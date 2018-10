El peligroso esnobismo

Ayer fue un día convertido casi en confesionario.

Algo había que decir o hacer porque 50 años son 50 años, y no era un medio siglo cualquiera, eran las cinco décadas cumplidas de un hecho que ofendió la dignidad de un país y que, como muchos otros asuntos, se lo ha ido tragando el tiempo más que la Historia.

Fieles a la efeméride redonda (5, 10, 20, 30, 50 años), el recuerdo de la Noche de Tlatelolco se convirtió en el “mea culpa” definitivo del Estado. Desde hace una semana, pero lo reiteró ayer, el mero día para que no quedara duda, Jaime Rochín, presidente de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (organismo descentralizado del Gobierno federal), lo reconoció abiertamente.

“Fue un crimen de Estado el empleo de francotiradores que dispararon, a fin de crear caos, terror y una narrativa oficial para criminalizar la protesta. Fue un crimen de Estado que continuó más allá del 2 de octubre, mediante detenciones arbitrarias y tortura.

“…Las violaciones a derechos humanos son inobjetables, abundan las evidencias que demuestran que las instituciones del Estado fueron utilizadas para ese efecto”.

Y aunque hay heridas que no cierran nunca, a veces es necesario atenderlas con plasma de entendimiento para seguir adelante sin regresar constantemente al reclamo, a la insidia.

“(Es) muy buen día para reconciliarnos y reconocer el camino que queda por delante para los mexicanos”, fue parte del mensaje que el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, mencionó en uno de los primeros eventos de ayer, éste en el Zócalo en el que izó la Bandera Nacional acompañado del presidente del Senado, Martí Batres, del ministro presidente de la Suprema Corte, Luis María Aguilar, y de la diputada Dolores Padierna.

Sumado, lo dicho por Rochín y Navarrete fue un llamado no al abandono de una investigación a pedazos y truncada de aquella tragedia, pero sí a no ahogarnos tampoco en el mar de pendientes, algunos bastante recientes.

Porque fuera de eso, el aniversario de medio siglo fue un recuento de lo escuchado y visto año tras año, con algunos anexos y voces que no desperdiciaron el momento para recordar que también son -o quieren ser- parte de la Historia ya escrita o por escribirse.

El segundo evento lo agendó desde antes el Presidente Electo, Andrés Manuel López Obrador, en el sitio que más le acomodaba para no soltar el hilo que ya lo tiene atado, casi como cordón umbilical, a las masas, la mismísima Plaza de las Tres Culturas, sólo para escuchar que él nunca utilizará al Ejército para reprimir al pueblo. Que horas más tarde redondearía con que en su gestión arrancará de raíz el autoritarismo. Vaya.

O como Ignacio Carrillo Prieto, quien encabezó (2000-2005), como dice el periodista de “El País” que lo hizo hablar, la instancia con nombre “kilométrico”, la “Fiscalía especial para la atención de hechos probablemente constitutivos de delito federales, cometidos directa o indirectamente por servidores públicos en contra de personas vinculadas directa o indirectamente con movimientos sociales del pasado”, y que ante los resultados de la misma ayer no vaciló en decir que fue porque a Vicente Fox no le interesó el asunto.

Asegura que “pasó un lustro remando a contracorriente”, escribe el periodista. El resultado fue un “fracaso relativo”. A Fox, señala, le faltó voluntad. “No lo veía comprometido políticamente y no se lo exigí, eso fue un error gravísimo… El problema es que era una bandera de izquierdas en manos de la derecha. Era una paradoja y una contradicción muy grave y muy lesiva”.

Sí, ayer fue un día de muchas voces y muchas poses, incluyendo la de los esnobistas que, por cierto, ni con ellos pudo llenarse la plancha del Zócalo, como ocurrió hace una semana cuando se cumplieron los cuatro años del ataque a normalistas en Iguala, Guerrero.

Cuando en ciernes está una administración esnob que ganó con el voto esnob, claro, empujado por gestiones desastrosas y desmedidas.

Porque se insiste en la retaguardia de la Historia, pero, al menos ayer, se nos olvidó la vanguardia, la que está adelante buscando sus tiempos históricos, la que ya es gobierno, la que escribió en letras de oro en el “muro de honor” de la Cámara de Diputados “Movimiento del 68”.

Sí, como dijo ayer Navarrete Prida, “reconciliémonos”, pero pongamos atención al germen ese que todavía anda en busca de fechas nuevas para días oscuros, el esnobismo que habla, camina, tiene poder. Que quiere, a como dé lugar, su espacio en la Historia.

Ayer, el asunto no pasó a mayores, pero como en cada manifestación, en cada marcha, reaparecieron grupos de encapuchados que arremeten si no contra policías, contra comercios, y esta vez no fue diferente, lanzaron piedras, cohetones; desvalijaron tiendas, destrozaron cámaras de vigilancia.

Muy necesario identificar a los protagonistas del pasado, pero sin dejar de ver a los del presente.

Porque de ello pende el futuro sin nuevas lamentaciones.

[email protected]

@RobertoCZga