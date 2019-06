El presidente, cada vez más enfrentado; el 1 de julio, poco que festejar; Garduño y migrantes salvadoreños, ahogados

“Yo no digo mentiras y siempre hablo con la verdad”, respondió Andrés Manuel López Obrador, en Quintana Roo, ante las cuestionadas cifras de seguridad presentadas en el estado gobernado por Carlos Joaquín González.

…

La atmósfera se calentó por el problema del sargazo en las playas, que para la administración federal “no es tan grave” y que la Secretaría de Marina de Rafael Ojeda Durán acabará con él, sin embargo, los quintanarroenses no lo ven así y se armó la polémica.

…

Lo cierto es que el presidente se ve cada vez más enfrentado con sus interlocutores, y a medida que se acerca el aniversario de la victoria, 1 de julio, el discurso en el Zócalo, que pinta optimista, distará de la realidad.

…

Los proyectos están congelados; el aeropuerto de Santa Lucía acumula amparos; ahora uno más; un juez ordenó no tocar ni con el pétalo de una rosa el NAIM de Texcoco; la refinería de Dos Bocas no tiene licencias ni permisos medioambientales, y el Tren Transístmico está en las mismas condiciones.

…

A la Guardia Nacional de Luis Rodríguez Bucio solamente seis civiles han solicitado registro y la mezcla de elementos del Ejército, la Marina y la Policía Federal está resultando en una masa amorfa donde todos están a la defensiva y con una extraña certeza jurídica de las condiciones laborales.

…

Peor aún, el Comisionado del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño Yáñez, se echó a medio mundo encima por su discriminatoria calificación de “fifis” a los Policías Federales que exigen condiciones de trabajo dignas, lo cual provocó una protesta de familiares frente a Palacio Nacional, que le exigen se disculpe con los policías.

…

Lo peor de la semana promete ser la imagen de un padre salvadoreño y su hija ahogados, boca abajo, en el Río Bravo, tratando de cruzar en condiciones de persecución por el marcaje del INM para NO molestar a Donald Trump.

…

Así que esta semana es muy poco para desfacer entuertos y llegar al festejo del lunes con bombo y platillo, aunque, el jueves pasado, el presidente ya tenía una laaarga lista de lo requetebien que vamos.

¿CUÁNTO NOS CUESTAN LOS 25 MIL GUARDIAS NACIONAL DESTINADOS A PROTEGER INTERESES DE DONALD TRUMP..?

Ya no se escucha la gustada frase en la mañanera de Andrés Manuel López Obrador: “De los 50 mil policías federales, sólo 10 mil se usaban para la seguridad interior; los demás cuidaban edificios y a funcionarios”.

…

Será que, ahora, los 25 mil elementos de la Guardia Nacional cuidan los intereses de Donald Trump en la frontera norte y sur de México, y quedan muy pocos para la seguridad interior; habrá que calcular ese costo con cargo a los contribuyentes para proteger intereses gringos.

…

Bueno, hay de prioridades a prioridades, y Marcelo Ebrard Casaubón dice tener una encomienda muy clara del presidente Andrés Manuel López Obrador con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, y el tratado comercial.

…

Lo que hay que reconocer es la sinceridad del general Luis Cresencio Sandoval al aceptar que tanto el Ejército como la Marina, y la Federal, ayudan al Instituto Nacional de Migración de Francisco Garduño Yáñez a interceptar migrantes y evitar que crucen al otro lado del Río Bravo.

