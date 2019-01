El NAIM, la primera víctima de la Cuarta Transformación; Meade apuró a AMLO y Jiménez Espriú

Ni las servilletas que gastó José Meade Kuribreña. Antes de que siguiera haciendo más cuentas sobre la cancelación del NAIM de Texcoco, Javier Jiménez Espriú convenció a Andrés Manuel López Obrador para dar por oficialmente terminados los trabajos del proyecto original y dejar solo a Santa Lucía.

Así que “Las cuentas alegres de un hombre triste”, como dijo el titular de la SCT al ex Secretario de Hacienda, quedaron en 145 mil millones de dólares tirados en el basurero del futuro de México, según los entusiastas del proyecto original.

En apariencia NO hay vuelta atrás, aunque no se decide todavía lo que será del avance de obra y del predio aeroportuario, sin embargo, el vaso medio vacío que vemos en México se ve medio lleno con los HUBs de Panamá y Colombia que harán su agosto con la primera víctima de la Cuarta Transformación.

Con estas piruetas iniciadas con una dizque consulta de burla, los enterradores del NAIM dejan al ex candidato presidencial bastante tela de donde cortar para su futuro político ¿y nuevo partido? con el epitafio en la lápida del proyecto de infraestructura más importante de los últimos años.

AMLO ‘OLVIDA’ LA DIVISIÓN DE PODERES POR LAS PRISAS DE LA GUARDIA NACIONAL

Con eso de que el Poder Legislativo es territorio del presidente Andrés Manuel López Obrador ni se acordó de la famosa división de poderes en el México anterior a la Cuarta Transformación y la docilidad de los legisladores de Morena.

Con esa fuerza transformadora que dice le dieron los 30 millones de votos, ni siquiera le avisó a sus coordinadores parlamentarios Ricardo Monreal Ávila y Mario Delgado Carrillo que presentaría a la Guardia Nacional y la convocatoria de reclutamiento. Pero no contó con los ‘neofascistas’ y los ‘canallas’ contestatarios.

Esa piel fina de los conservadores levantó una ola de críticas que enfureció al líder mañanero, quien dijo tener prisas para sacar adelante a la Guardia Nacional por la inseguridad en el país, y pues el Congreso como quien dice ya está planchado para obedecer.

En esas estaba el llamado a los jóvenes para integrarse al grupo de seguridad, cuando las ONG´s y académicos invitados a los foros en el Senado pusieron el grito el cielo por la burla de Andrés Manuel.

Por ejemplo, María Elena Morera, presidenta de Causa en Común, asociación civil dedicada al monitoreo y procesos de profesionalización de las policías publicó una serie de duros tuits criticando la decisión presidencial.

Escribió Morera en Twitter: “México al revés! Lanzan convocatoria para reclutar 50 mil jóvenes, para una guardia militar que por ley no existe…luego, quizás se apruebe la ley… ofrecen montón de beneficios para Guardia Nacional, pero policías ganan miseria”.

El extrañamiento siguió: “Al no existir una ley de la Guardia Nacional, surgen dudas: 1. Bajo que criterios reclutan? 2. Qué controles de confianza van utilizar? 3. Como los van a preparar? 4. Para qué tareas los van a preparar? sean serios, ¿es mucho pedir?”.

El coordinador del PAN en la Cámara de Diputados, Juan Carlos Romero Hicks declaró: “La convocatoria para la Guardia Nacional es anticipada, ilegal e insultante porque no se ha aprobado. Es una convocatoria de un presidente que no acata la ley y no se da cuenta de que no puede hacer lo que quiera“.

Y para atizar el fuego el Ejecutivo reventó contra el aumento del 65% de muertes dolosas (887) en diciembre comparado con el mes anterior, según números del periódico Reforma publicados ayer, pero resulta que el Gabinete de Seguridad presentó hoy una cifra muy superior con mil 786 muertes dolosas ¡O sea..!

MONSEÑOR GARFIAS EN LA HOMILÍA DE LÓPEZ OBRADOR

No fue una homilía pero casi casi. Monseñor Carlos Garfias Merlos asistió como invitado de honor en primera fila en Morelia. En púlpito, perdón, en el podio, Andrés Manuel López Obrador oficiaba el discurso al lado de un ex panista ultra conservador: Germán Martínez Cázares.

El Arzobispo de Morelia es el único jerarca católico que tiene diálogo directo con el presidente, igual que la amistad del Cardenal Norberto Rivera Carrera desde la Jefatura de Gobierno del DF. Garfias fue requerido en la inauguración de la nueva sede del IMSS nacional en la capital de Michoacán.

Dicen los enterados de los entretelones eclesiásticos que el Arzobispo Carlos Aguiar Retes debería utilizar a Garfias para lograr la tan buscada primera entrevista presidencial, ya que hasta el momento la comunicación de la Arquidiócesis de México con el gobierno federal no pasa del tercer nivel, o sea, un diálogo de chocolate.

