El juez ‘vengador’ es sobrino de los Bejarano-Padierna; Rosario podría salir ya; ministro Zaldívar, en silencio

Mejores enemigos no se pudo encontrar Rosario Robles Berlanga; con la rapidez que la encerraron podrían dejarla libre por el abuso; una burda trama de parentesco donde aparece una mano que siembra al sobrino juez federal de la pareja estuvo esperando venganza durante lustros: René Bejarano Martínez y Dolores Padierna Luna.

…

En política no hay casualidades; todo se da en el momento preciso, en el gobierno preciso, y a dos semanas de que Andrés Manuel López Obrador rinda su Primer Informe, al que acudiría con la prueba de que NO hay impunidad, con el puño en alto, levantando de la cabellera la cabeza de Rosario Robles como trofeo mostrado a la muchedumbre.

…

No importa que el delito imputado a la ex titular de Sedesol no amerite cárcel; en ese 1 de septiembre estará en ella gracias al juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, sobrino de Dolores, reconocido por la misma diputada morenista, a menos que rectifique el Poder Judicial.

…

La sospecha de una venganza orquestada inició el mismo martes en la madrugada, en que Robles Berlanga fue avisada por el juez de que se iba detenida a Santa Martha Acatitla, a pesar de que el delito imputado no es grave.

…

De inmediato se propagaron las viejas imágenes de René Bejarano en la oficina de Carlos Ahumada Kurtz, pareja sentimental de Rosario, recibiendo fajos de dinero que ataba con ligas que no le alcanzaban. Esas imágenes del sexenio obradorista en la Jefatura de Gobierno las exhibió “Brozo” frente a un Bejarano, asombrado y a punto del infarto.

…

Para ese show se prestó Federico Döring Casar el 3 de marzo del 2004 al entregar los videocasetes a El Mañanero de Televisa, cuenta la leyenda que como enviado de Carlos Salinas de Gortari; cuenta la leyenda.

…

Con el tiempo, Bejarano Martínez fue condenado a prisión, pidió perdón a López Obrador y en sus ratos libres, que eran muchos, le escribió poemas, y a partir de ahí lo sigue como sombra maldita a la que no deja acercarse ante la amenaza de alguna lente indiscreta.

…

Pero con esa racha interminable de mal hechuras que se carga la Cuarta Transformación, lo que parecía un complot bien orquestado ahora es el argumento central de la defensa de Robles, encabezada por Julio Hernández Barroso, que interpondrá en las próximas horas un recurso jurídico para que sea modificada la medida cautelar de prisión preventiva impuesta “ilegalmente” a su defendida.

…

Todo un lío en el que metió el juez Delgadillo Padierna al Consejo de la Judicatura Federal de Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. La extraña y abusiva prisión preventiva que levantó críticas de juristas y del ministro en retiro José Ramón Cossío viene aderezada con un parentesco muy cercano de quienes claman venganza por agravios que llevaron a uno de ellos a prisión.

…

Las próximas horas serán cruciales para resolver cuestionamientos lógicos: ¿Se presta el Poder Judicial como instrumento de venganza..? ¿Sabía el ministro presidente de la SCJN de la liga familiar del juez con los Bejarano Padierna..? ¿Se permitirá continuar el abuso de la prisión preventiva hasta el informe de López Obrador..?

DE NUEVO FRENAN AEROPUERTO DE SANTA LUCÍA Y ORDENAN ‘NO TOCAR’ EL NAIM DE TEXCOCO

Con las máquinas en silencio en la obra del Aeropuerto de Santa Lucía iniciará la conferencia mañanera de este viernes de Andrés Manuel López Obrador. Seguramente el monólogo atacará la decisión de un juez de detener la construcción hasta dictar sentencia definitiva que aclare si fue legal la cancelación del Nuevo Aeropuerto en Texcoco.

…

La suspensión fue otorgada al colectivo #NoMásDerroches por el juez Juan Carlos Guzmán Rosas, Quinto de Distrito en Materia Administrativa, y la suspensión no está supeditada a que el gobierno federal cumpla con estudios ambientales, arqueológicos o de cualquier tipo.

…

Así que en la mañanera de este viernes en Palacio Nacional seguramente reaparecerán en voz del presidente los “conservadores”, neoliberales y neoporfiristas que no quieren que su gobierno triunfe, y, por supuesto, también el “Cártel de los Amparos”, como dice el “fifí” secretario de Turismo, Miguel Torruco Marqués, consuegro de Carlos Slim Helú.

…

Por cierto, la suspensión también ordena conservar las obras de Texcoco en el estado en que se encuentran, por lo que no pueden ser derrumbadas o inundadas, como se ha planteado para el proyecto de un parque ecológico.

