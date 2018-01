El ‘Jaguar’ se pone chango

Allá por octubre del año pasado, el Instituto Nacional Electoral registraba casi un centenar de precandidatos independientes lanzados al ruedo para buscar sustituir en diciembre próximo a Enrique Peña Nieto en la Presidencia de la República.

La verdad, se veían muy ojones para palomas si tomamos en cuenta que el camino que les pusieron es sólo apto para faquires.

A estas alturas ya ni siquiera el cuarto lugar, Pedro Ferriz de Con, tiene la más leve esperanza de concluir el martirio. Hace cinco días el comunicador literalmente dio a entender que tiraba la toalla. “No he llegado ni creo llegar francamente al número”.

Pero no se irá en silencio. Arremetió contra sus compañeros de viaje que le llevan una gran ventaja. Dijo que hacen trampa y que la app del INE nada más no sirvió para nada.

Siguen, seguramente, algunos que por ahí habrán ya conseguido mil o poco más firmas. Pero sentados en su propósito y ya casi amarados están Margarita Zavala, Jaime Rodríguez, “El Bronco” y Armando Ríos Piter.

Atrás de ellos viene una cuarta precandidata, María de Jesús Martínez Patricio, en representación del Congreso Nacional Indígena encabezado por el EZLN, pero que compite más por pundonor y empuje del reconocimiento de los pueblos indígenas que por la certeza de lograr el registro.

De los tres que encabezan el reto, Ríos Piter es quizá el menos estresado. El que más fríamente tiene tiempo de dilucidar el panorama, el que menos pierde y más gana, y el que ayer puso el cascabel al gato.

Como otros políticos de izquierda, “El Jaguar” no se va ni con melón ni con sandía, es decir, no le llenan ni las prácticas del PRD, ni las de Morena.

Y no anda tan perdido. Casi desde finales del año pasado, el INE incrementó una semana al plazo de los independientes para recaudar las 866 mil 593 firmas que por ley deben ser “insaculadas” por el instituto electoral, libres de polvo y paja bajo el cumplimiento de ciertos lineamientos (por ejemplo, el de cumplir la recolección con una dispersión de al menos 17 entidades del país para tener, dice, “representatividad”).

El límite es, con la nueva fecha, el 19 de febrero. Es decir, pasando la fecha de La Candelaria, este viernes, tamalada incluida, estarán a casi una quincena de presentar sus resultados. Y a darle.

Seguramente Zavala, Rodríguez y Ríos lo lograrán. “¿Y?”, diría Lucerito. Aunque primero deberán confirmar que su colecta fue aseada y no como acusa Ferriz de Con o como lo presiente el INE: “Llama la atención que de las casi 2 millones de firmas que lleva Jaime Rodríguez, 750 mil 800 no se han encontrado en el padrón electoral”.

En fin, que viendo la tormenta, Ríos Piter se puso a rezar (para no decir que se hincó), y ayer lanzó la propuesta de un nuevo Frente, sí, pero de independientes para que exista “la posibilidad de sacar a los partidos políticos del poder”.

“La fuerza que los candidatos independientes hemos conseguido es inédita para la democracia mexicana. Hago un llamado a que tengamos una sola opción independiente a la Presidencia…”.

El análisis de Ríos Piter es realista. Una participación dispersa de los independientes pulverizará más el voto, lo desconcentrarán, en beneficio de quien sabe qué candidato ganador, pero en detrimento de su fuerza para gobernar.

En forma aislada no hay manera de que alguno de ellos sea Presidente de la República. Vaya, quizá ni unidos, pero en estos casos vale más una unidad de peso. Más aún, me imagino que “El Jaguar” está consciente de que la definición tendría que ser entre Zavala y Rodríguez, si no es que por Zavala, definitivamente.

Pero, además, una candidatura independiente bien apuntalada, ya iniciado el periodo de campaña supuestamente “real”, así sea sólo en fecha, podría incluso hasta poner en aprietos al puntero Andrés Manuel López Obrador ante la flaqueza expuesta, pero con pretensión de ocultarla de José Antonio Meade y Ricardo Anaya.

Apenas horas después de hacer el planteamiento, tuvo acuse de recibo: “Primero juntemos las firmas y después hablamos”, coincidieron Zavala y Rodríguez.

La idea no es mala, quizá, efectivamente, apresurada en cuanto a que primero el papelito. A ella debería adherirse Ferriz de Con al menos en el esfuerzo de proselitismo para la causa independiente. De “Marichuy” sabemos que no le permitirían moverse de su línea.

Bueno, un pequeño movimiento de tapete para no olvidar a los independientes y que se den un poquito de calor ante tanto frío.

Sí, “El Jaguar” se puso chango y colocó el cascabel al gato.

