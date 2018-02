El singular ‘Tucom’ de Meade

El jueves pasado discutíamos en “Mesa de Redacción” IMPACTO TV las posiciones de los tres principales candidatos presidenciales de dos contiendas, la de ahora, 2018 (Andrés Manuel López Obrador, Ricardo Anaya y José Antonio Meade), y la de 2006 (Andrés Manuel López Obrador, Felipe Calderón y Roberto Madrazo), teniendo como referencia, en ambos casos, encuestas del mes de febrero del periódico Reforma.

A partir de eso se hilan muchas conjeturas porque los elementos que rodean, y rodearon, ambos procesos son muy diferentes… pero ilustradores y reveladores.

En medio, esto no lo platicamos, pero es necesario tomarlo en cuenta, están los comicios del 2012, que más referencia aportan al “sui generis” 2018.

El primer gran elemento que llama la atención, difícil de entender a la ligera porque en el inter (12 años) de las tres fases no se da un fenómeno histórico que lo autentifique como el “héroe” como el que quiere ser visto, es la presencia de Andrés Manuel López Obrador.

Vaya, todos sabemos que el actual candidato de Morena suma no 12, sino 18 años de campaña, pero resulta un “agasajo” casi lujurioso (como la obsesiva recomendación de un amigo, hace años, de “chutarme” “La Ceremonia del Adiós” de Simone de Beauvoir) verlo incrustado en las encuestas de tres procesos electorales distintos sin un mérito material o tangible que reivindique su posesiva recurrencia.

Un “agasajo” porque si de sólo imaginarse un México “a todo dar” se trata, pues, todos podemos ser candidatos presidenciales.

Ahí están Ricardo Anaya y Margarita Zavala. ¿En verdad cualquiera de ellos reposiciona a México? ¿Ellos saben más que usted, que yo, que cualquier vecino? El agregado que un personaje debe tener para pasar a la Historia no les asoma ni por las uñas, pero en las mismas está José Antonio Meade. Y la moraleja de todo este argüende es que no basta ser militante, simpatizante, terco, improvisado o “heredado”, para ganarse la cruz en la frente, a propósito del Miércoles de Ceniza.

LOS NÚMEROS Y LOS APUNTES

Aclaro: El TUCOM de Meade en nada podría compararse con el de Roberto Madrazo. Al tabasqueño le tocó lidiar con la orfandad del PRI, pero también contra el rechazo a su soberbia. A Meade, en cambio, contra su propia actitud (quizá parte de la estrategia), la novatez política de su equipo, pero también la apatía y el auto-aislamiento de la campaña de muchos priístas.

A punto de iniciar el periodo de campaña, en el que las posiciones que se vayan dando de los candidatos serían casi definitivas el día de la elección, la última encuesta presidencial del periódico Reforma (febrero), una de las más confiables por su metodología y cruce de datos, colocan al aspirante del PRI en tercer lugar entre los principales competidores con 14 por ciento de las preferencias.

En segundo a Ricardo Anaya, con 25 por ciento, y en primero, como desde hace una año ha aparecido en todas las encuestas, Andrés Manuel López Obrador, con 33 por ciento.

Ahora que por todos lados se percibe que Meade no avanza, no levanta, comparé el dato con otra encuesta de Reforma, de febrero, pero de 2006. Por allá, decía, competían el sempiterno Andrés Manuel, Felipe Calderón (PAN) y Roberto Madrazo.

La búsqueda confirmó mi curiosidad: Meade está hoy, al menos antes de iniciar la verdadera batalla, en una posición más difícil que la de Madrazo, aun estando el PRI como gobierno, es decir, con un “guía” en el partido.

Entre las dos encuestas (2006-2018) está la del 2012, también de Reforma, pero del mes de marzo, es decir, tras el primer mes de campaña, compitiendo oootra vez López Obrador, Josefina Vázquez Mota (PAN) y Enrique Peña Nieto.

En ésta, el hoy candidato de Morena aparece en un tercer lugar (con 22 por ciento), que después se lo cedería a la panista, que obtenía un engañoso 32 por ciento, para acercársele al priísta, que lideraba con 45 por ciento, aunque no le alcanzaría.

La danza de números de las encuestas (2006, 2012 y 2018) indica que a cuatro meses y medio de la elección presidencial, “Pitágoras” todavía puede hacer de las suyas, al menos en el laberíntico espacio del “si hoy fueran las elecciones…”, pero si desde antes de la elección de Meade como precandidato muchos estábamos en ascuas por la retrasada decisión de los priístas mayores, desde el viernes pasado acentuamos el desconcierto, pues en pleno supuesto apuro de Meade y del PRI, el Presidente Peña Nieto afirmó que “(la campaña) va a para adelante. Confío en que vaya para adelante y creciendo, esa es mi confianza”.

EL AGUA AL CUELLO… Y FLOTANDO

Muchos creen que todo empezó con el cambio de estatutos del PRI, el pasado 12 de agosto, para que su candidato presidencial fuera un simpatizante, y no un militante.

La verdad, los supuestos apuros del PRI inician casi enseguida de la desaparición del “Pacto por México” y el arranque de una campaña (no electoral) para bajar del cielo a Enrique Peña Nieto porque los méritos, en realidad compartidos por todos los partidos ante la implementación de las reformas estructurales, se los llevaba sólo el Presidente de la República.

A los reproches del único que no estuvo en las negociaciones, porque ya comenzaba su retiro del PRD, siguieron los de quienes se sintieron desplazados, aun cuando todo lo que pidieron incluir en las iniciativas les fue concedido.

Desde ahí, el equipo de Peña Nieto y el priísmo en general cometieron una omisión y excedieron su confianza quizá en la creencia de que los tiempos eran los mismos a antes del 2000, pero, además, no contaban con la astucia de gobernadores traidores a la confianza ciudadana.

Con su regreso a la Presidencia de la República, el tricolor tenía todo para cambiar la percepción de un partido viejo y tramposo a uno renovado y seductor, pero fue cayendo en las trampas de la oposición y no supo reaccionar ni como partido ni como gobierno.

Así, a cada respuesta por el trapito al sol que la oposición exhibía aparecían dos más.

La construcción de liderazgos (simpatizantes o militantes) con miras a lo que quizá no imaginaron parecía no importar o se daban a cuentagotas, sin una aparente prisa.

¿Cómo le llegó el agua al cuello al PRI-Gobierno? Los factores fueron muchos. Casos de corrupción de gobernadores; casos de conflictos de interés; cargar, inocentemente, con culpas ajenas (principalmente Ayotzinapa); golpear al crimen organizado, pero no rematarlo; enfrentar situaciones económicas externas (precios del petróleo, dólar-política económica de Estados Unidos).

Todo ello, aunado a la competencia interna, desde tres años antes, con la vista fija en el año que hoy padecen, llevó al partido, y al gobierno, a derrotas electorales previas.

Por si fuera poco, Andrés Manuel, que a estas alturas ya debe tener doctorado en campañas, tuvo la magnífica idea del “síndrome del ropavejero”, aglutinar a tirios y troyanos; desahuciados y “homeless”.

Errores domésticos que el viejo PRI no cometía, o nunca los enfrentó, como, más allá de lo puramente jurídico, abrirle el zaguán a la maestra Elba Esther Gordillo; descuidar el lenguaje de pelea (los “prietitos”); con o sin reuniones de por medio, no amarrar los protocolos del Cisen, y muchos más.

Hoy, ese marasmo es la losa que carga Meade, sin contar los efectos del celo de la militancia priísta, la inexperiencia, en el ring político, de su equipo de campaña, a excepción de Eruviel Ávila, pero que a veces parece no estar ahí.

Y mientras todo eso persista, las encuestas (del 2006, 2012 y 2018) tendrán algunos parecidos y circunstancias distintas, pero reflejarán si hay, como dice el Presidente, capacidad de reacción.

[email protected]

[email protected]

[email protected]

@RobertoCZga