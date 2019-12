El juego perfecto de AMLO

Pareciera que el presidente López Obrador protagonizó, el martes, el juego perfecto.

Según Jesús Seade, obtuvo una “negociación bien librada” sobre el T-MEC; Rosario Robles se concretó a comparecer, por escrito, ante Pablo Gómez y sus diputados inquisidores, y empezó el ajuste de cuentas con Felipe Calderón con la detención, en Estados Unidos, de Genaro García Luna por supuestos sobornos recibidos del cártel de Sinaloa entre 2006 y 2012.

Mejor imposible, podrá presumir el Presidente, este miércoles, en la conferencia mañanera, en la que por lo menos 2 de los 3 temas, el Tratado y la aprehensión del ex secretario de Seguridad Pública, serán eje central de sus respuestas.

No entiendo del todo que el subsecretario para América del Norte califique de “negociación bien librada” la apertura del Tratado que el Senado mexicano había aprobado y se aparte del triunfalismo gubernamental por lo conseguido, pero además niegue importancia a la posible tardanza de “2 semanas o 2 meses” para su ratificación en Estados Unidos cuando es evidente la urgencia mexicana.

Dejemos a los expertos hablar de temas tan complicados como los paneles laborales o la posposición, por 7 años, para que el 70 por ciento del acero sea fundido en la región, y de 10 años para el aluminio, etcétera.

Por lo pronto, el eterno crítico de la Cuarta Transformación, Gustavo de Hoyos, intentó aguar la fiesta con una afirmación que debió doler. El presidente de la Coparmex habló del Tratado de Guadalupe Hidalgo, que cedió la mitad del territorio nacional. Desde entonces, apuntó, ningún otro gobierno había cedido tanto.

El debate está servido.

La ex secretaria de Desarrollo Social no acudió a defenderse personalmente ante las Comisiones Unidas, en San Lázaro, que podrían inhabilitarla, hasta por 20 años, para ocupar un puesto en la administración pública, y así no hubo escándalo que lamentar.

Quienes esperábamos se presentara a defenderse de sus antiguos compañeros perredistas, convertidos hoy en morenos, fuimos víctimas de un equívoco. Gómez explicó: “Ella no ha dicho que quiera venir… ha comparecido a través de su abogado en la Sección Instructora…” del juicio político.

Sin embargo, lo inesperado (si bien no inexplicable si incluimos en el contexto la reciente visita al Presidente del procurador norteamericano William Barr) fue la detención, en Texas, de García Luna y la inmediata reacción del fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, solicitando su extradición.

García Luna fue pieza fundamental del gobierno de Felipe Calderón, quien, si recordamos, ganó a López Obrador la Presidencia de la República por unos cuantos votos. Según Andrés Manuel, fue víctima de fraude electoral.

Además, apenas tomó posesión, Calderón inició, en Michoacán, la guerra contra el narcotráfico. Conforme a la explicación de la 4T, es la causa original del alto índice de inseguridad que la actual administración no ha logrado disminuir con su política de abrazos y combate a las razones sociales por las que los jóvenes y los desposeídos son enrolados por los capos de la droga.

La aprehensión de García Luna permitirá al Presidente acusar que mientras Felipe enviaba al Ejército y a la Marina a convertir el país en un inmenso camposanto, su jefe de la policía federal hacía negocios por millones de dólares al menos con el cártel de Sinaloa.

Si bien esto debe probarse, será suficiente con la presentación de Genaro en la Corte de Brooklyn para someter a juicio al gobierno de Calderón.

Felipe, a quien, por cierto, nunca nadie ha señalado como corrupto, de inmediato declaró su confianza y apego a la ley y a la justicia, pero el ex Presidente sabe que García Luna dio a López Obrador la oportunidad de ensayar un desquite esperado por 13 años.

García Luna se defenderá, pero es previsible el fallo del jurado y las repercusiones en México.

No obstante, nadie debe alegrarse de la suerte del ex secretario de Seguridad, ex jefe de la AFI y ex director del Cisen, ni del daño que su desgracia jurídica ocasione a Calderón.

Más bien, como aconsejaría Cuauhtémoc Cárdenas, quizás sea llegado el momento de remojar algunas barbas, pues como decía Manuel “El Meme” Garza: Lo mejor de todo es lo peor que se va a poner.