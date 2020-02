El 2020, no puedo arrancar mejor para el presidente Trump, que en este año, va a cargar con todo con motivo de su campaña de reelección. En México nos guste o no, debemos estar atentos y darle seguimiento al proceso en nuestro país vecino, pues hemos visto como los deseos del presidente norteamericano para mantener a su base electoral contenta no conoce límites y lo peor hemos sido testigos de sus promesas de campaña como se han convertido en resultados de una u otra forma y nuestro país se ha visto en la necesidad de reaccionar particularmente en los temas migratorio y comercial.

Ante este escenario, debemos de prepararnos pues el presidente estadounidense, se encuentra de buen humor y satisfecho con la manera en la que acaba de arrancar –aunque ya estaba en campaña- oficialmente su campaña de reelección, adiós Impeachment, un proceso corto y con el que los demócratas buscaban mover el tablero político…todo lo contrario sucedió, la reacción de Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representante a la hora de romper el discurso con el que se dirigía el presidente Trump al Congreso, nos lo dijo muy claro, la desconfiguración del aparato democrático entre el Ejecutivo norteamericano y el legislativo es palpable.

A partir de este momento, el presidentr Trump hará no sólo campaña, acciones muy puntuales ahora que el partido demócrata se ha mostrado en plena debilidad y el Impeachment tuvo el resultado que ya era previsible al no tener soporte del partido republicano, se sirvió prácticamente en bandeja de plata una campaña una campaña de reelección en la que las propuestas de campaña ya no son el modo de mover a la base electoral, sino la fórmula se ha convertido en ofrecer resultados sin entregar resultados.

Desde su llegada a la presidencia el presidente Trumo, contra toda probabilidad está creando una nueva correinte que en periferia se verá en los países de América Latina y posteriormente en la UE, la nueva corriente llamada el trumpismo es la nueva fórmula que se está implementando, aunque en países como Gran Bretaña ya tenemos al Trump inglés en la persona de Boris Johnson, la nueva corriente sin duda bajo la influencia de Trump se verá por muchos años posterior a su presidencia.

El uso de las redes sociales es a su vez una nueva tendencia de esta corriente, así como en prácticamente todo el mundo nos levantamos por la mañana para revisar la cuenta del presidente Trump y conocer su postura sobre el tema del día, el trumpismo ofrece en tiempo real el debate del tema a través de alguna red social.

La polarización, es otra carta fuerte, el famoso “divide y venceras” funciona con base en las reglas de mantener a la sociedad en pleno choque sobre algún tema o idea, así es como vemos al presidente Trump que disfruta de generar caos, se crece cuando no existe una idea unificada por parte de la sociedad sobre un tema.

La popularidad, es otro factor importante, si bien a los políticos siempre les ha importado las encuestas como los califican para el presidente Trump encuestas como Gallup, hasta el día de hoy lo califican con un porcentaje del 49 por ciento, el nivel más alto desde que llegó a la Casa Blanca y cuya tendencia se verá reflejada durante todo este año con probabilidad de ascender si logra mantener el tema migratorio controlado y el tema comercial bajo el ritmo que el desea, no sólo con México, también con China como principal actor desde la guerra comercial.

Para el día de hoy, para el presidente Trump todo va viento en popa, incluso el Impeachment, un proceso que para algunos lo marcará para el resto de su presidencia, para ser que simplemente será olvidado y y guardado en los anales de la historia, pues lejos de tener el efecto de revocar al mandatario estadounidense, lo ha fortalecido y a su vez derrotado a sus enemigos políticos, los demócratas.

Tendremos que seguir atentos del proceso de reelección en la Unión americana, pues su influencia se verá reflejada en México políticamente hablando.