El trágico balance

Cómo comprender, asimilar y aceptar que, en representación de todos los mexicanos (en suma de géneros), porque eso representa como titular del Ejecutivo Federal, Andrés Manuel López Obrador con sus rasgos de intuición que le caracterizan, sin la medición de su impacto diplomático y político, generara al gobierno Español y al Vaticano la petición requiriendo se pida perdón a los pueblos originarios de México por los abusos cometidos durante la Conquista y Evangelización de México, escenificadas hace 500 años.

“Una petición que no puede juzgarse a la luz de consideraciones contemporáneas”, como respuesta enérgica del gobierno español; ante una efervescencia de rechazo generalizado en el ámbito cultural, social y sobre todo político en la llamada madre patria, y, un rechazo simbólico pero manifiesto del Papa Francisco de que la Iglesia Católica que representa, en el año de 2015 en el país sudamericano de Bolivia, se pidió perdón por los “muchos y graves pecados contra los pueblos originarios de América”.

Una solicitud que ha generado tal controversia, que rebasa fronteras por inusual, aceptado un origen de justificación en suma de la reconstrucción histórica y social que nadie ha solicitado.

Sus efectos políticos son demoledores para su productor, ya que lo exhiben con efectos populistas, promotor a su causa política, que lo desnudan con carencias culturales e históricas, pero sobre todo, diplomáticas, ante una opinión pública no solamente nacional.

Sobre este acontecer, se han hecho presente los medios españoles para recordarnos aquel viejo dicho popular: “la Conquista la hicieron los indios y la Independencia los españoles”.

José Antonio Crespo puntualiza sobre este respecto en su libro “Contra la historia oficial: “los tlaxcaltecas acolhuas, chalcas y otomíes, derrotaron a los aztecas, dirigidos por un puñado de españoles. Los criollos iniciaron, dirigieron y consumaron la Independencia (ayudados, desde luego, por uno que otro miembro de las castas, como José María Morelos o Vicente Guerrero)”.

Los hechos consumados están, el control de daños deberá aplicarse de manera expedita, ya que sus efectos de descalificación se siguen propalando principalmente a nivel internacional, en el entendido de que nacionalmente el bono de popularidad de López Obrador lo absorbe con ciertos descalabros, sobre un proyecto defendible, mal estructurado y pésimamente manejado diplomáticamente.

Lo cierto es que, el Presidente de la República con su peculiar forma de gobernar y de comunicarse, día con día abre nuevos frentes de atención, apreciándose que los ciclos de los mismos casi nunca se cierran, teniendo muchas trincheras que atender que, en cualquier momento le detonan y lo siguen desgastando.

ABORTO

Y hablando de perdón, como uno de los temas de relevancia nacional por atender, que se ha ido postergado y hasta evadiendo, es la legislación acerca del aborto.

Ese trágico balance: Madre: “Se trata de mi cuerpo”. Bebé: “¡No, se trata del mío!”.

El “abortus” según su descripción del latín, que significa “no nacido” y, es la detención del embarazo espontáneo o provocado antes de que el feto este lo suficientemente desarrollado para poder sobrevivir.

Una interrupción biológica que a través del tiempo después de la “evangelización” española, hoy puesta en boga por la reivindicación de sus actos; impuso la creencia de la religión católica como reguladora del comportamiento humano, que rechaza categóricamente sin excepción la interrupción del embarazo.

Una práctica que en nuestros tiempos no se acaba por delimitar y conciliar si el óvulo fertilizado está vivo. Si es un feto o una persona. Si tiene derechos civiles. Una polémica que no tiene fin, que ha provocado generosos y hasta violentos debates en los campos políticos, social, médico y tecnológico; sin llegar a un consenso de aceptación unánime, ya que la postura de cada una de las fracciones en pugna es opuesta y difícil de conciliar, en el entendido de que va implícita la creencia religiosa, la posición legal de la vida, la salud de las involucradas, pero sobre todo; la libertad de decisión de las mujeres.

UN PROBLEMA DE SALUD PÚBLICA

Aunque no se tiene cifras oficiales por su ausencia de legalidad, más de un millón de mujeres interrumpen anualmente su embarazo en el país.

Desde 2007 que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal despenalizó el aborto inducido, las mujeres de la Ciudad de México pueden elegir este proceso, en el que se han atendido 194 mil 153 mujeres procedentes de todo el territorio nacional.

Las mujeres que han decidido interrumpir su embarazo son mayoritariamente jóvenes de entre 18 y 24 años, le siguen las mujeres de 24 a 29 años y en última instancia de 30 a 34 años.

Desde hace años, principalmente en las zonas rurales del interior del país, se producen anualmente miles de abortos.

Lo más lamentable de estos procedimientos es que se dan en zonas marginadas o de escasos recursos, que muchas de las veces va acompañada de la ignorancia.

Sectores donde también se practica el aborto más rudimentario que es a través de las bebidas preparadas con plantas naturales, cuyo efecto no debe de ser tan alejado como el procedimiento de envenenamiento, siendo lo más grave y lamentable el uso de un “gancho metálico de ropa”, el cual se introduce para desbaratar al producto, acabando desgarrando muchas de las veces a la mujer provocando con este procedimiento un sin número de muertes en las madres.

REGULAR

Acabar con estos hábitos y procesos de atención es, ineludiblemente, a través de su regulación.

El “aborto” no se resuelve castigándolo, sino logrando que ninguna mujer tenga que recurrir al mismo, y para eso está la educación sexual y los preservativos que la Iglesia condena.

Modificar las leyes para que las mujeres que tienen que abortar no sean encarceladas es una recomendación que desde hace 21 años promueve el comité de expertas de la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW).

En 1998, el organismo de Naciones Unidas pidió al Estado mexicano revisar la legislación que penaliza el aborto. En 2006, llamó a armonizar la legislación federal y estatal relativa al tema. En 2012, pidió establecer sanciones coherentes al delito y, en 2018, recomendó revisar la ley para no impedir el acceso al aborto.

UN RECLAMO MUNDIAL

Ante el empuje de la equidad de género, la legalización y la despenalización del aborto en el mundo se han reavivado.

El aborto no está en debate, es un problema de salud pública que no puede evadir Andrés Manuel López Obrador como Presidente, aunque mantiene la misma postura desde que era jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal: “que la sociedad decidiera en una consulta pública y que, su gobierno asumiría una neutralidad democrática al respecto”.

Una posición que enfrenta a senadoras en pro y en contra como a Patricia Mercado de Movimiento Ciudadano y Lily Téllez de Morena, por la escaramuza de los pañuelos verdes “marea verde” como se le calificó, que detona lo polarizado y división del tema en el legislativo.

Un enfoque bien definido para Iglesia católica que manifiesta el Papa Francisco en su mensaje del Día del Niño por Nacer celebrado el 25 de marzo anterior y que, coincide con la Solemnidad de la Anunciación de la Vida, señalando al respecto: “Que se establezca un camino común donde organizaciones, grupos, movimientos y todos aquellos que quieran ser anunciadores de vida, sean una sola voz, remen en la misma dirección, teniendo como objetivo la promoción, el cuidado y la defensa de la vida humana desde el momento de la concepción hasta su muerte natural”, reafirmando: “Vale la pena acoger a toda vida, porque cada persona humana vale la sangre de Cristo mismo. ¡No se puede despreciar lo que Dios amado ha tanto! Día del Niño por Nacer”.

Con otra perspectiva de actuación, el Senado de Georgia (Estados Unidos) aprobó el proyecto de ley que prohíbe el aborto luego de detectar el latido del corazón del niño por nacer, que ocurre aproximadamente a las seis semanas de embarazo. El proyecto establece que los médicos que realicen abortos después de detectarse el latido del corazón del no nacido podrían perder sus licencias para ejercer su profesión. Sin embargo, la ley incluye una excepción para los casos de violación o incesto, así como cuando un médico determina que la vida de la mujer embarazada está en peligro o que el bebé no sobrevivirá.

DIFÍCIL DETONACIÓN DE LA JUSTICIA

De qué lado se ubicará la razón en esta problemática que ya debe ser impostergable para evitar muchas muertes.

En qué posición se ubicará la justicia ante esta problemática social, biológica, tecnológica y política que se remonta tanto como la historia de la humanidad.

A que grupo le asiste la razón: “Por elección” que lucha por las prerrogativas de la libertad y el derecho de la mujer, o “Por la vida” que abandera los derechos del Nasciturus (el concebido pero todavía no nacido), o la “Posición Política Feminista”, cuyo fundamento es el llamado derecho a una maternidad libre y responsable, defendiendo el derecho al aborto, cuando el embarazo ha sido consecuencia de un delito de violación o incesto. Cuando corre peligro la salud de la madre o el feto tiene males congénitos.

Muy aleccionador será recordar a Jasmine Gillman para los que tiene que decidir: “No esperes por el momento preciso, empieza ahora. Hazlo ahora, si esperas por el momento adecuado, nunca dejaras de esperar”.