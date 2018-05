‘El Negro’ René, a sacudir al PRI y empujar a Meade

René no se sacó la rifa del tigre, en realidad le encargaron la misión de mantener al Tigre enjaulado

Apenas el domingo decía aquí que difícilmente me imagino a Enrique Peña Nieto escuchando con resignación los informes sobre cómo se escurre por el caño lo que tanto le costó recuperar, o preparando las maletas para enfrentar las consecuencias, incluso si gana el candidato del PRI.

“No hay de otra, Peña Nieto va por todo, y todo es todo”, concluía.

No hay duda, va por todo.

René Juárez Cisneros es viejo amigo de José Antonio y Dionisio Meade, pero Peña Nieto terminó de conocerlo como subsecretario de Gobernación (posición para la que lo recomendó Emilio Gamboa), operando en la reconstrucción de lo que los sismos de 2017 dañaron; impresionó al Presidente su pragmatismo, pero también su energía, seriedad, realismo y conexión con la gente.

Llegado el momento de suplir a Miguel Osorio Chong, René figuró en la terna con Alfonso Navarrete y Roberto Campa; hoy, Alfonso es secretario de Gobernación, Roberto del Trabajo y él, líder nacional del PRI.

Yo lo observé de cerca en su encuentro con los ejidatarios de ‘El Podrido’; apenas se saludaron recordó que con algunos había jugado futbol cuando joven.

Narraba orgulloso que de niño movía la panza en las playas de Acapulco, de donde luego sería presidente municipal.

Hoy, después de ser gobernador, diputado, senador y delegado del PRI en varias entidades, le encargan la tarea de movilizar al priísmo para librar una batalla histórica contra reloj que sólo puede tener dos desenlaces: el triunfo o la existencia meramente simbólica.

En apenas 9 domingos deberá sacar al candidato Meade del tercer lugar en las encuestas, romper la percepción de que está derrotado de antemano, dejar en el camino a Andrés Manuel López Obrador y Ricardo Anaya, pero sobre todo conseguir que la victoria priísta, si la obtiene, sea creíble.

La tarea se antoja titánica y su convocatoria tardía, pero el cálculo es que René conseguirá lo que Enrique Ochoa Reza no pudo hacer porque no está hecho para eso: estremecer las entrañas del priísmo y movilizarlo mientras empuja al candidato Meade a convencer al resto de mexicanos no entregados aún a Andrés Manuel López Obrador y Ricardo Anaya, que es la opción.

La decisión de cambiar al líder del PRI a sólo 9 domingos de las elecciones, René por Enrique Ochoa Reza, da una idea del tamaño de la crisis que vive el candidato del partido en el poder.

Sin militancia partidista y sin experiencia en política electoral, Meade fue equipado con un grupo con la misma inexperiencia y con estrategas que nunca han ganado una batalla.

Sus expertos no han sabido vender su condición de hombre probo, preparado y experimentado y, en cambio, han permitido la creación de una imagen que nada tiene que ver con él, la de un personaje sin pasión, en ocasiones soso, desconectado de la realidad y fácil de manipular.

El arribo de René marca el relanzamiento de la campaña de Meade en el priísmo; no es casual que ayer, en Polanco, Osorio Chong exhibiera la satisfacción del nombramiento de quien se ganó su confianza en Gobernación.

Por ejemplo, este líder sí mantendrá abierta la puerta a los delegados y dirigentes estatales del partido que nunca pudieron hablar a solas con Ochoa Reza porque consumía su tiempo en asuntos que consideraba más importantes y quizá lo eran.

Por cierto, no es cosa menor que “haiga sido como haiga sido” ganara Coahuila y el Estado de México, pero sobre todo reformara los estatutos del PRI.

Es justo reconocer que posiblemente sea el menos responsable de lo que ocurre en la campaña presidencial. Se dirá que debieron relevarlo al concluir la XXII Asamblea Nacional o al ser incluido en la lista de candidatos a diputados plurinominales.

Pero eso es historia, lo importante es la interpretación del cambio de dirigente en plena campaña (y los que vienen), cuando faltan menos de dos meses para las elecciones: a grandes males grandes remedios.

René no se sacó la rifa del tigre, en realidad le encargaron la misión de mantener al Tigre enjaulado.

IMPACTOS: El 9 de abril pasado publiqué aquí que el historiador Enrique Krauze escribe por encargo y no cumple. A la fecha no ha contestado ni precisado la información, quizá porque sabe que hay testigos de la televisora cuando recuperó el pagaré a cambio del texto sobre “El mesías tropical”.