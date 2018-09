El nuevo poder, de la ‘evaluación’ a la ‘bancarrota’

La bulla que está precediendo a la ‘Cuarta Transformación’ (las tres anteriores se dieron entre guerras), si no se modera, augura tiempos de confrontación

Algo quema las manos a Morena en el Legislativo y en el Ejecutivo (por arribar). A dos meses y medio de la elección del 1 de julio, en la que no dejó piedra sobre piedra, y también a dos meses y medio de convertirse en el gobierno sucesor del de Enrique Peña Nieto, hemos visto casi de todo, algunas cosas asombrosas.

Y ante la afirmación de que no lo hemos visto todo, porque todavía ni siquiera inicia, al menos el Ejecutivo -el Legislativo arrancó el 1 de septiembre-, salta una pregunta: ¿Qué sorpresas -de qué tamaño y en qué sentido- nos deparan?

El primer apunte realmente sorprendente si se analiza desde el punto de vista de la congruencia es que apenas en el lapso de una semana y media transcurrieron tres hechos que vislumbran la tónica de un mandato desconocido.

El antecedente más claro y cercano, y quizá el único, es el de la administración encabezada por Andrés Manuel López Obrador en el ex Distrito Federal del 2000 al 2005 (renunció anticipadamente para buscar, por vez primera, la Presidencia de la República). En tal periodo no hay nada escalofriante, pero tampoco espectacular. Sin embargo, sí se registra ya un rasgo que ilustra su muy particular forma de decidir los asuntos públicos: La consulta popular.

Durante esos cinco años de su gobierno en la Capital de la República, hay que admitirlo, sí se redujo la inseguridad. Eran tiempos, sin embargo, de delincuencia común, más que de delincuencia organizada, como ahora. En cambio, poco se redujo la pobreza y poco se elevó la creación de empleos. Algo que marcó su gestión, inolvidable, fueron los hechos de corrupción en los que participaron dos de sus principales hombres de confianza, René Bejarano (su ex secretario particular) y Gustavo Ponce (su ex secretario de Finanzas). Al primero, desde entonces, se le conoce como “El señor de las ligas” por haber sido grabado, por el empresario argentino Carlos Ahumada, en el momento en que recibía fajos de billetes y los guardaba en cuanto bolsillo portara su traje. A Ponce se le grabó en un casino de Las Vegas y se le involucró en un presunto fraude millonario en la administración capitalina.

No es ninguna mentira que al andar se hace el camino. Eso hizo Andrés Manuel sin aflojar el paso. Si algo supo hacer bien en 13 años (a partir del 2005 y hasta el 2018) fue ir abriendo un surco (como picar en roca) en la parte más vulnerable tanto de gobiernos panistas como de priístas, el descuido ante la sociedad en varios aspectos.

Perdió en 2006, ante Felipe Calderón, y perdió en 2012, ante Peña Nieto. Ganó, hace dos meses y medio, ante Ricardo Anaya (PAN-PRD) y José Antonio Meade (simpatizante del PRI).

El surco lo abrió, paralelamente, en los vericuetos de la política mexicana (reclutando militantes de otros partidos en la situación en que estuvieran) y en la mente de la población (repasando todos los días que él sería el salvador). Sabía que desgastar poco a poco, gota a gota, la imagen del PRI y del PAN daría, tarde o temprano, resultados. ¿Mercadotecnia? No. Terquedad.

Hoy, su partido -y él- tiene a su disposición las principales instancias constitucionales de gobierno, Legislativo y Ejecutivo.

Tiene todo.

A PREPARAR EL TIRO DE GRACIA

Desde los últimos minutos del 1 de julio, cuando su triunfo era irreversible, aunque aún se desconocía el verdadero tamaño de su impacto (hoy se sabe que un tsunami se queda corto y que cualquier otro partido no verá tierra, mínimo, en tres sexenios, si bien le va), la amabilidad de López Obrador con los derrotados era visible.

Su conducta era inmejorable desde el día siguiente de la elección, cuando ya estaba sugiriendo reuniones con Peña Nieto para ver el camino de la transición. Tanto que quizá él mismo llegó a darse cuenta que tan dulce no podría ser con quienes, desde hace más de una década, ha mantenido una especie de confrontación unilateral, sí, los, según él, integrantes de la “mafia de poder”.

Como ocurre en todos los círculos de poder sujetos a una instancia superior, seguramente el pasado 11 de septiembre, la Cámara de Diputados y, después, el Senado, ambos dominados por Morena (y aunque en su estricta característica sean independientes), tocaron base con “ya saben quién” para forjar un punto de acuerdo que exigiera al Gobierno federal, específicamente a la Secretaría de Educación Pública, suspender “inmediata e indefinidamente” la Evaluación magisterial.

El punto de acuerdo fue tomado no sólo por el Gobierno federal, que respondió que el examen magisterial continuaría porque así lo especificaba la Constitución, sino por varios sectores, como una idea locuaz y de claro desquehacer de los legisladores de Morena que sienten ser moradores de una casa grandota y en la que no saben todavía que tanto hacer.

Tal vez estaban probando qué tan fácil y tan provechoso resulta el uso de la “mayoría” legislativa. Por recomendación, seguramente del mismo a quien consultaron, el asunto bajó de tono los siguientes días. Porque, claro, cuál es la prisa si ya cuando sean dupla, a partir del 1 de diciembre, ni quien se les atraviese y podrán hacer de la Reforma Educativa hasta lo que Mario Delgado ha predicho, “no dejarla ni en una coma”.

Pero más tardó el Legislativo moreno en apaciguar su amenaza que el pre-Ejecutivo en alebrestar la gallera.

El 16 de septiembre, durante el arranque de su “gira del agradecimiento”, el Presidente Electo aseguró en Nayarit que cumplirá todas sus promesas de campaña pese a que México está en “bancarrota”. Lo que no podría cumplir, tal vez, dijo, son el resto de las demandas de la gente.

En tal sentido, y ante tan sorprendente afirmación, nada da lugar a la duda de señalar que Andrés Manuel todavía predica con la mentira. Pero una mentira kilométrica medida en las dimensiones de la nariz de Pinocho.

No lo explico aquí, pero ya lo han hecho expertos, y no tan expertos, e incluso muchos de quienes emitieron hace dos meses y medio el voto en su favor, la declaración es sumamente exagerada: México no sufre una “bancarrota”.

A la nalguiza recibida por todos lados -y el notable silencio de sus seguidores, bueno, excepto Delgado y Monreal-, apenas horas después de su afirmación, López Obrador la agarró contra quien ya parecía que su coraje había menguado, la prensa “fifí” y los “camajanes conservadores”.

Pero varió el tono; dijo que México sufría una “grave crisis”.

Una afirmación inútil porque no tuvo la reacción favorable para él, como lo hubiera deseado. Es decir, salvo quienes están para fungir como pilares de su próxima administración, nadie se la tragó. Él mismo lo ha de percibir en las calles, en los aviones comerciales en los que se sube, en los centros comerciales a los que debería acudir, en los bares de la ciudad, de los barrios, de los municipios; en las empresas, en las escuelas, en los hospitales, en los estadios, en el Senado, en la Cámara de Diputados, en el dinero recaudado (haiga sido como haiga sido) para sostener una campaña política de más de una década: México no está en “bancarrota”.

Sorprende la mentira para generar ruido cuando horas antes (el sábado 15) había asegurado que Rosario Robles, acusada de desvío de recursos durante su gestión al frente de la Sedesol, y ahora en la Sedatu, era “un chivo expiatorio” y que todo lo de su supuesta responsabilidad era un circo montado por la “mafia del poder” y los medios de comunicación que durante 30 años han estado “calladitos”.

Quizá no le quedaba otra porque la defensa de Robles también sonaba a escándalo y prefirió pasar la pelota (claro, de beisbol) a otro guante.

En esas se estaba cuando, cuatro días después, el Senado (morenista, hay que acostumbrarse) desenfundó de nueva cuenta.

El pasado 20 de septiembre, sin decir agua va a la oposición, que, la verdad, da risa, Morena aprobó reducir el tiempo de exposición de los legisladores en tribuna de 10 a 5 minutos. Es decir, la ahora nueva chiquillada (PRI, PAN y PRD) “calladita se verá más bonita”.

Priístas y panistas pataleraron; se cubrieron con adhesivo la boca; abandonaron el salón de sesiones, pero la aplanadora pasó sobre ellos.

Con intención o no, ante la inexperiencia, en intento de justificar o tapar resbalones, en pocos días, Morena, en el Legislativo y en las acciones de quien entrará en funciones el 1 de diciembre, ha evidenciado la ligereza o la informalidad con la que se puede maniobrar el uso del poder.

La bulla que está precediendo a la “Cuarta Transformación” (las tres anteriores se dieron entre guerras), si no se modera, augura tiempos de confrontación.

La insipiencia existe y se puede conceder el beneficio de la duda. Hay, sin embargo, quienes deben conceder el beneficio de la prudencia.