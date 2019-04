El INAH, Ebrard y AMLO se ofrecen a Notre Dame mientras Catedral-CDMX, en riesgo de incendio

No cabe duda que somos candil de la calle y oscuridad de la casa. Resulta que la secretaria de Cultura, Alejandra Frausto Guerrero, de inmediato se puso a disposición del gobierno de Emmanuel Macron para reconstruir la Catedral de Notre Dame, en París, iniciada en el siglo XII, símbolo de la cultura europea.

…

Mientras, en la CDMX, el Dean de la Catedral Metropolitana, Francisco René Espinosa, tiene años rogando al Instituto Nacional de Antropología e Historia que cambie el cableado eléctrico, que es un verdadero peligro por viejo y deteriorado; cada año, en las fiestas patrias, los curas son un manojo de nervios porque la Sedena utiliza un anexo del conjunto para almacenar toneladas de pólvora para pirotecnia del 15 de septiembre.

…

Cuando se presenta alguna contingencia o amenaza de incendio por la deteriorada instalación, el INAH envía a un remendero para cambiar algún cable; no más, así que de un momento a otro podríamos tener un susto como el de 1967, que terminó en un terrible incendio.

…

Está bien que París bien vale una misa -como dijo Enrique de Borbón-, pero la Catedral Metropolitana, ahora bajo la custodia del arzobispo Carlos Aguiar Retes, necesita atención urgente; tiene un valor histórico monumental; es el símbolo de la arquitectura colonial más importante de Latinoamérica y bien vale la atención de Frausto Guerrero, del canciller Marcelo Ebrard Casaubón y del Presidente Andrés Manuel López Obrador, como la que les despertó Notre Dame.

AMLO ‘PEGA’ A PERIODISTAS DE LA MAÑANERA: ‘SI USTEDES SE PASAN, YA SABEN LO QUE SUCEDE’

Sin querer queriendo, el Presidente Andrés Manuel López Obrador le pegó una tunda a los periodistas asiduos a la conferencia mañanera de Palacio Nacional, a los con moño y a los sin moño.

…

Dijo el Ejecutivo que leyó a un columnista que dijo que el periodista de Univisión Jorge Ramos era un buen profesional, y que ellos no. “Pues NO”, señaló el Presidente; “ustedes son muy buenos periodistas y, además, prudentes, y si se pasan, ya saben lo que sucede”. ¡¡¡Palo..!!!

…

Indudablemente, los gobernantes prefieren a los periodistas “bien portaditos”, pero ninguno se ha ganado el Pulitzer por ser bien portado o “prudente”, como dice el Presidente.

…

Nada más hay que recordar la brutal rabia de Richard Nixon cuando Bob Woodward y Carl Bernstein investigaron el escándalo Watergate contra viento y marea, y el contra el gobierno más poderoso del mundo, el de Estados Unidos.

…

Al final del día, la investigación publicada en The Washington Post es una de las más relevantes en la historia del periodismo y Woodward y Bernstein no era nada mesurados ni bien portados.

EN TAMAULIPAS Y PUEBLA, GASOLINAS A 15 PESOS, ¿¿Y..??

Muy bien; ya sabemos que en Tamaulipas y en Puebla está el precio de la gasolina a $14.50 y $15.70 el litro; lo que no se sabe es cómo carajos le hacen para venderla en ese precio si el Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que Pemex la “ponía” en $16.

…

Pero, además, de nada sirve la diferencia de hasta cinco pesos entre unas y otras si los consumidores están a expensas de la gasolinera de la esquina o de la ruta de casa al trabajo; así la información presentada por Rocío Nahle en la conferencia mañanera.

…

Bastaba con que la Profeco de Ricardo Sheffield Padilla emitiera una lista de precios para revelar tan importante información, pero, bueno, ahora sabemos que al paso por Tamaulipas puede llenar el tanque con menos pesos.

…

De igual forma sabemos, por insistencia del Presidente Andrés Manuel López Obrador, que hay muchos corruptos que todavía andan por ahí, pero ninguno en la cárcel, aunque lo mejor sería pasar de la información al remedio.

Blog: http://losmalosos.blogspot.mx/

Twitter: http://twitter.com/malosos