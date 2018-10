El pago excesivo por la tersa transición

Andrés Manuel López Obrador ofreció, el viernes, una muestra más de su bien conocida habilidad para desviar la atención de la opinión pública sobre asuntos que podrían causarle daño, impactándola con anuncios espectaculares.

Sin embargo, más allá de las intenciones del presidente electo y de que sea cierto o no que salvó al acuerdo comercial de Estados Unidos y Canadá, y, de paso, la soberanía nacional y nuestras libertades, no entiendo por qué el gobierno del Presidente Peña Nieto permite, en silencio, que Andrés Manuel le robe el mérito de haber conseguido el acuerdo comercial, pero que, además, se resigne a quedar bajo sospecha de haber estado dispuesto a ceder en materia de soberanía energética con tal de conseguir el tratado.

Si se trata de mantener la tersura que ha campeado en la transición entre el gobierno que sale y el que entrará en diciembre próximo me parece un pago excesivo.

De creer a Andrés Manuel –y no hay por qué no hacerlo si las voces oficiales se mantienen en silencio y la suya es la única versión-, gracias a él tenemos un nuevo tratado comercial con Estados Unidos y Canadá, y, por su nacionalismo acendrado, Donald Trump no “nos apergolló” (según el diccionario no nos agarró del cuello) en materia energética y quedaron a salvo la soberanía nacional y nuestras libertades.

¿Nada más?

No. Una lectura cuidadosa de sus palabras permite inferir algo adicional: También salvó a Trump, urgido de tener un tratado con México y Canadá antes de las elecciones, en Estados Unidos, que definirán el control de la Cámara de Representantes.

Puede parecer un parafraseo vulgar y forzado, pero el presidente electo consiguió, con una declaración, superar la grave crisis política y ética que estaba viviendo a causa de su presencia en los festejos del enlace nupcial en Puebla que puso en entredicho su discurso sobre la austeridad republicana que distinguirá a su gobierno.

¿Quién tendrá pretexto, ahora, para ocuparse de algo que ya es mera anécdota, desafortunada, si se quiere, pero anécdota al fin si se le compara con un episodio histórico en el que, sin disparar una bala ni cruzar un insulto, mantuvo a salvo la soberanía nacional?

Ahora es posible decir que lo que es de César es de César Yáñez, pero lo de Dios es de AMLO.

Con pocas palabras, el presidente electo hizo suya, el viernes, la salvación de la firma del tratado conocido como USMCA (por sus siglas en inglés), pero también de la soberanía nacional en materia energética y de nuestras libertades.

UNA ESTATUA DE BRONCE PARA AMLO

Aún sin haber tomado posesión, López Obrador ya se puso al parejo del general Lázaro Cárdenas, por lo menos, pues por su férrea oposición obligó a que el nuevo tratado se firmara en términos diferentes a los que querían los negociadores norteamericanos, de tal suerte lesivos para nuestro país que el equipo negociador mexicano había roto las negociaciones.

Conforme a su dicho, su negativa a aceptar los términos estadounidenses obligó al presidente Donald Trump a ordenar que, para no romper las negociaciones, las cláusulas del documento quedaran “como lo está pidiendo el presidente electo de México”.

Cito textual a Andrés Manuel: “Nosotros fuimos un factor importante para que se lograra esa renegociación… querían que se aprobara un capítulo sobre energía así de grueso, en donde, prácticamente, nos quedábamos sin libertades, sin soberanía”.

“Dijimos no, eso no lo aceptamos, y miren las cosas cómo se dan. Se consultó a Estados Unidos; le preguntaron al final, porque se habían roto las negociaciones; le preguntaron al presidente Donald Trump y dijo: Que quede como lo está pidiendo el presidente electo de México”.

“¿Y saben cómo quedó?”, preguntó el presidente electo. “Ese capítulo que nos apergollaba quedó en dos pequeños párrafos. ¿Y qué dicen esos párrafos? Que México es un país libre, independiente, soberano, y que, de esa manera, México tiene, en todo momento, el derecho de manejar sus recursos naturales, su petróleo y su energía”.

Sólo por esto, Andrés Manuel ya merece que en cada plaza pública del país se instale una estatua de bronce honrándolo. Salvar la soberanía nacional y nuestras libertades no es poca cosa. Siendo así, la Cuarta Transformación de la República inicia de la mejor manera y el presidente electo merece, aún sin tomar posesión, figurar, ya, en los libros al lado de Benito Juárez, Miguel Hidalgo, Lázaro Cárdenas y hasta de Pancho Villa, que invadió Columbus.

El problema es que, conforme al gobierno federal, las cosas no ocurrieron, precisamente, en los términos revelados por el presidente electo.

Fuentes muy cercanas a la negociación, como dirían los clásicos, me dicen que el representante de López Obrador, Jesús Seade, participó, sí, pero aseguran que el mérito sigue siendo del secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, y demás negociadores.

¿FAKE NEWS?

Pero, por alguna razón inexplicable, el gobierno del Presidente Peña Nieto “no se va a calentar ni contradecirá” al siguiente mandatario.

Me explican que el equipo negociador nunca habría aceptado negociar la soberanía no sólo por cuestiones de nacionalismo, sino por razones meramente prácticas. ¿Cómo podría enfrentar a los legisladores de Morena en el Congreso de la Unión con un acuerdo que comprometiera la soberanía nacional? Los senadores lo habrían votado en contra y exigido que se juzgara a los negociadores por traición a la patria.

Sin embargo, el equipo negociador considera que sería mala estrategia contradecir al presidente electo. Por alguna razón decidió que no es el momento de puntualizar las cosas; simplemente comentan que no es conveniente entrar con él en un cruce de dimes y diretes.

¿Por qué? No me dan ni encuentro respuesta.

Les basta que aquellos que conocen de tratados internacionales saben quiénes hicieron el trabajo y de quién es el mérito.

Es cierto, pero también lo es que el efecto mediático del discurso, del viernes, del presidente electo lo convierte no sólo en el héroe del acuerdo, sino que al gobierno saliente lo coloca bajo sospecha de haber puesto en riesgo la existencia de un tratado, en el mejor de los casos, y, en el peor, de haber estado dispuesto a ceder en materia energética con tal de conseguir la firma de los representantes de Donald Trump.

Para fortuna de México, el mandatario norteamericano entendió las razones por las que López Obrador se resistía a que se firmara en esos términos y ordenó hacerlo en los del “presidente electo de México”.

Entiendo el juego de Andrés Manuel al proclamarse salvador de nuestras libertades y de la soberanía nacional, y quiero entender que el gobierno del Presidente Peña Nieto se resiste a la tentación de contradecirlo en espera de que el futuro ponga a cada quien en su lugar y no entrar, en las últimas semanas del mandato, en un cruce de aclaraciones y recriminaciones.

Por lo pronto, López Obrador ganó el tiro y al irse sin respuesta, sin aclaración y sin puntualización de qué fue lo que verdaderamente hicieron los negociadores oficiales y el representante del equipo de transición, Andrés Manuel ya luce aureola de héroe patrio, en tanto que el gobierno saliente queda bajo sospecha y mudo.

Sólo falta que Trump use su cuenta de Twitter para dar la razón a nuestro presidente electo o proclamar que se trata de una fake news, aunque esto debe ser descartado porque imagino que Marcelo Ebrard no permitiría a López Obrador poner en boca del presidente norteamericano palabras que no pronunció.

En cualquiera de los 2 escenarios posibles, el escándalo sería mayúsculo.