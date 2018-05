‘El INE no lee encuestas’… y ‘el tigre’ lo olfatea

A veces es difícil ser congruente hasta con uno mismo. Juramos ser todo aplomo o enjundia, y resultamos los seres más quebrantables y mentirosos.

Eso debió ocurrirle, la semana pasada, a Andrés Manuel López Obrador cuando Lorenzo Córdova, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, sin imaginar que punzaría el punto más sensible de quien, si por él fuera, portaría desde ya la banda presidencial, dijo que debería considerarse la posibilidad de que la noche de la elección no haya un claro ganador, lo que obligaría al organismo electoral a explicar “con gráficas y números la situación” y “llamar a la prudencia”.

Quien está acostumbrado a repetir, una y otra vez, frases como “que se serenen”, “serenidad y paciencia”, “amor y paz”, no se contuvo y llamó “irresponsable” e “imprudente” a Córdova.

“Debe conocer las encuestas”, le aconsejó, porque para él son, ya, un certificado de que ni por mandato de Dios puede perder la elección por tercera vez consecutiva.

Sin proponérselo, simplemente para redondear y afinar los detalles dentro de las grandes responsabilidades que tiene para el día de la elección, el INE -Córdova- “mandó al diablo” el orgullo del tabasqueño. Le dio en la pata de palo.

Y ardió Roma.

Y, lo que son las cosas, nada hasta hoy, ni sus contrincantes en el proceso, a mes y medio de la elección, había hecho que el estómago de López Obrador se revolviera tanto.

Y aunque muchos lo piensan, pocos lo dicen por el margen real de las consultas, ¿pero si antes o el mero día de la elección las cosas se emparejan?

Y nada quizá le ha dolido tanto como el comentario, de rutina, de Córdova. ¿Cómo se atrevió a decir que el día de la elección podría no haber un claro ganador?

El presidente del INE ganó, ya, un palco dentro de la “mafia del poder”, pero, esta vez, Andrés Manuel fue más “chachalaca” que Vicente Fox, como le suele ocurrir cuando le pican la cresta o el orgullo, y, esta vez, el instituto electoral, sin querer, pinchó en punto sensible.

La reacción del candidato de Morena no pasó de un día, aunque Córdova, frente a miembros del Centro Libanés, matizó que lo que quería decir es que el instituto estaba preparado para el peor escenario porque si las tendencias se cruzan y están muy cerradas, señaló, ninguno de los candidatos se podrá declarar ganador.

Aún bajo esa premisa se tiene contemplado que el órgano electoral informe el 1 de julio, a las 23:00 horas, sobre la tendencia de la elección presidencial. Se intenta evitar un escenario como el del 2006, en el que reinaron la confusión y, después, las acusaciones, precisamente, de López Obrador de “fraude cibernético”.

El (entonces) IFE, encabezado por Luis Carlos Ugalde, no tenía datos concretos sobre la jornada electoral y tardó tres días en definirlos por lo que se generó especulación.

El razonamiento de Córdova surge porque la tendencia se da con base al monitoreo de entre 7 a 9 mil de las casi 157 mil casillas instaladas en el país, y las cifras se dan sean las que sean, pero si son “apretadas” no podría señalarse un posible ganador.

“El INE no da ganadores, sino resultados”, pero Andrés Manuel, el jueves pasado, tuvo pesadilla. “Háganme un favor; mándenle al presidente del INE las encuestas… Ojalá y se entere que estamos a más de 25 puntos arriba”.

ANTES ARREGLA LO DEL NAICM Y LA IP

El diferendo con el Instituto Nacional Electoral no se compara con el que Andrés Manuel López Obrador tuvo, por dos motivos diferentes, con el sector empresarial.

Con ellos se confrontó, primero, por la viabilidad de la construcción del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México; después porque, supuestamente, un grupo de industriales, dijo, habría solicitado al Presidente Enrique Peña Nieto forjar una alianza con el Frente que encabeza Ricardo Anaya para frustrar su triunfo.

Tanto el dicho por Lorenzo Córdova, en el marco de los trabajos de INE, como la reacción de López Obrador son circunstanciales, pero dibujan un escenario factible a mes y medio del 1 de julio.

En el contexto de verse “lastimado” hasta por un comentario que no viene de sus adversarios se ve la fragilidad con la que el candidato de Morena puede construir un “complot” en su contra.

¿Cómo recompondrá López Obrador la advertencia del INE sobre el “Día D” más allá de llamar “irresponsable” e “imprudente” a Córdova?

Ante los diferendos con los empresarios envió a uno de sus cercanos a reunirse con la “minoría rapaz”, el 1 por ciento, dijo en su “Pejenomics”; el restante 99 por ciento son “dedicados, honestos, innovadores”.

Sobre el aeropuerto modificó su postura, como lo hizo con la famosa promesa de “amnistía” al crimen organizado, admitiendo que siempre sí permitiría la construcción de la nueva terminal, pero concesionada completamente a la iniciativa privada.

En todo caso, el candidato de Morena debe conservar la ventaja -esa de 25 puntos que presume- para llegar firme en el último tramo y su posible triunfo no deje dudas por la marcada diferencia.

Otra cosa será si iniciando junio, o después del segundo debate, en Tijuana, los números de las encuestadoras cambian y se pone a la vista una cercana disputa ya sea con el candidato del Frente, Ricardo Anaya, o con el del PRI, José Antonio Meade, lo que, entonces, sí pondría como energúmenos a sus seguidores porque lo mejor es nadar de pechito con una cómoda y aparente inalcanzable ventaja a sentir el agua hasta el cuello presionado por un no descartable repunte de Anaya y, quizá, Meade.

Lo de los empresarios, el aeropuerto, la amnistía y otras cosas, son dimes y diretes. Lo del resultado real el día de las elecciones es, todavía, moneda en el aire.

Por lo pronto, el tigre ya olfatea al INE… y a Córdova.

…Y CÓRDOVA RESPONDE: ‘INE NO HACE FUTURISMO’

Doce horas después, el presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova, respondió a las acusaciones de Andrés Manuel López Obrador.

Ante las calificaciones del candidato presidencial de Morena, el consejero presidente del organismo electoral detalló:

“Creo que sería imprudente, al revés, no prepararse para todas las posibles eventualidades que se presenten en la noche en la elección. Por eso mismo el INE, insisto, no improvisa; no está en una lógica de improvisar dependiendo de por dónde sopla el viento.

“El INE conoce todas las encuestas, pero el INE no actúa a partir de lo que dicen las encuestas. Sería irresponsable que el INE actuara a partir de las encuestas. Las encuestas son fotografías.

“No polemizo con candidatos. No hice pronósticos; dije que el INE se prepara para cualquier escenario y sería imprudente no prepararse para todas las eventualidades que se presenten el día de la elección.

“La noche de la elección, los ciudadanos deben tener certeza que el INE dará resultados sean cual sean. Al filo de las 11:00 horas se harán públicos los resultados del conteo rápido para dar certidumbre y estabilidad política.

“Si ese escenario es un escenario de resultados holgados estamos listos; si es un escenario de resultados cerrados estamos listos”.