El silencio, ¿cómplice de la verdad?

Barbarie de Ayotzinapa no acaba por aceptarse en el tiempo; no es fácil reconstruir, con certidumbre, un hecho del pasado

Nada justifica conmemorar, si acaso recordar para no volver a repetirla, una fecha que quedó enmarcada como una tragedia inconcebible como reprobable, escenificada en la época del sustento de los derechos humanos, que dejó de estar dimensionada por su número de víctimas para convertirse en un rostro con nombre e historia que estigmatiza a México; salpicada por su violencia, crueldad y dudas en la aplicación de la justicia que la caracterizó.

Un 26 de septiembre de 2014, en el que asesinaron e incineraron a 43 estudiantes de la escuela normal de Ayotzinapa en Iguala, Guerrero, según la versión oficial que se le acuña a la administración de Enrique Peña Nieto, donde la muerte que cancela todo, no se ha podido aceptar del todo, impidiendo la construcción de una verdad para todos.

Una verdad histórica paternidad de Jesús Murillo Karam en ese tiempo Procurador General de la República (PGR), que atrajo el caso por las múltiples demandas nacionales e internacionales que se agolparon para que se impartiera justicia, que, en la difusión de esclarecimiento de los hechos, nunca quiso aceptar la definición de una verdad legal que le aconsejaban, producto de las investigaciones obtenidas.

Conclusiones de los acontecimientos que, de inicio, fueron rechazadas unánimemente por los padres de los sacrificados y un sector de la sociedad escéptica que se siente aludida por este suceso.

Descalificaciones justificables e injustificables según el grado de involucramiento que impide a través del tiempo aceptar una realidad inevitable, para que los sacrificados, en su sepulcro ficticio, pero lejos del umbral de la nada, encuentren el espacio de paz y olvido, porque como señalara Jesucristo: “Si no puedes restituir la vida: cállate. Ante la muerte no hay palabras”.

UN HECHO AISLADO

Un acontecimiento que dejó de ser un hecho aislado, ejecutado en un municipio del sur del territorio nacional que trascendió el ámbito regional y nacional, para irrumpir el espacio internacional que lo condenó en su momento, lo exhibió y sigue exigiendo su reparación.

Una verdad como la describiera el filósofo estadounidense Ralph Waldo que: “cuando es lastimada hay que defenderla”.

Una defensa legítima para los 9 fallecidos (5 estudiantes normalistas, 2 integrantes de un equipo de futbol y un civil), a los que se les suma la afrenta principal de este trágico episodio, “los 43 estudiantes”, cuyo destino ha sido imposible aceptar, y por consiguiente acotar en los actos inhumanos que ha padecido el país.

Sobre los acontecimientos aciagos difundidos, fundamentalmente sobre los “43 desaparecidos”, como los autonombran sus familiares, difícilmente se aceptará una historia verdadera, porque esa historia se ha poblado de diferentes interpretaciones, aflorando hasta intereses de índole político que entorpece cualquier ruta de conciliación.

ESA HISTORIA

Esa historia que no encuentra la puerta de la liberación de un pasado que la abruma y lastima, porque escribir historia es tarea imposible, ya que nadie es dueño de la objetividad.

Un pasaje infausto que no encuentra un cauce que lo conduzca a la verdad aceptable para cancelar ese pasado que atormenta, que sigue capturando y aprisionando los hechos, impidiendo el acercamiento a la dimensión de la verdad.

AYOTZINAPA

Ayotzinapa, es un nombre que se asocia con perseguidos, balaceados, secuestrados, torturados e incinerados; que evoca lamentablemente una réplica del Holocausto nazi.

Un suceso que las organizaciones internacionales califican como el ataque a estudiantes mexicanos más grave desde 1968.

Un evento que la escritora Elena Poniatowska califica peor que el 68: “porque fueron 43 jóvenes normalistas que desaparecieron en una noche y no hubo después ninguna respuesta del Gobierno. En 1968, aunque vinieron después los Juegos Olímpicos y se trató de acallar, ha sido un grito de los jóvenes que ha seguido”.

Un acontecimiento que el Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas en su informe final sobre México señala: “El caso de los 43 estudiantes de la escuela normal rural de Ayotzinapa es una muestra de cómo en México se vive en un contexto de ‘desapariciones generalizadas’ en las que muchas veces participan agentes del Estado cometiendo el delito de desaparición forzada”.

SU REPOSICIÓN

Un caso que revela diversos intereses de protección que impiden su conclusión, en el que recientemente el Poder Judicial se hace presente en el tema, cuando los magistrados del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito de Reynosa, Tamaulipas, ordenan reponer el proceso, con el inmediato cuestionamiento de la PGR.

Bajo ese mismo contexto, producto de promesa de campaña, la nueva administración que presidirá Andrés Manuel López Obrador prometió a los deudos su esclarecimiento, y hoy, le exigen su participación y su cumplimiento cabal.

No alejada de esta trama, en la Cámara de Senadores se escenificó un debate de descalificación más que de aportación para dilucidar los hechos entre el morenista Félix Salgado Macedonio y el priísta Miguel Ángel Osorio Chong, polarizando y politizando el suceso que brincará de administración, en espera de una conclusión aceptable para todas las partes.

SU POSTURA

A manera de colofón de su gestión presidencial, con todos los elementos con que cuenta el Estado en materia de administración de justicia, Enrique Peña Nieto señaló estar convencido con las conclusiones a las que llegó la PGR respecto a la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, declaración que levantó controversia y volvió a poner en la palestra este evento.

En esta barbarie que no acaba por aceptarse en el tiempo, hay culpables intelectuales, materiales, y responsables políticos; sin que, a estos últimos, se les pueda tipificar su real participación.

Un silencio cómplice con la ilegalidad que convirtió a la PGR en omisa, negligente e irresponsable, acabando por arrastrarla y sumergirla en los acontecimientos, traduciéndola en un crimen de Estado teniendo como principal inculpado al Presidente de la República.

Un crimen a nivel municipal que se convirtió en una trasgresión de Estado, ante la pasividad del gobierno para intervenir, terminado absorbiendo la paternidad de esta tragedia.

UN AÑO MÁS

Cuatro años cumplirá este atentando contra la humanidad por los sacrificados, y contra la dignidad por los actos consumados; correspondiéndole a Alejandro Encinas Rodríguez, encargado de la administración lopezobradorista atender y cerrar este caso, que, por cierto, fue el motivo de su renuncia al Partido de la Revolución Democrática (PRD), ya que evidenció a esa agrupación política que le apostó al silencio, al desgaste y al olvido.

Un silencio que no se ha hecho presente, un desgaste que sigue persistiendo y exhibiendo y, un olvido difícil de conseguir; porque no es fácil reconstruir con certidumbre un hecho del pasado para poder ofrecer una verdad histórica, donde el silencio ya no se puede hacer cómplice de la ilegalidad, tratando de evitar lo que alguna vez sentenció Fernando Gutiérrez Barrios: “El mayor pecado en el ejercicio del poder es que, éste no sirva para nada”: prevaleciendo el silencio como cómplice de la verdad.