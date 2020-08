El que se lleva se aguanta

Después de algunos eventos en los que la prima Tina (Martina), había comprometido su prestigio (tenía fama de lo que era: Una güila redomada), sus papás, tía Tina Grande (así le decíamos), y tío Tino (en serio, se llamaba Fortino), le prohibieron absolutamente, salir nunca con el novio -el que tuviera porque los cambiaba con cierta frecuencia-… pero ni a despedirlo en la banqueta: Los podía recibir solo en la sala de su casa, a puerta abierta y con la mamá cerca. Así las cosas, una tarde que ya se hacía noche, tía Tina Grande decidió despachar al doncel de turno. Chancleteó lo suficiente al bajar la escalera para que Tina y su pretendiente la escucharan acercarse y recompusieran postura (y si hacía falta, prendas); entró, le dijo al novio que “ya era hora”, el joven, arrebolado, se puso en pie, se despidió muy cortés y se fue, raudo; Tina, se quedó sentada, su mamá le dijo que la acompañara a preparar la cena; Tina siguió sentada; su mamá, insistió; Tina dijo “a’i te alcanzo”; su mamá, temiendo lo peor, la jaló de un brazo, la puso en pie y, sí, lo peor: Al levantarse su hija, quedaron en el sofá sus delatores calzones sobre los que estaba sentada. Gritos de ambas. Tina diciendo que la dejara explicarle. La mamá diciendo que no había nada que decir. Llegó a cenar tío Tino y puesto al tanto, la fue a ver a su recámara y su hijita le dijo: -Ahora resulta que quitarse los calzones es pecado, de veras, ¡se pasan papá! –y no dejó de dar lata nunca: Gallina que come huevo…

Ayer, el Presidente dijo que “ya vamos saliendo de las dos crisis, de la sanitaria y de la económica”, gracias a que “con una mano se enfrenta la corrupción y con la otra las citadas crisis”. Nos salió ambidiestro, ¡qué suerte!

También dijo que “nos encontramos en la cresta de la ola, que significa desterrar la corrupción, desmantelar el régimen corrupto”. ¡Qué alivio!

Por no dejarnos ayunos de información, también dijo que es “muy buena la estrategia contra la pandemia de Covid-19”, y le echó bronca a “algunos medios de comunicación” por hacer “coro” con la cifra de 60,000 muertos y el “escenario muy catastrófico”, y para rematar el asunto, agregó que “México tiene menos fallecidos por Covid-19 que Estados Unidos, Brasil, Chile, Perú, Italia y otros países”.

Bueno… sin distraer la mano presidencial que combate la corrupción (sígale, sígale, así… más arribita), y sin ganas de ponerle un colerón, se le sugiere que revise la información que le dan sobre la pandemia en México y otros países. Sí, en buen plan:

Estados Unidos: Total de casos al domingo, 5 millones 713,799; muertos: 176,694 (el 3.09%). Brasil: Total de casos, 3’605,783; muertes, 114,772 (3.18%). Chile: Casos, 399,568; muertes, 10,916 (2.73%). Perú: Casos, 594,326; muertes: 27,663 (4.65%). Italia: Casos, 260,298; muertes, 35,441 (13.61%).

México: Total de casos al domingo: 560,164; muertes: 60,480 (10.79% de los enfermos, fallecen en esta nuestra tierra de hombres cabales; muy buena estrategia, ¡sí señor!).

O sea, el porcentaje de fallecimientos de México es casi el triple de los EUA y Brasil; casi cuatro veces el de Chile; más del doble que Perú… y sí, estamos debajo de Italia, pero Italia tiene menos de la mitad de enfermos y casi la mitad de fiambres.

Si de comparar se trata hay que andarse con cuidado: Colombia tiene en total 541,147 casos (muy cerca de México), pero sólo 17,316 se les han muerto (el 3.19%), tres veces menos que a nosotros; y en India tienen 3 millones 106,348 de casos y menos muertos que nosotros (57,542), en India se muere el 1.85% de sus enfermos, casi 10 veces menos que en México.

Ahora sí, repita conmigo: Es muy buena la estrategia contra la pandemia de Covid-19… se dice sin parar hasta creerlo o cansarse de alegar.

La estrategia presidencial para enfrentar lo del Covid-19 está cimentada en la confianza de que alguna gente no se informa ni se entera de nada. Eso es actuar con alevosía y cinismo… y aunque no lo crea usted, le rinde frutos porque en efecto, mucha gente de esa y los seguidores de él, se quedan con lo que el Presidente dice. Le funciona.

El problema es que le funciona con los que ya son su clientela, su voto duro, y con ellos poco tiene que hacer para que le echen porras, además, son de esos que primero muertos que aceptar que metieron la pata al votar por él. ¡Buen provecho!… pero los que no votaron (40% del padrón), y muchos que le dieron esa mayoría arrasadora en 2018, se están dando cuenta que el señor miente sin dirimentes.

Mire usted si no: Ayer mismo el Presidente aseguró sobre la masacre de la familia LeBarón -del 4 de noviembre del 2019-, que ya están cerca de terminar la averiguación y que están detenidos la mayoría de los responsables de la matanza.

¿Sí?… pues no. Ayer mismo, Adrián LeBarón puso un tuit de esos que a cualquiera harían llorar de vergüenza (claro, hay que tener vergüenza, sentido de la honorabilidad):

“Niego categóricamente que se haya detenido a los responsables de matar a mis primas y a sus niños, sólo hay un detenido de 100. Si les acobarda la conciencia mejor no digan nada porque sólo insultan a quienes ya estamos muy lastimados”.

Se repite: Que informen bien al Presidente… y si lo informan bien y él sale a mentir, pues que renuncien o apechuguen… apechugan, unos porque son buscachambas, otros porque están haciendo los negocios que antes, ni soñaban.

En las elecciones del 2021 es muy posible que la gente se distraiga a la hora de votar y no distinga a los candidatos del Presidente embozados en candidaturas de partiditos, le puede funcionar para conservar la Cámara de Diputados, claro que sí, y hasta para ganar gobiernos estatales, pero no vaya a pensar el Presidente (o los de su equipo), que con babas mantienen el circo andando hasta las elecciones del 2024… los escándalos los van a perseguir, eso, delo por descontado. La 4T desató los demonios y apenas recibió una probadita de lo que son capaces sus adversarios, al grito de ¡el que se lleva se aguanta!