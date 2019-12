El tango del robo del libro

LA PURA NETA, OAXACA ES POR TODO: POR SU COLOR, MAGIA, COMIDA Y ENCANTO, EL MEJOR DESTINO TURÍSTICO PARA EL PRÓXIMO AÑO, SEGÚN, DIFERENTES ANALISTAS DE TURISMO…

Y por la crucecita, por el amor y la sumisión a los dictados de la Morenita que es la patrona de Morena, le juro, señor presidente, que el famoso pinche libro que dicen que me quería robar en esa librería de Argentina, no vale ni los dos tacos que cuestan las costillas asadas en los mejores restaurantes de Buenos Aires, sin duda, es alguna conspiración de la mafia del poder argentina que sabe que tendrá que salir del poder, por esta crucecita, mi presidente, por el che que todos llevamos adentro, yo no creo en eso de que “libro robado es libro leído”, yo, por ello, compro CDs de música y mientras me inspiro en las notas pues voy leyendo poco a poco los encantos de cada línea de los famosos escritores que suman mi enorme colección de libros, que pronto, serán donados a alguna escuela de México, porque en verdad, mi che presidente, no tendría más que decir que a lo mejor, por los años, se me olvidaba pagar lo que escondí entre el diario, ya ve que esos diarios ya no se leen, sino que sirven para envolver las carnes o los bifes o los panes o a veces, para madurar los aguacates o corregir a los pinches perros que andan cerca de la embajada y que, como se hacen por las calles siempre anda uno pisando lo que no debe…

En verdad, mi señor canciller, por esta crucecita de la Virgencita, que no era mi intención robarme, no digo chingarme, porque no soy de esa clase de corrientes que dicen groserías, sino pertenezco a las filas de los intelectuales que hemos sido los soldados fieles de nuestro amado presidente AMLO, al que juramos respetar y no fallar, por la crucecita de la Virgen que llevo puesta junto al escudito de Morena, y con los juramentos de no robar, no mentir y no hacerse pendejo en la chamba, y bueno, usted sabe que la austeridad y que ya no podemos andar vendiendo visas ni pasaportes, pues los recursos no son abundantes, y si uno quiere sobrevivir a la austeridad pues no hay más que darle un golpe al macho y ver si se dejan los ches, hacer una bromita, pensando en que robamos un libro, cuando hemos sabido vivir, por años, del cuento y de los choros de la intelectualidad, como dicen las canciones… no se nos apendejen, porque en verdad ya nos están generando un enojo tal, que nos puede dar el torzón, y no vamos a dejar la embajada embarrada por una simple nota donde nos acusan de pretender un robo de no más de doscientos pesos… eso, nos lo deberían de aplaudir, porque si robamos o intentamos robar, es para mejorar la intelectualidad y los conocimientos, no para andar luciendo joyas o vestimentas como muchos ches, se roban en México, cuando los mexicanitos nos apendejamos…

En verdad, mi che secretario, no tuve intención de que me cacharan, pero es mucho mejor que nos acusen de robo de libros, que de otras cosas, y esto, en vez de criticarnos, nos lo deberían de aplaudir, porque al final de cuentas, mi che secretario, usted sabe bien que los mexicanos somos especialistas en levantar falsos y crucificar a los enemigos, porque usted ha sido víctima, también, de acusaciones de robo de alto nivel, y gracias a la Morenita, que siempre no ha protegido, pues, ahora, está limpio, y todos sabemos que eso fue una de las mentiras del anterior jefe de gobierno que hoy es Senador, y por esta crucecita, mi che secretario, que no le voy a fallar y le prometo que cuando vaya, ya tendré una buena colección de vinos argentinos que podremos degustar cuando hagamos el asado y el chimichurri del que tanto gozamos los intelectuales en México, ya sabe que los pinches sueldos no nos han dejado ser buenos carnívoros, sino que tuvimos que inventar que preferíamos los vegetales, porque, al final de cuentas, en una visita por Chalco o Xochimilco, podíamos traernos de los campos algunos buenos, y esto nos lo tienen que entender. Los sacrificios que realizamos para que nuestro bien amado señor todo poderoso che presidente, lo hemos logrado, con enormes sacrificios, evitando que nos cachen en las librerías mexicanas donde no hay tantas cámaras o al final de cuentas, pues hay los tianguis donde llegan los libros de las bibliotecas que son vitales para la formación intelectual de los de izquierda… por esta crucecita, mi señor canciller, la mera neta, en el día de la Morenita, que no le voy a fallar, y bueno, disculpe, como no tengo dinero para el boleto de avión pues a’i llegaré, cuando, dentro de dos o tres años, junte para ir de vuelta a México, mejor formado como un gran intelectual de izquierda, al final de cuentas, no hay mucha chamba en la embajada, porque Evo ya tiene otro destino, y la izquierda, pues llega al poder, y ya me perdonarán este pequeño desliz… por la cruz que me protege con la morenita que todos los izquierdistas traemos dentro del corazón…

Usted sabe, mi querido che canciller, lo que es andar de la seca a la meca en el extranjero, cansado de comer asados y tomar vino que no tienen las marcas europeas, de comer chimichurri en vez de salsas y de pan en vez de tortillas y de pasar tiempo por las calles de Bueno Aires recordando aquellas novelas, como las grandes tragedias nacionales o los tangos que nos hacen llorar,- usted sabe mi che canciller, que todo eso de andar fuera de la patria cuando no está uno bajo la sombra del che presidente, al que uno ama con todo el corazón, pues genera nostalgias y llantos, estoy tratando de escribir algunos tangos para que, cuando tenga que platicar este episodio tan duro en mi formación intelectual, no se vean las lágrimas de dolor al recordar estos difíciles tiempos…

Que se me juzgue, al final de cuentas, de robo “intelectual”, pues será un honor en mi formación intelectual, es lo que nos dicta la conciencia y seguro estoy de que hoy, doce de diciembre, en vez de iniciar los ritos del Guadalupe- Reyes, pues tendré que ensayar los llantos y los cantos de los tangos, del sacrificio que debemos hacer los intelectuales del poder, en el exilio, lejos de la cercanía del che presidente…