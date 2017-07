El Partido Verde va por pago por evento

La noticia, que en realidad no es tal porque en los últimos 17 años ha ocurrido lo mismo, consiste en que Andrés Manuel López Obrador, es decir, su partido, ahora Morena, antes el PRD, va a la cabeza de los presidenciables. Según Reforma, si hoy hubiera elecciones tendría el 28 por ciento de los electores; el PAN 25 y el PRI 17.

La mala noticia para Morena y el PAN es que si la alianza del PRI con el Partido Verde y Nueva Alianza se mantiene acumularían el 28 por ciento, suficientes para derrotar a López Obrador.

Y esto sin contar al Partido Encuentro Social, de nueva creación, que también tiene dueño y, como el Verde, sabe ser pescado en río revuelto; mientras más revuelo, mejor.

La pésima noticia es que el Niño Verde y su vocero, el senador Carlos Puente, ya amenazó al PRI con dejar el establo.

Un presidenciable priísta me comentó que no se ha roto la alianza, sino que los expertos verdes en mercadotecnia iniciaron la estrategia de presión para vender caro su amor, que, por cierto, ya no significa tantos votos, de tal suerte que si quiere seguir al lado del PRI tendrá que aceptar lo que se llama pago por evento, es decir, tanto aportas, tanto recibes.

Y algo habrá de verdad en esta venta porque, ahora, hasta el presidente del Senado, Pablo Escudero, yerno del ex líder nacional del PRI, anunció ayer que su partido color clorofila analiza la posibilidad de contender por la Presidencia con su propio candidato. Peor aún, resulta que su candidato es su colega padre de la patria Carlos Puente, el que inició la amenaza de separación del PRI.

Sólo falta que el niñito verde de Chiapas, Manuel Velasco Coello, salga con la vacilada de que es él a quien los verdes, y no precisamente los soldados, pretenden postular como candidato a la Presidencia porque retrata bien y por la popularidad de su esposa.

Hay otra versión sobre las amenazas del Verde para colocar a Enrique Ochoa Reza contra la pared. Una especie de venganza pírica.

La madrugada del 5 de junio, cuando en Los Pinos se hacían cuentas sobre los votos en el Estado de México, Nayarit y Coahuila, el Niño Verde, Jorge Emilio González, presumió de más el hecho, incuestionable, de que gracias al sufragio de sus correligionarios, Alfredo del Mazo logró superar a doña Delfina Gómez de López Obrador.

El Niño Verde estaba mareado, y no precisamente por los votos aportados, hasta que Miguel Osorio Chong lo volvió a la realidad con una sola palabra que en hidalguense tiene el mismo significado que tarugo.

La amenaza de desbandada del Verde ocurre en vísperas de la Asamblea Nacional del PRI, en la que, conforme a los expertos, podría ocurrir algo así como un barrunto de rebelión que Ochoa Reza, si sobrevive, calmará con la promesa de candidaturas para los más rijosos.

Pero como sea, la cuestión es que quien ha sido dueño del Verde en los últimos años debe poner en orden a sus niños porque la verdad es que para mantenerse competitivo ante Morena y López Obrador, el PRI y quien sea su candidato presidencial necesitará a Jorge Emilio por más tarugo que sea, algo que, dicho sea sin ánimo de ofender, es lo único que no ha sido desde que su padre le heredó el partido.

Sólo recordar que para evitar que Santiago Creel llevara a juicio político al gobernador de Yucatán, Víctor Cervera Pacheco, y al de Tabasco, Roberto Madrazo, el Niño Verde consiguió que el PRI le ayudara a que el IFE le reconociera 11 millones de pesos de gastos que no podía comprobar y la reducción constitucional de la edad para convertirse él en senador.

Tarugo es lo último que se puede decir al Niño Verde y la terrible realidad es que el PRI lo necesita… y él lo sabe.