El sortilegio de los tiempos interesantes

La política puede ser interesante o irrelevante, pero nunca será aburrida ni divertida. En realidad, hoy nos volvemos a jugar a México y el destino es incierto. En la liza está la gubernatura del Estado de México. No es tan exacto aquel mito de que esta entidad es el laboratorio previo a la elección presidencial. Baste recordar que el PRI nunca ha perdido esa gubernatura y, sin embargo, en dos ocasiones ha perdido la Presidencia de la República, pero lo que sí es cierto es que en el 2018 no sabemos si vendrá un México infalible o un México inefable.

Una bienaventuranza de los antiguos chinos deseaba al bendecido que pudiera vivir tiempos interesantes y que su existencia no transcurriera sumergida en el aburrimiento, batida en lo insignificante y sepultada en la melancolía.

Siempre he creído en ello. De muy joven me impresionó la triste descripción que Stefan Zweig hiciera en “El mundo de ayer” al retratar a su Austria, donde nada pasó durante 100 años. Donde los bisnietos de reyes también eran reyes y los bisnietos de meseros también eran meseros, pero lo más inentendible es que todos eran felices con esa vida predestinada donde nada cambiaba y donde nadie lo cambiara. Dora Russell decía que vivir así es como una travesía en un barco que no zarpó del puerto.

Mi padre y su generación pudieron vivir tiempos de cambios. Tenía 15 años cuando Venustiano Carranza fue asesinado, y 23 años cuando ultimaron a Álvaro Obregón. Vio la fundación del PRI, la expropiación petrolera y la fundación del IMSS. Él mismo fue coautor de la fundación del ISSSTE, del “desarrollo estabilizador”, del voto femenino y del Hipódromo de las Américas. Fue de los beneficiarios protagónicos del tránsito hacia el civilismo. Vio decenas de episodios que hoy son recordados como esenciales de nuestro acontecer, pero su abuelo también vivió tiempos interesantes.

Participó en las guerras de Reforma y de Intervención. Representó a nuestro país ante Estados Unidos y, en cuatro ocasiones, fue secretario de Hacienda. Entre sus mejores amigos estuvieron Benito Juárez, Porfirio Díaz, Abraham Lincoln y Ulysses Grant, de quien, además, fue socio.

Yo nunca he sido importante, pero, junto con mi generación, he podido ver un mundo en transformación. Cuando niño vi que Estados Unidos tuvo su primer presidente católico y su primer presidente sureño, pero inmediatamente después de éste vi 10 elecciones presidenciales “al hilo”, donde eligieron a sureños. Vi cómo renunciaba un presidente y cómo fueron asesinados dos seguros ganadores. También presencié los escándalos Watergate y Lewinsky. Los vi perder una guerra y sufrir un ataque en sus capitales política y económica. Vi al primer presidente negro y estoy viendo a su primer presidente inefable.

Cuando miraba hacia el sur, mi infancia se asustaba con las atrocidades cometidas por los “gorilas” que gobernaban en la América Latina. No imaginábamos que veríamos presidentas que, aunque mediocres, distan mucho de la tiranía y del genocidio, pero, asimismo, vi mujeres gobernando la India de los marajás y la Corea de los mandarines. Vi a dos europeas convertirse en las indiscutibles e indisputables líderes políticas de Europa.

Vi transiciones pacíficas inimaginables en España, en Sudáfrica y en Nicaragua. Vi a Rusia convertirse en capitalista y a Cuba convertirse en comunista. Vi a una Europa unida que demostró que la paz entre vecinos no era un monopolio de los pueblos americanos. Quizá un día la vuelva a ver desunida. He visto a Escocia votar contra su independencia, a Colombia votar por la guerra y al Reino Unido renegar de la Comunidad Europea.

Y no se diga lo que hemos visto en México. Expropiaciones y reversiones. Magnicidios y latrocinios. Alternancias y reinserciones. Cambios en la estructura y en la composición de los poderes políticos. Cancerización de la seguridad y el orden públicos. Para bien y para mal, nos han tocado tiempos interesantes.

Decíamos que, hoy, la política se nos ha vuelto poco seductora. Hace algunos años, cierta tarde me encontraba platicando, sobre temas de política, con uno de los más legendarizados líderes latinoamericanos, entonces presidente de su nación. De repente, me tuteó y me soltó una pregunta directa, pero complicada. Me dijo: “Pepe, ¿por qué se ha atorado la evolución política mexicana?”

Contra mis deseos, tuve que reconocer que habíamos dejado de evolucionar. Me sumergí en la verdadera pesadilla de aceptar ante un extranjero que en 30 años mexicanos, el más importante invento político ha sido una credencial de elector, no un sistema de poder, sino un plástico con fotografía.

Desde 1810 hasta 1970, México fue un generador de ideas, de proyectos y de instituciones que fueron estudiados y hasta reproducidos en muchas latitudes, pero hoy, en muchos escenarios, la mexicana se ha convertido en una política plana, insulsa, insípida y en mucho impotente. Es muy cierto. En algún momento se atoró. No nos debe importar mucho quién lo hizo ni por cuál razón, pero no hay duda de que habrá que desatorarla, y yo sugeriría que lo hiciéramos muy pronto.

Los cambios del porvenir ya los sabremos en su momento. Por eso decía Miguel de Unamuno que la verdadera revolución es el tiempo.

