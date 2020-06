El modito y ni contigo ni sintigo

Agradezco al Presidente López Obrador recordarme a don Luis Lizardi intentando convencerme que Manes no era el último profeta enviado por Dios, pero que tenía razón al emplazarnos a escoger entre el bien y el mal o, lo que es lo mismo, entre Dios o el demonio; no había de otra.

Por culpa de Enrique Alfaro, o más bien de Enrique Krauze que se atrevió a comparar al gobernador de Jalisco con Mariano Otero, López Obrador nos colocó en la misma encrucijada, si bien en términos de la 4T: ser liberales o conservadores, estar con la transformación del país o en contra.

Y con el clásico me pregunto ¿y yo por qué?

Por más que me devano el seso no termino por entender por qué estoy obligado a estar a favor o en contra de la transformación, ser conservador o liberal; resumiendo: estar con el Presidente o no.

El dilema es tan profundamente filosófico que renuncio a volver a Zoroastro, Buda, Jesús y al fundador del maniqueismo, para acogerme a cuestiones más terrenales como los lugares comunes de la Cuarta Transformación que para el mandatario es la definitiva, así como para Manes fue la suya.

¿Cómo no estar de acuerdo con el extenso catálogo de buenos deseos para el país que el maniqueismo sexenal nos propone si se trata de barrer la corrupción y desterrar la pobreza, fundamentalmente, lo mismo que Jesús intentó hasta la inmolación?

La cuestión es por qué debe ser obligación nacional estar a favor o en contra si el libre albedrío satanizado por Nitzche y Marx es consustancial al ser humano.

Cuando picado por la insinuación de Krauze el Presidente reaccionó colocándonos ante el dilema de escoger entre estar con él o en su contra, experimenté cierto sentimiento porque la invitación me sonó a amenaza.

No son pocos los personajes históricos que exigieron lo mismo a sus gobernados, en sus casos, sudbitos, porque se trató de tiranos que dieron trato de enemigos a quienes se resistieron a ser sus incondicionales.

Tengo la esperanza que todo se reduzca a un exabrupto porque no puedo olvidar que don Pancho Galindo Ochoa recomendaba pelear con quien fuese, menos con el Presidente. Sabía de lo que hablaba, él lo hizo con Echeverría.

Así que me dispongo a archivar las pláticas con el padre Lizardi porque la historia de los cátaros dice que el maniqueismo terminó siendo un pretexto para la creación del antecedente de la Inquisición, pero además la física enseña que los matices de gris dependen de la mezcla entre negro y blanco.

O como dice la canción mexicana, ni contigo ni sintigo, en realidad, “ni contigo ni sin ti”.

Lo ideal son los matices, a ultranza no se puede estar de acuerdo con todo ni contra todo.

Y, desde luego, también importa el modito.