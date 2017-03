El juglar cleptómano y cómo ser la noticia

El director de La Prensa, Mauricio Ortega -porque mañosamente lo hicieron ex cuando el mundo, y la policía, se le vino encima-, se creyó infalible, por encima de la suerte de ‘Güicho Domínguez’, de ‘Chabelita’, de ‘Panteón Rococó’, pero resultó inefable

Ni en cuenta el nombre de Mauricio Ortega entre los especímenes del Cuarto Poder, pero ya salió a la palestra, y no precisamente por sus dotes de escribiente u organizador de redacción alguna.

Cuando el horno no está para bollos por la tendencia antimexicana de nuestro vecino Donald Trump, a Ortega, director del periódico La Prensa, se le ocurre meterle una tacleada al honor (si la hay, aunque no pareciera) de la pléyade de la pluma y la tecla.

En realidad, el ex directivo de uno de los medios impresos con una historia de las más altas en ventas hace tres décadas tenía tiempo “desnudando” a Tom Brady.

Desde el 2009, o antes, ya era su fan. En 2009 se tomó una foto con él y en 2015 le “carranceó” el primer jersey. En este febrero, el segundo. Aunque también bienes de otros jugadores movían su pandero. En su poder estaba también un casco al parecer no de Brady.

El “amor” hacia el mariscal de campo de los Patriotas de Nueva Inglaterra era a largo plazo.

Pero esta vez fue descubierto, y vaya momento. Trump nos odia y nos acusa de delincuentes, precisamente, la actividad cometida por el periodista.

Ortega, sin embargo, veía la tormenta y no se hincaba.

Se sentía infalible y resultó inefable.

Al director de La Prensa -porque mañosamente lo hicieron ex cuando el mundo, y la policía, se le vino encima- le valió gorro la suerte de Carlos Bonavides, “Güicho Domínguez”, de “Chabelita”, de “Panteón Rococó”.

Todos ellos perdieron la vigencia de su visa para pisar Estados Unidos por un plazo de cinco años. Estos por mañosos; Ortega por cleptómano.

Él es periodista y tenía años acreditándose en los Súper Bowls y metiéndose hasta la cocina en territorio de los jugadores.

Su “hazaña”, tal vez eso tampoco lo supuso, porque pensó seguir acrecentando sus “souvenirs”, dio la vuelta al mundo en el preciso momento en que el mundo desea comprobar si somos como nos pinta Trump.

Su “hazaña”, de ratón, y no de biblioteca, se da un día antes de que el Presidente Enrique Peña Nieto firmara y promulgara la Ley General de Educación para asegurar la revalidación de estudios a quien vaya a deportar Donald y deseen continuar sus estudios.

Ortega llegó tarde también al Nuevo Modelo de Estudio anunciado por el Presidente y el Secretario de Educación, Aurelio Nuño, en el cual se habla de las bondades para formar personas altamente capacitadas, sin manías criminales.

Según las investigaciones, el director de La Prensa había encontrado un “sui géneris” modus operandi para sustraer piezas valiosas resultado de los Súper Bowls y hacerse de una lanita. Esta vez sería algo así como medio millón de dólares.

Increíble, pero anoche se confirmaba casi, casi el perdón judicial para Ortega.

Incluso, Sean Spicer, vocero de la Casa Blanca, tomó el asunto algo a guasa.

“Estoy feliz de que el individuo en el cuerpo de periodistas que tomó el jersey de Tom Brady… de que (el jersey) haya sido devuelto de manera apropiada.

“Otro mal ejemplo de la prensa, pero corregimos esa falla”.

El comentario de Spicer se da en medio de una guerra entre Trump y los principales medios de comunicación de Estados Unidos, The New York Times, The Washington Post y CNN, ente otros, pero el acto del periodista-juglar-cleptómano se da en medio de listas y listas, de organismos y organismos, donde México sigue ocupando lugares destacados en cuestión de corrupción.

Mauricio es el vivo ejemplo de la idiosincrasia mexicana descrita por Octavio Paz, Roger Bartra, Samuel Ramos y Santiago Ramírez.

Y así ni cómo defendernos de quienes nos tildan de criminales.

No tenemos excusa.

“Una verdadera vergüenza que un mexicano haya robado el Jersey de Tom Brady. Le da pretextos a la ofensiva antimexicana. Debe castigársele”, atinó en opinar el ex Presidente Felipe Calderón en su cuenta de Twitter.

“Autoridades mexicanas deberían tomar la iniciativa y meter a la cárcel al periodista que se robó el jersey de Tom Brady. Poner el ejemplo”.

¿O cuál es la estrategia?

¿Volver a vender millones de ejemplares?

Touchdown!

