A finales de la primera quincena de agosto de 2015 se empezó a escribir el destino más reciente de Granados Roldán. Representaba a México, por segunda ocasión, en Santiago cuando la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, visitó México. En una de las ceremonias le tocó sentarse, por casualidad, al lado del jefe de la Oficina de la Presidencia, Aurelio Nuño, quien ya sabía que el 27 de ese mes sustituiría a Emilio Chuayfett en la Secretaría de Educación Pública. ¿De qué hablaron mientras transcurría la ceremonia protocolaria? Sólo ellos lo saben; lo cierto es que el 5 de octubre fue designado Subsecretario de Planeación y Evaluación de Políticas Públicas.

El nombramiento le cayó sin aviso previo; quizás llegó a pensar que encabezaría la Fundación Colosio del PRI porque Manlio Fabio Beltrones, que fue colocado al frente del partido gobernante el 20 de agosto de ese mismo año, lo tenía en su lista.

Fue tan de improviso que tuvo que buscar en dónde vivir, de manera temporal, en la Ciudad de México, pues su casa la tenía en renta mientras permanecía en el extranjero.

Aurelio y Manlio deben recordar que hablaban de él en sus periódicas reuniones previas al nuevo destino de ambos. De hecho, cuando Beltrones mencionaba que lo quería para la Fundación Colosio, Nuño prefirió no decirle que ya lo había solicitado para la Subsecretaría y que le habían concedido el deseo.

LE GUSTE A QUIEN LE GUSTE

Todo esto es anécdota que sólo sirve de contexto; lo que importa es su destape a favor de Meade y las razones que esgrimió ante los lectores del diario español.

No gustará a muchos el desenfado con que lo hizo porque abundan los adoradores de la ortodoxia esgrimiendo que las mujeres y los hombres del gobierno deben mantenerse al margen de la guerra electoral, y también los que dirán que su voz representa al pasado, en el que sirvió con eficacia y lealtad.

Su explicación no admite réplica: “Si bien formo parte de un Gobierno, escribo desde la más absoluta libertad política, personal e intelectual, a la que, como simple ciudadano, tengo derecho. Por ende, la ejerzo para decir que votaré por José Antonio Meade, el candidato presidencial de la coalición Todos por México”.

Le va a llover sobre mojado porque aún hay facturas por cobrar de aquellos tiempos turbulentos de finales de los ochenta y principios de los noventa, o quizás a nadie importe a favor de quién deposite su voto, pero lo relevante es que, a diferencia de sus compañeros de cuadra, se abre sin cortapisas en momentos de definición.

Decir a toro pasado que se hizo esto o aquello es lugar común en nuestra política; por eso destaca que el secretario de Educación Pública (a quien no veo desde que prefirió al Necaxa, sobre el Acapulco, para llevar futbol a Aguascalientes) arriesgue el físico en tiempos en que la disidencia magisterial amenaza con incidir con violencia en las elecciones y cuando una de las ofertas para el 2018, la de ya sabemos quién, es en el sentido de dar marcha atrás a la mejor de las reformas de Peña Nieto, la Educativa.