El Moreno infiltrado del PRI para arrebatar a AMLO la patente de Morena

A estas alturas del partido, ya ni graznar es bueno.

Pero no sería mala idea porque, además, por ningún lado se ve otra, que el PRI comenzara a invadir el territorio del partido que lo tiró al suelo. Sería la única forma de recuperar, al mediano plazo, parte de la pauta del instituto político fundado, en 1929, por Plutarco Elías Calles.

Finalmente, sería pagar con la misma moneda. Morena tiene en sus mejores pilares a ex priístas, incluyendo a algunos que le hacen comparsa en otros partidos, como el PT; bueno, hasta su propio fundador, Andrés Manuel López Obrador.

Pero no nos hagamos patos (o gansos); al priísmo, en estas condiciones, ya no lo levanta ni una doble dosis de sildenafil.

El mismo diagnóstico es para el PAN y el PRD. En otras palabras, Morena no tiene por ahora, y quizá por los dos sexenios que vienen, un fuerte contendiente que le haga sombra, a menos que a la presente administración federal, de plano, le salga chueco el tiro y la economía mexicana se desplome, la inseguridad llegue a extremos inconcebibles, o algo por el estilo.

Y todo esto porque uno de los considerados fuertes candidatos a dirigir el PRI, el doctor José Narro, renunció este miércoles al partido, abandonando, en automático, el proceso interno.

Seré duro, loco o atrevido (al fin sólo graznidos), pero sincero: Ninguno de los mencionados o apuntados, hasta ahora, para buscar la dirigencia nacional del tricolor, incluyendo a Narro, tienen el elixir o la piedra filosofal política para regresar al partido a sus tiempos de oro, esa posibilidad que dejaron ir del 2012 al 2018. La gran oportunidad, quizá la única.

Quien comandó el arrebato al PAN en 2012, Enrique Peña Nieto, cumplía con los requisitos necesarios para volver a posicionar al tricolor por los años que quisiera: Juventud, carisma, apoyo popular, electoral, partidista, pero como ocurre en el futbol, según el “Perro” Bermúdez, “la tenía, era suya… ¡y la dejó ir!”.

Y el PRI podría buscar por mar y tierra, por debajo de las piedras, al “gemelo” de Peña Nieto, pero, en principio, el asunto ya no es una cuestión subliminal o de imagen, sino de credibilidad. Todos recordamos aquella frase que se hizo famosa hace poco más de una década, “¿usted le cree a (Roberto) Madrazo?”, cuando el tabasqueño estaba en plena guerra con la maestra Elba Esther Gordillo. Pues eso hizo metástasis en el tricolor. ¿O usted le cree al PRI?

Además, no porque la imagen de López Obrador represente al político de edad que implica experiencia y “sabiduría” (para el “pueblo sabio”), eso signifique que, para igualar a Morena, el líder del PRI, o de cualquier otro partido, deba ser, con todo respeto, un personaje adulto. Más bien, sin lugar a dudas, el antídoto contra el lenguaje de un político como Andrés Manuel es el pensamiento joven, que es la fracción mayoritaria del Padrón Electoral.

En el proceso interno del PRI, a celebrarse en agosto, la manzana de la discordia se llama Alejandro Moreno, ex gobernador de Campeche que, afirman, tiene la bendición de ciertos priístas, gobernadores y hasta de Peña Nieto.

Ya sin Narro en la contienda, la elección se revienta. Varios priístas de cuña se abren. A no ser que la renuncia también sea parte del plan, que a la larga sería maestro.

Digamos que perdía Moreno, que ganaba Narro, Ulises Ruiz o Ivonne Ortega. Entonces, el PRI cumpliría, sin tocar baranda, el rito, “polvo eres…”.

Pero si, además, “Alito”, transformado en “Amlito”, también como dicen, está en la gracia de López Obrador, pues la puerta está abierta.

La treta es buena. De hecho, preconcebida en las recomendaciones de Sun Tzu: Vencer al enemigo sin oponerse a él, sino capturando su fuerza para utilizarla en contra suya.

El PRI tiene en Moreno a su Caballo de Troya que, por si fuera poco, en el apellido lleva la penitencia.

Y ya me cansé.