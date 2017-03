El último golpe de Sandoval a Cota en Nayarit

Entidad no es tan grande que digamos como para que el gobernador no se dé cuenta de lo que hace su procurador

Sólo porque la detención, en el puente que une al aeropuerto de Tijuana con San Diego, del ahora ex fiscal de Nayarit, Edgar Veytia, afectará, necesariamente a Roberto Sandoval, desecho la sospecha de que sea un postrer intento del gobernador por evitar que lo suceda el senador Manuel Cota.

Sin dar por sentado, sólo porque ejecutaron en su contra una orden de aprehensión, que Veytia contrabandeó cocaína, metanfetaminas y mariguana a Estados Unidos es imposible aceptar, si es cierto, que lo ignorara su jefe, el gobernador Sandoval.

El hecho es escandaloso porque Veytia era el encargado de procurar justicia en Nayarit y tenía la obligación, aunque el contrabando de droga es perseguido por la federación, de estar al pendiente de los cárteles del crimen organizado.

En realidad, si la Corte de Nueva York y el FBI no se equivocan, Veytia, a quien supuestamente conocen en el mundo del crimen organizado como “El Diablo”, no sólo estaba al pendiente de los cárteles de la droga, sino que los encabezaba en Nayarit.

¿Sandoval no se dio cuenta?

Nayarit no es tan grande que digamos como para que el gobernador no se dé cuenta de lo que hace su procurador.

La aprehensión de Veytia, necesariamente, será usada por los candidatos de oposición en las elecciones en contra de Manuel Cota, que ninguna culpa tiene de que el ex fiscal sea lo que la Corte neoyorquina dice que es, ni tampoco de la desatención y, si mucho me apuran, complicidad de Sandoval por omisión.

No puede el gobernador hacerse el occiso y conformarse con designar a un sustituto que se ocupe de la Fiscalía durante los pocos meses que dure su mandato; debe, por lo menos, dar una explicación pública del por qué Veytia pudo contrabandear droga, según la acusación norteamericana, sin que nadie del gobierno, en especial él, tuviera la mínima noticia.

No puede quedarse en la simplicidad de una noticia “que no esperábamos”.

Nayarit puede ser una entidad pequeña, con un padrón electoral que no se compara al de otras entidades en donde el PRI ha perdido electores y el poder, pero como se está poniendo la competencia por la Presidencia, Enrique Ochoa Reza no puede darse el lujo de una derrota sólo porque el escándalo en torno al ex Fiscal salpicará al gobernador y, necesariamente, perjudicará al candidato.

Quizás le llegó el momento de llamar a cuentas a Sandoval porque su omisión cómplice ha creado problemas que el candidato Cota no necesitaba.

Pero la obligación también es del procurador general de la República. Sin declarar culpable al ex fiscal sin juicio previo, Raúl Cervantes debe iniciar una investigación a fondo del gobierno nayarita porque si el jefe de la banda era el procurador o, al menos, el cómplice más importante de los delincuentes, no hay pretexto para que la PGR no actúe, en especial porque quizás Veytia sea sólo un eslabón de la cadena.

El ex fiscal, que también posee la nacionalidad norteamericana, está dando la razón a Donald Trump.