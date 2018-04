El poder del voto joven

Definirá, en muchos sentidos, el porvenir de México; por mucho el más volátil, no tiene tan firmes sus preferencias como un elector de mayor edad

Las elecciones definirán, en muchos sentidos, el porvenir de México. En ellas participarán, por primera vez, millones de jóvenes que apenas cumplieron la edad legalmente requerida para votar y ser votado, o la alcanzaron en los últimos tres años. ¿Cuántos son? ¿Cuál es su verdadero peso electoral? ¿Acudirán a las casillas el domingo 1 de julio? ¿A qué partidos y candidatos favorecerán con su voto? Trataré de arrojar luz sobre estas cuestiones a partir de la información disponible en la prensa escrita de nuestro país. El Sol de México reporta que “14 millones de jóvenes mexicanos definirán las elecciones de 2018. Representan casi una quinta parte de la lista nominal, lo que los convierte en un codiciado sector para los aspirantes a ocupar la silla presidencial”. En una extensa nota firmada por Saúl Hernández dice que “el candidato o candidata que quiera llegar a Los Pinos en 2018 deberá ganarse el apoyo de buena parte de los 14 millones de jóvenes que votarán por primera ocasión en la próxima elección federal”. Este es el diagnóstico que hace José Manuel Romero Coello, director del Instituto Mexicano de la Juventud (Imjuve), en entrevista para El Sol de México.

Este significativo grupo representa casi una quinta parte del electorado (17%) y, dentro del sector juvenil, es el que más tiende a participar al ser su primera experiencia en unos comicios presidenciales, por lo que podría convertirse en el fiel de la balanza en una elección competida como, se pronostica, la de este año. Sólo en las elecciones del 2012, los jóvenes que por primera vez estaban ejerciendo su voto alcanzaron niveles de participación por encima del 62%, señala el Estudio Censal de la Participación Ciudadana en las Elecciones Federales de 2012, elaborado por el entonces Instituto Federal Electoral (hoy INE). Éste es, definitivamente, un mercado muy atractivo para los partidos políticos. Nada más para darnos un dato, el Presidente Enrique Peña Nieto (EPN) ganó, en 2012, con 19 millones 200 mil votos. El partido, coalición o candidato que logre obtener el sufragio del 30% de esa población juvenil de 14 millones obtendrá una ventaja importante de arriba de 4 millones de votos, suficiente para ganar.

Aunque no se trata de un apoyo que se pueda conseguir fácilmente. El voto juvenil es el más volátil; no tiene tan firmes sus preferencias como un elector de mayor edad; puede cambiar de manera repentina y mucho de lo que decida estará influenciado por la información que reciba a través de sus redes sociales. Ello, sin contar el desencanto que existe con la clase política por los escandalosos casos de corrupción de funcionarios de todos los niveles, algunos prófugos o en prisión. Ante tal panorama, la recomendación del director del Imjuve a los aspirantes a cualquier cargo de elección popular es ser auténticos, honestos en sus propuestas y congruentes para asegurar la votación de este codiciado sector del electorado.

“Hoy es difícil que los políticos engañen a la población, pero es más difícil todavía que engañen a los jóvenes… Yo creo que la mejor forma en que los partidos políticos o los políticos pueden conectar con los jóvenes es, primero, ser auténticos, o sea, que no les estén mintiendo. No le puedes vender a los jóvenes una figura que no eres porque ellos, a final de cuentas, con un clic van a poder investigarte, saber tus fotos con tu Facebook, con tu Twitter, con tu Instagram. Hoy tenemos una juventud mucho más informada, mucho más preparada y mucho más consciente. Lo que vivimos con los sismos nos demostró que los jóvenes están actuantes y que están preocupados por lo que pasa en el país. La juventud se mueve por causas más que por intereses Es necesario que (los candidatos) busquen una causa para los jóvenes. ¿Cuáles pueden ser? Abatir el rezago educativo, reducir los índices de embarazos en adolescentes, bajar los suicidios que se dan en el país y apoyar mucho el tema de la prevención de la cultura de la violencia y la delincuencia. Si se involucra a los jóvenes con estas causas va a haber una gran participación”.

Está claro, pues, que el poder del voto joven es un factor decisivo para el resultado elector del día de los comicios. Y de cara a la fecha decisiva es evidente que la presencia más activa parece ser la de Andrés Manuel López Obrador y los candidatos de su coalición gracias, quizá, a las habilidades de Epigmenio Ibarra y a la inteligencia estratégica de Esteban Moctezuma Barragán y Héctor Vasconcelos Cruz. Y mientras la candidatura de Ricardo Anaya Cortés naufraga en medio de escándalos de corrupción inmobiliaria, en el cuarto de guerra de José Antonio Meade Kuribreña, y a pesar de la acertada asesoría política de Heriberto Galindo Quiñones y la brillantez de José Luis Romero Hicks e Ignacio Vázquez Chavolla, se percibe la ausencia de un esfuerzo eficaz en redes sociales encaminado a conquistar el voto joven. México está expectante.

