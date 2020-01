El que en verdad manda…

AHORA, ES CLARO QUE EL RECLAMO DE QUE CON LOS NIÑOS NO, pues también comenzarán los reclamos desde el mismo presidente de que, con la compañera o esposa, tampoco, y es que en las pasiones políticas se dicen tantas cosas y se lastima innecesariamente, que al final, uno se hace “esclavo de sus palabras”, o como dicen en mi tierra, por hocicones. Contaba que hace muchos años un amigo de uno de mis compadres, de esos de verdad no de los de compromiso políticos, me invitaba a estar con él ya que llegaría a su oficina un hombre al que le tenía admiración y respeto que andaba queriéndose meter en la política, allá de su pueblo, Tehuacán, Puebla. Era hijo de madre soltera y con mucho esfuerzo y constancia logró convertirse en uno de los pilares empresariales de esa región, y por ello, los políticos y mucha gente del pueblo que le reconocía como hombre de palabra y bueno, pues le animaban a combatir por la presidencia, pero en sus condiciones y por sus antecedentes pues tenía temores y miedos, sobre todo cuando confesaba a mi compadre que él se sentía lleno de afecto y con ganas de ser el representante popular, pero siempre, había tenido como un lastre el que era hijo de madre soltera, no sabía quién era su padre. Mi compadre hombre de mucha experiencia le dijo: Pues no te apures, en cuanto te destapen para la presidencia municipal, no faltarán los que digan quién es tu padre, y así fue. En las lides políticas los expertos en esos duelos investigan todo, y ahora, pues resulta que le han encontrado novios viejos a la primera dama y vaya usted a saber, el caso es que ahora, con las divisiones en MORENA, pues salen esos datos y los chismes se aumentan con fines de golpeteo contra el presidente, olvidándose de que este es, como dicen en mi pueblo: “una sábana muy miada”, es decir, que el vale madre todo eso y tiene una enorme concha, porque por años lo han estado jodiendo y lastimando con todo tipo de acciones y chismes y cosas…como dirían nuestras abuelas: LO QUE NO FUE EN TU AÑO, NO TE HACE DAÑO…

Yo no sé si son verdad las versiones que salen en éstos días cuando alegan, muchos, de que las instrucciones del presidente, con relación a las pugnas en MORENA, se deben resolver en lo cortito y no en lo oscurito, el asunto es que al parecer las divisiones muestran las tendencias y los ánimos para destinar la fuerza del “partido” para algún lado, muchos, señalan para el partido y los otros, pues ni se diga que el pleito de verdad es en la sucesión presidencial adelantada donde se encuentra la doctora Sheinbaum, Marcelo Ebrard y el presidente del Senado, Ricardo Monreal, que trae gallo, ASÍ QUE SUPONEN QUE, EL QUE GANA MORENA, GANA LA GRANDE O LA SILLA, y pues como que se adelantan mucho los “suspirantes”, y cuando esto sucede se pelean, y los pleitos en política generan sangre y rencores de por vida, recuerden los que se generaron en el 68 y los que incluso provocaron la muerte y asesinato de Luis Donaldo Colosio o los golpes bajos en contra de AMLO que no cuajaron, porque AMLO, sabía cómo torear a los pendejos… y, pues los toreo. Y como en política juego que tiene desquite ni quien se pique, pues vemos muchos resultados en pocos meses y la limpia pues sigue dando de qué hablar…

El asunto es que en realidad no existe como tal un partido político, sino que sigue siendo un movimiento, y en esto no hay culpa, así lo ordenó AMLO, así le convenía en el principio del “cambio”, pero no hay duda de que en tales condiciones y por la avalancha del triunfo, no tenía a nadie que le disputara o pretendiera marcarle un camino de acuerdo a los principios de lo que puede ser un partido, se venían acomodando las calabazas como caminaba la troca, y pues, así, también, se fueron generando las ambiciones y creo que lo más grave del asunto es que AMLO sigue jugando como siempre, desde cerca, marcando los rumbos, pero ahora, nos comentan, hay sin duda grupos o gentes ligadas a intereses mayores que buscan tener el control del látigo y de las riendas del “partido”, lo que se jugará no solamente es la sucesión presidencial adelantada, sino los cambios que vienen en muchos estados, y si se desbordan los intereses locales en muchos lados, esto se convertirá en una verdadera cena de negros, donde el canibalismo aparezca como siempre, en la política nacional.

Muchos le apuestan a que el presidente tiene “muchos” años y aseguran que a lo mejor, por sus males, pues puede ser manipulado, y se olvidan de aquel cuento del gallito que en el gallinero no paraba de andar de coqueto y buscador, al grado que pisaba a todos, hasta que un día apareció en el patio como muerto, y el granjero lo fue a ver llorando, diciendo: “ya ves mi gallito por andar haciendo de más tus tareas”, y el gallito abriendo el ojo le decía, pues quítate que me tapas la vista y estoy esperando que baje el gavilán. Dejando de hacer, muchos, piensan que AMLO deja que las pasiones se desborden para calar a los grupos y para ver si en realidad acatan o no sus instrucciones o saben leer los tiempos que corren y correrán para los proceso electorales en los Estados y la propuesta de evaluar, a medio mandato su mandato, para saber si se queda o no, y si la fuerza le es suficiente para hacer el cambio real del sistema, tal como lo ha venido anunciando y haciendo.