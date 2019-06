El otro Tucom o la mini fiesta del PRI

La fiesta ya no fue la de antes. En sus eventos, el PRI ha tenido que ir eliminando gorritos y confeti porque su arrastre ya no es el de aquel partido del Siglo XX. De hecho, el XXI no ha caído nada bien al invencible de las siete décadas.

Este sábado, el Presidente Andrés Manuel López Obrador estuvo de gira por Yucatán, en donde, para no variar, hizo la promesa de oootra súper obra, una planta de energía eléctrica para que la península, dijo, ya no sufra apagones como los tres que, como nunca, lleva este año.

Su anuncio, más que su evento, llevaba una silenciosa dedicatoria, bajar el “switch” a la otrora fiesta tricolor, enmarcada en el registro de fórmulas para la contienda interna, de por sí ya desabrida y desairada.

En una revisión de medios, a pesar de ser sábado, el evento del PRI en el auditorio “Plutarco Elías Calles” de su sede nacional, en la Ciudad de México, fue poco difundido, y quienes lo hicieron trataron el tema como una nota de rutina. Al días siguiente lo mismo; ni siquiera nota secundaria. Dos o tres; una fotografía.

El día se lo llevó el Presidente López Obrador, que, además de sus anuncios, acumuló otros momentos que fueron tendencia, como el hecho de preguntar a jóvenes de qué se reían cuando un grupo de ellos no paraba de carcajearse justo en el momento en el que él hablaba de capacitación por la entrega de apoyos en el programa “Jóvenes Construyendo el Futuro”.

El caso es que a pesar de que durante el proceso de registro para disputar, el 11 de agosto, la presidencia nacional y la secretaría general del PRI se apuntaron siete fórmulas, lo único que llamó la atención fue la confrontación entre los distintos grupos, resaltando la que tiene que ver con el nuevo Tucom (Todos Unidos Contra Moreno, emulando aquél de Todos Unidos Contra Madrazo del 2005).

De las siete fórmulas, las hasta ahora más conocidas, Alejandro Moreno Cárdenas (con Carolina Viggiano), Ivonne Ortega (con José Alfaro) y Ulises Ruiz (con Coral Valencia), fueron las que pusieron lo que pudo dar la nota.

La otras cuatro, Margarita Santos (con Aurelio Juárez), Benjamín Russek (con Linda Obregón), Lorena Piñón (con Daniel Santos) y Juan Antonio Santana (con Ramiro Díaz), sólo sirvieron de taloneras, pues es seguro que no tienen ninguna oportunidad, además de casi desconocidas.

Antaño, aunque el acto lo presidiera, como ahora, sólo la Comisión Nacional de Procesos Internos, sin la presencia del CEN, el hecho de saber quiénes aspiraban a encabezar el partidote era la nota esperada de todas las redacciones.

Eso disminuyó desde que el PRI dejó de estar en Los Pinos (durante los 12 años panistas), y mucho ahora que, como parte del Poder Ejecutivo, ya ni Los Pinos existe con el gobierno lopezobradorista.

Pero no hay algo más cierto que el PRI sigue mostrándose acorde a su naturaleza. Todo el guateque se cargó hacia un solo lado.

Al que más criticaron las fórmulas que más pueden hacerle sombra fue a Alejandro Moreno, Gobernador con licencia de Campeche. Ivonne Ortega y Ulises Ruiz (cuya aprobación final quedó pendiente por falta de documentos que no entregó) repitieron lo que han venido repitiendo sobre quién o quiénes están detrás de “Alito”.

Pese a eso, fue el que más reflectores acaparó y, para qué negarlo, el que más fuerte y claro habló, sobre todo ante el futuro del tricolor: “Morena nació ayer, gobierna hoy y mañana se irá; les vamos a ganar… Estábamos mejor cuando creíamos que estábamos peor”.

Moreno, además, contó con el apoyo, a la vista, de lo que el resto no vio ni pizca, el apoyo de los tres sectores del PRI, obrero, campesino y popular, además de que fue quien aglutinó (algo parecido con acarreo es mera coincidencia) a cientos de… ¿seguidores?

Para el PRI será muy difícil dar un paso diferente si quienes buscan rescatar al partido de donde los tiene sometidos Morena son los mismos que lo hundieron.

Cierto que al registro faltó el doctor José Narro, aunque, con él o sin él, las cosas no cambiarían mucho, aunque la contienda habría tenido un poco más de competencia, o de nota.

En general, algo debe hacer el PRI para recuperar esa atención popular y mediática que perdió, que, para cuestiones prácticas, es el centro de todo partido político.

Ellos mismos repetían una frase en su entorno político, aunque de uso general, pero que entraña lo que ya parece definido para el 11 de agosto: “Este arroz ya se coció”.

Después de esa fecha, lo que deben evitar quienes queden en el barco es que no se queme.

