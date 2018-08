El riesgo de convertir a México en un país con olor a reliquia

El inútil debate sobre si el nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México debe construirse o no, pero, además, que la última palabra sea una consulta, resulta ocioso

El martes pasado caminé por los pasillos de arribo internacional del Aeropuerto “Benito Juárez” de la Ciudad de México. Hay partes y momentos en los que las huellas del tiempo no se esconden al paso de los usuarios. Largos pasillos con losas y ventanas antiguas, semi-alumbradas, aisladas, sin los instrumentos (pasamanos, bandas metálicas para transitar, pantallas, publicidad) que, hoy en día, las nuevas (o reconstruidas) terminales ofrecen a los pasajeros.

Eso sí, algunos tramos con trabajos de reparación o reestructuración para unos cuantos meses más o, quizá, años.

La sensación es de viejo.

Este aspecto no es general en toda la instalación (Terminal 1 y 2) del aeropuerto, cuyo casi 80 por ciento exhibe buen aspecto gracias, en mucho, a la remodelación y anexo (Terminal 2) llevados a cabo durante la administración de Vicente Fox.

Sin embargo, la máxima preocupación para autoridades y usuarios que realmente conocen o tienen alguna teoría sobre la seguridad de las instalaciones que utilizan es la falta de espacio para los ejercicios de aeronavegación en despegue o aterrizaje, máxime en una mancha urbana que concentra a 25 millones de habitantes, resultado de uno de los movimientos demográficos más amplios del mundo y en el que tienen que ver aspectos económicos, industriales, mercadeo, traslado internacional de personas, en fin.

Al actual aeropuerto no alcanzan a llegar los aviones más grandes del mundo porque las pistas no son aptas para ellos.

En uno de los vuelos, un extranjero procedente de Vancouver, Canadá, me dijo, no a pregunta expresa, que para aterrizar, el avión debió sobrevolar más de una hora la Ciudad de México y otras porque, según les comentaron, no había espacio para carreteo y estacionamiento.

El tráfico aéreo proveniente de casi todo el mundo ha rebasado ya las expectativas de la actual terminal. En otras palabras, la edificación del nuevo aeropuerto ya no debe contemplarse como un simple plan de negocios, sino como una necesidad que, valga la contundencia del eufemismo, pudiera resultar “de vida o muerte”.

Y no quitamos la intención del gobierno por asumir el 1 de diciembre de que, de aquí en adelante, todo sea bajo estricto control para no sobrepasar la raya de los contratos complacientes y leoninos, y se alargue la sombra de la corrupción.

¿Pero qué necesidad hay de hacer toda una novela, perder tiempo, recursos, mover gente? ¿De amenazar con tumbar la obra? ¿Una consulta? ¿Foros?

Lo dije, es ocioso.

Creo que con los planes de hacer de México “una potencia”, como insiste Andrés Manuel López Obrador -lo cual no sería posible sin obras de esa envergadura-, contempla no decenas, sino centenas de proyectos similares. Pues esas ya estarán reguladas y con los candados que usted, el vecino, el Presidente, el Congreso, o la Virgen, deseen.

¿O una potencia posa sobre barro; se edifica entre polillas? ¿O despide olor a madera y arcilla caduca?

El asunto es tan serio que no admite, tampoco, vaguedades, como aquello de crear una mini terminal alterna en la base aérea militar de Santa Lucía. ¡Qué locura desbaratar y entrometerse en una zona castrense no para resolver un problema mayor, sino para empeorarlo!

A todo ello se agrega la desbaratada idea de que sean los mexicanos quienes decidan qué hacer y, me supongo, porque es el slogan del futuro gobierno, serán los pobres quienes tendrán la palabra.

La consulta, lo único que podría arrojar sería una postura de aval hacia quien la promueve porque tomar el resultado como decisión para una obra que lo que requiere es sabiduría, tenacidad, cálculo, capacidad, sería un error garrafal.

Sobre eso mismo, con cierta timidez todavía, Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, reiteró que la viabilidad del Nuevo Aeropuerto Internacional de la CDMX no debe ser sometida a una consulta pública, ya que los temas técnicos y especializados para su construcción deben ser resueltos por expertos.

“Los temas técnicos que se deciden con argumentos y con estudios de ingeniería especializada no pueden ser sometidos a una consulta pública; los temas políticos y sociales tendrán una naturaleza propia en ese sentido”, expresó.

“Los temas técnicos deben ser tratados con todos los argumentos científicos, con todos los argumentos y estudios de ingeniería que correspondan; no es de opinión pública y de opinión de las mayorías; es de fundamentación tecnología y científica”.

Cosa más cierta, lógica y recomendable. Pero para el nuevo gobierno por asentarse, la visión popular es sabia. ¿Cómo perder el aval de quienes lo llevaron a la Presidencia de la República aún sobre la integridad de gran parte de la misma sociedad?

SE HACEN BOLAS CON EL ANÁLISIS

Si con los resultados del análisis técnico sobre las dos propuestas (Texcoco y Santa Lucía), presentado el viernes como dictamen, para resolver la emergencia de un aeropuerto internacional viejo se hacen bolas, imagine la facilidad y ligereza que representaría optar no por el dedito de quien sugiere la consulta, sino por los deditos de quienes participen en ella.

El esperado dictamen reveló pocas cosas nuevas. Muchas ya se sabían, pero, claro, no estaban conformadas en un “informe técnico”.

Por ejemplo, se reafirmó que el costo del proyecto original se ha incrementado en forma desproporcionada (al pasar de 169 mil millones de pesos, en 2014, a 300 mil millones de pesos actualmente). Ocurre en todos los proyectos de aquí hacia atrás, efectivamente, en lo que en ningún momento se ha puesto freno a la voracidad de las empresas contratadas. Bien caería la ya mencionada revisión de los contratos y que se adecuen los costos.

Se menciona que en la construcción actual existe complejidad del suelo, que hay problemas sísmicos y geotécnicos, aunque el primero está resuelto. Todo ello, créalo usted, está contemplado desde la conformación del proyecto, a un costo altísimo, claro, pero no es causa para eliminar la obra, a menos que lo que se busque es una terminal para dos o tres décadas. Si Japón ha construido aeropuertos sobre el océano (Kansai, 1994, y Nagoya, 2005), ¿por qué no tener la capacidad de resolver los inconvenientes de dos lagos, el Nabor Carrillo y la Laguna Casa Colorada, que generan, señala el dictamen, problema aviar y “un complejo sistema” para la construcción de la Pista 1? Además, nada de eso puede contemplarse como un “olvido” de quienes realizaron el plan inicial. Es decir, ello tampoco es novedad.

Que las obras están “sobredimensionadas”, pues, a desinflarlas, pero que tampoco eso sea causa de frenar la obra.

De acuerdo al dictamen y a la misma opinión de Javier Jiménez Espriú, futuro Secretario de Comunicaciones y Transportes, cancelar la obra actual, que lleva un avance del 31 por ciento, tendría un costo que ronda los 100 mil millones de pesos, 60 mil millones de pesos por obras ya concluidas y 40 mil millones de pesos por gastos no recuperables de contratos ya firmados.

Jiménez Espriú indicó que estos costos tendrían un fuerte impacto en el Presupuesto federal de 2019 y un posible impacto negativo en los mercados financieros.

El equipo se enfrenta a un huracán de opiniones que con la famosa consulta convertirá todo en casi un cataclismo.

Por ejemplo, el propio futuro Secretario de Comunicaciones es de la idea de que construir dos pistas en Santa Lucía y mantener operaciones en el AICM implica menor tiempo para el inicio de operaciones y menor afectación a la Ciudad de México, entre otros factores.

Esta opción, añadió, tiene a favor menores costos de construcción, que serían de 70 mil millones de pesos, y de mantenimiento.

Pero luego menciona la opinión de un dictamen de MITRE (Centro para el Desarrollo de Sistemas Avanzados de Aviación), perteneciente al MIT (Instituto Tecnológico de Massachusetts) y especializado en temas aeronáuticos: “No es viable operar paralelamente dos aeropuertos”. ¡Pero no le creen al MIT!.. y propone que otra empresa realice un nuevo estudio para determinar si es así.

Hacer ese nuevo estudio tomaría alrededor de cinco meses y costaría entre 150 y 200 millones de pesos, expresó.

En el mismo dictamen, Jiménez Espriú afirma que un grupo de técnicos chilenos ve con buenos ojos la opción de Santa Lucía.

“Nuestros técnicos y un grupo de técnicos chilenos que han apoyado al Ingeniero José María Rioboó (asesor de López Obrador) en la concepción del proyecto del Aeropuerto Internacional de Santa Lucía, en visita realizada a nuestro país y luego de un recorrido y sobrevuelo por las instalaciones militares, coinciden en la viabilidad de operación simultáneamente de ambos aeropuertos, que se complementaría además, con instrumentación PBN (diseño de navegación aeroespacial) y ayudas a la navegación de última generación”.

Respecto a modernidad, pegado al desarrollo, específicamente en plataformas de infraestructura, en algunos aspectos y, sobre todo, una Ciudad cosmopolita como lo es la Capital mexicana, padece atrasos. Lo comentado sobre la actual terminal internacional de la CDMX es sólo un aspecto de tantos que nos aquejan, tales como un drenaje más amplio y profundo; el acatamiento de leyes por parte de la ciudadanía y la forma correcta de aplicarlas por parte de la autoridad.

Porque comparar es odioso, pero países como Brasil, Chile y Colombia, por hablar sólo de Latinoamérica, sin meternos en los de arriba de México o el Viejo Continente, comienzan a tomarnos ventaja.

Tan sólo el Aeropuerto “El Dorado” de Bogotá (y tomando muy en cuenta la apreciación “fifí” de quien me dijo que viajar a Colombia era ‘como ir a San Luis Potosí’, y solicitando, de antemano, su perdón por no tener pinta de millonario) presenta, tras una remodelación e incremento de 62 mil metros cuadrados de construcción, una cara nueva y muy moderna, lo que no inmuta al gobierno, ahora de Iván Duque, antes de Juan Manuel Santos, de pensar ya en “El Dorado” 2.

Tan sólo en la zona de migración (espacio, mobiliario, personal), la diferencia entre el de México y aquel es notable.

Y no es otra cosa que no caer en el conformismo. No amarrarnos al pasado. Eso es nostálgico y no tiene nada que ver con el futuro. ¿Cómo un “México como potencia económica mundial” va a ser realidad con una plantilla de funcionarios a sueldo limitado, con un Presidente de la República sin avión oficial?

Sí, desarrollo y prosperidad sin corrupción, pero sin olor a viejo.

Hace unos años dije al encargado del espacio, de un Ministerio Público de la Ciudad de México, en el que hacen el análisis médico a quienes detienen por supuesta violación al alcoholímetro que qué feo estaba eso, que no tenían ni un “mejoral”. No es su culpa, pero se enojó. Su respuesta fue que eso no era un “consultorio”.

Lo cual me quedó claro por el aspecto gris, vacío, mobiliario antiguo, del espacio. En un artículo narré que eso se parecía mucho a algunos almacenes que visité, en 2004, en La Habana (que para mi consejero en viajes eso debe ser como visitar Iztapalapa), precisamente, por el abandono que exhiben.

Lo dije hace poco: La “Cuarta Transformación” no escapa a la opción, natural, automática o caprichosa, de ser hacia atrás.

[email protected]

@RobertoCZga