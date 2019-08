El reto de la resurrección del PRI

El candidato a dirigir el futuro del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno Cárdenas, “Alito”, se reunió también con los priístas morelenses, en la recta final de su campaña, antes de la elección este domingo 11 de agosto. El encuentro se realizó en las instalaciones del Comité Ejecutivo Estatal, en calle Amacuzac. El aspirante espera recibir el respaldo de las bases del priísmo local, que en los últimos días así lo han expresado a través de sus redes sociales, con mensajes de apoyo para el proyecto político del gobernador con licencia de Campeche. Ha recorrido todo el país para escuchar y sumar al mayor número de militantes a su causa, con un discurso de reconciliación y de unidad para que el PRI recupere su lugar, en este momento como oposición, y en los próximos procesos electorales como primera fuerza política y de representación en el país. De igual manera el aspirante a la dirigencia nacional del PRI estuvo en Culiacán. En el encuentro con “la juventud militante”, el gobernador con licencia de Campeche, Alejandro Moreno, tuvo la oportunidad de presentar sus propuestas para el rescate del PRI. Un rescate que se ve difícil. Un rescate que algunos ejemplifican como el intento por “revivir a un muerto”. Entre los activos políticos con que contará Alito para revivir al PRI destaca el llamado “cártel de los gobernadores” los que se han alineado para sacar adelante la propuesta de “Alito”. En ninguna parte se ve, al menos por encima, la influencia del Grupo Atlacomulco. El tiempo lo dirá. De lo que sí hay acusaciones es que “Alito” es la “carta oculta de López Obrador”. Es decir, sería el “Caballo de Troya” para darle la puntilla al PRI. Esto también habrá que verlo con el tiempo. Por lo pronto, “Alito” se ha mostrado crítico de López Obrador al descalificar su administración. Lo cierto es que el gran reto del PRI es levantarse de la lona y recuperar los espacios perdidos.

También desde Sinaloa habló esta semana un destacado priísta. Hay que levantar al PRI dice Heriberto Galindo. El reconocido priísta advierte del peligro de caer en manos de poderes fácticos por falta de recursos. El ex diputado federal, ex embajador, ex cónsul y actualmente miembro de los Consejos Políticos del PRI nacional, propuso que ante la crisis financiera por la que atraviesa el PRI empiece a dar cursos, hacer investigaciones de mercado y por qué no, levantar empresas e industrias para sostenerse. Dijo que el PRI atraviesa por una situación sumamente difícil, pero que ante esto está el reto de levantarse, de sacar “nuestra creatividad”, para buscar fuentes de financiamiento lícito para no caer en manos de los poderes fácticos. “Urge que el partido reviva las formas viejas de financiamiento, que innove y tenga creatividad para buscar nuevas vías de financiamiento que le permitan solventar el gasto normal, el gasto corriente y el gasto de promoción electoral”. Aclaró que las formas viejas, son como el recurrir a los donativos de priístas distinguidos que tienen recursos lícitos, que pueden hacer aportaciones para solventar los gastos que el partido requiere. También –añadió-, recurrir a sorteos, rifas autorizadas por el INE para recabar recursos del pueblo y obrar con transparencia total y absoluta, para que la gente salga beneficiada con boletos que le puedan significar un premio.

Galindo insistió en que el partido con base en la Ley Electoral y respetando los lineamientos que el INE apruebe debe imaginar formas nuevas, inclusive tomar modelos de partidos políticos de otros países que tienen empresas, que tienen industrias, comercios y que generan dividendos para su sostenimiento. Galindo Quiñonez dijo que también la Fundación Colosio podría realizar estudios importantes, que el partido los pueda vender a los sectores privado y gubernamental. Hacer estudios, investigaciones de mercado, socioeconómicos, políticos, sociales siempre y cuando la Fundación Colosio tenga en su seno a la gente de gran nivel intelectual, de gran capacidad, especialidad y experiencia. Ahí tenemos un gran filón. Otro que también pudiera apoyar al PRI es el Instituto de Capacitación Política “Jesús Reyes Heroles” el cuáal podría esmerarse en dar capacitaciones, organizar cursos para trabajadores de empresa, no sólo para militantes. Es cierto que este Instituto está especializado para formar los cuadros del PRI, pero como estamos urgidos de dinero, de recursos financieros para sostenernos, tenemos que echar a andar nuestra imaginación, nuestra creatividad para buscar fuentes de financiamiento lícito, para no caer en manos de los poderes fácticos y obrar con honradez absoluta, transparencia y atacar de fondo la corrupción y la simulación que son fenómenos de todos los partidos.

Por su parte el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza, se dijo satisfecho con la elección en la Red de Jóvenes del Partido Revolucionario Institucional (PRI). El gobernador mexiquense seguramente continuará con su apoyo a las políticas públicas que abren espacios y oportunidades a los jóvenes en los campos político y social. Con una gran participación de los priístas de entre 18 y 35 años, se eligió a la dirigencia de la Red Jóvenes X México por consulta directa a las bases. Sin duda resultó un ejercicio interesante para el Comité Directivo Estatal del PRI que preside Alejandra del Moral Vela, quien ha optado por aplicar este método de elección en todos los organismos y sectores del partido. Los resultados que obtuvo el PRI son significativos, ya que se inscribieron a este proceso 6 fórmulas, que lograron que el 60.06 de la juventud tricolor acudiera a emitir su voto. La planilla triunfadora, integrada por Christian Alejandro Quintana Muñoz, presidente, y Mariela Concepción Rodríguez Mora, secretaria general, obtuvo 13,628 votos. Sin duda, quien mostró gran satisfacción fue el gobernador Alfredo del Mazo Maza. Estaba satisfecho con los resultados que arrojó este proceso electoral, por lo que sin duda alguna el mandatario estatal seguramente continuará con su apoyo a las políticas públicas que abren espacios y oportunidades a los jóvenes en los campos político y social.

Se registró una participación histórica en este proceso. En un día histórico, con la elección directa de la base y una alta participación, se llevó a cabo la elección para la dirigencia estatal de la Red de Jóvenes x México en los 125 municipios de la entidad mexiquense, y se registró una participación de 60.06 % del padrón registrado en el Partido Revolucionario Institucional (PRI) del Estado de México. La fórmula integrada por Quintana Muñoz y Rodríguez Mora obtuvo el triunfo en el proceso, con 13 mil 628 votos, de los 21 mil 811 sufragios válidos emitidos en las casillas instaladas en los 125 municipios mexiquenses. La jornada se desarrolló con tranquilidad y gran motivación de participación. Para la contienda se registraron seis planillas, y la participación en las urnas fue para mujeres y hombres de 18 a 35 años; todos, militantes del PRI del Estado de México. El proceso se efectuó a través del método de consulta directa a la base, dando paso al nuevo comienzo del PRI y de la renovación que lleva a cabo en todos los organismos y sectores la Presidenta del Comité Directivo Estatal (CDE) del PRI mexiquense, Alejandra del Moral Vela, quien ha logrado que vientos de renovación y apertura soplen en este instituto político, donde impulsa, sin duda, la elección abierta y libre de los liderazgos de los organismos y sectores de su partido. Asimismo, hay que destacar el respaldo e impulso que el Gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza, ha dado siempre a la incorporación y participación de los jóvenes en la vida política y social de la entidad; a esta nueva forma de hacer política en su partido. De esta forma se comprueba lo que ha dicho Alejandro Moreno Cárdenas (Alito), aspirante a la dirigencia nacional del PRI, de que el partido tricolor no está muerto, que está más vivo que nunca.

Asimismo, el presidente de la Fundación Colosio en Puebla, Humberto Fernández de Lara Cajica, dio a conocer que las encuestas perfilan a Alejandro Moreno Cárdenas como el posible vencedor de la contienda interna y el próximo dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Lara Cajica, aseguró que en los estudios realizados dentro del PRI los números favorecen a Alejandro Moreno Cárdenas porque seis de cada 10 encuestados afirmaron que votarían por su propuesta para que sea el nuevo dirigente nacional. “La encuesta se llevó a cabo entre priístas y colosistas poblanos y concluimos que de cada 10 priistas poblanos seis están a favor de Alejandro Moreno. La Fundación Colosio jurídicamente está facultada a nivel nacional y estatal para realizar sondeos”. También comentó que en el proceso interno lo más importante es fortalecer la unidad en la estructura electoral en todo el país por lo que se requiere de un perfil que garantice la suma de las voluntades de los militantes del tricolor.

Con el triunfo de Alejandro Moreno Cárdenas (Alito) como cabeza de la dirigencia nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI) se inicia una nueva era en nuestro partido. Obviamente, falta aún algún tiempo para que sea el encargado de dirigir los destinos del partido tricolor, pero es indudable que sus palabras y su perfil han alentado ya la esperanza y la expectativa de que el PRI vuelva, nuevamente, a la Presidencia de la República en 2024, con el debido respeto a los demás aspirantes. “Que se cuiden los otros partidos; el PRI va a regresar y les vamos a volver a ganar”, ha expresado. Moreno Cárdenas tiene mucho de lo que le gusta a la gente: Joven, carismático y echado para adelante; dice las cosas como son, con pelos y señales. Aseguró que el tricolor regresará y se pondrá de pie para ganar elecciones en el 2020 y 2021, cuando se renovarán la Cámara de Diputados y varias gubernaturas. Al ser interrogado sobre su vínculo con el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), marcó su distancia al expresar que el PRI, bajo su dirigencia, “será una oposición combativa y muy competitiva”. Y, ya encarrerado, lanzó su amenaza para el futuro: Morena es un ave de paso “que nació ayer, gobierna hoy y se irá mañana”. Con todo lo anterior, la postura adoptada por Alejandro Moreno Cárdenas (Alito) demuestra que la suya no es una candidatura cupular ni entreguista, sino que surge de las bases, gracias a su intenso y tenaz trabajo con la militancia. Alito va por el triunfo y tiene la capacidad para triunfar en su gran reto: la resurrección del PRI.

[email protected]