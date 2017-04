El hiperactivismo de Osorio… y los rumores

> Me inclino a creer que atrás de la supuesta desgracia política del titular de Segob está la mano de quien o quienes lo quieren fuera de la jugada del 2018, o por lo menos minar sus posibilidades, las más elevadas entre los priÍstas en las encuestas al día de hoy

> Si el supuesto distanciamiento fuera cierto, el país estaría sumido en el caos… y estaríamos hablando de un Presidente irresponsable y temerario

A Hugo Páez, en su dolor

Por más que me esfuerzo, no imagino al Presidente jugando a hacer sentir a su secretario de Gobernación que ya no está cerca y le ha perdido la confianza, no obstante que, a la vista, es el funcionario más estable.

Sin duda, Miguel Osorio Chong es quien más ha hecho en el sexenio y ni siquiera en medio de los escándalos más devastadores, la fuga de “El Chapo”, por ejemplo, huyó ofreciéndose de chivo expiatorio al que se culpara de todo, sólo para regresar cuando mejoraran los tiempos, como sucedió, con la recaptura del capo.

Digamos, no protagonizó un episodio como el de Luis Videgaray que salió de Hacienda haciéndose cargo de la iniciativa de invitar a Donald Trump a Los Pinos, sólo para regresar más fuerte que nunca, si esto es posible, a Relaciones Exteriores cuando el republicano ganó la Presidencia de Estados Unidos.

Tampoco veo a Osorio soportando el trato humillante de aparentar estar cerca no estándolo, de no atreverse a usar la red privada del gobierno federal y esperando que le concedan cita cuando en su calidad de secretario de Gobernación ver al Presidente es urgente.

Si el supuesto distanciamiento entre Enrique Peña Nieto y Osorio fuera cierto, el país estaría sumido en el caos.

No obstante, mientras alguien impulsa le versión de que a Osorio Chong le han quitado el derecho de picaporte en Los Pinos y que después de las elecciones de junio dejará Gobernación para que ahí se instale Eruviel Ávila a causa de la pérdida de cercanía con el Presidente, acentuada su supuesta caída como favorito por el triunfal regreso de su sempiterno enemigo, Luis Videgaray, unos cuantos colaboradores de Enrique Peña Nieto han recibido permiso de moverse para salir en la foto. Y vaya que están aprovechando la oportunidad.

Es probable que se trate de meras casualidades, pero mientras Osorio anda de aquí para allá por todo el país intentando apagar los fuegos de la inseguridad, de pronto vemos a José Narro como orador principalísimo en la ceremonia priísta en recuerdo de la ejecución de Luis Donaldo Colosio; a José Antonio Meade al lado del Presidente en la embestida de Enrique Peña Nieto a Andrés Manuel López Obrador ante tropa y altos mandos del Ejército, la Marina, la Fuerza Aérea y sus familiares; a Aurelio Nuño retando una vez más al candidato presidencial de Morena, y al “Canciller de la República”, Luis Videgaray, entrando y saliendo de la Casa Blanca en Washington gestionando con el yerno de Donald Trump que su suegro no cumpla sus amenazas, la última a través de un subalterno: construir un tramo del muro dentro de territorio mexicano para que los texanos no se queden sin el Río Bravo.

Y mientras esto ocurre, el resto del gabinete parece aletargado, lo que no es noticia.

Pero vayamos al meollo: los únicos que saben si el secretario de Gobernación ha perdido el favor presidencial son Peña Nieto y él.

Aunque ya se sabe que en México lo único cierto son los rumores, no tengo a la mano algún indicio de que el ex gobernador de Hidalgo ya no está en el ánimo del ex gobernador del Estado de México que, en esa condición pasada y simultánea de ambos, sellaron la amistad y alianza (por cierto, la primera de alto nivel) que los llevó, como iguales, a recuperar la Presidencia de la República para el PRI cuando la mayoría de los colaboradores actuales de primer rango de Peña Nieto, incluidos Luis Videgaray y Aurelio Nuño, sólo eran empleados o meros asesores en el gobierno mexiquense.

Muy al contrario, el hiperactivismo de Osorio, recorriendo a diario el territorio nacional en persecución del fantasma escurridizo que es la inseguridad, delata lo contrario del rumor de su pérdida del favor presidencial, que falso o verdadero, impulsa alguien cuyas huellas dactilares no pueden permanecer mucho tiempo ocultas, sobre todo en este país en el que todos padecemos el síndrome de la cámara Polaroid, es decir, tardamos dos segundos en revelar los secretos más recónditos.

Pero, como decían los abogados antes del nuevo sistema penal acusatorio, aceptando sin conceder que el rumor tiene fundamento, me pregunto por qué si Osorio Chong ha perdido el derecho de picaporte en Los Pinos; si el Presidente lo tiene cerca en los eventos, pero no lo ve ni lo oye; si apenas triunfe Eruviel Ávila en las elecciones de junio próximo lo relevará para arrinconarlo en una posición menos fatigosa, pero sin resortes que lo impulsen a la candidatura de 2018; si ha perdido la pelea sempiterna ante Luis Videgaray, hoy más que nunca el único que vive en los oídos de Peña Nieto en franco uso de su antigua condición de presunto vicepresidente; en suma, si Osorio ya no es quien antes fue y si al no tener presente carece de futuro, me pregunto, decía, si su jefe y, por lo visto, según el rumor, su ex amigo, ya no le tiene confianza, si ya no le sirve, ¿por qué esperar hasta que pase el gran triunfo o la catástrofe de junio para deshacerse de él?

Es tan importante la Secretaría de Gobernación (siempre lo ha sido, pero lo es más desde que Osorio consiguió que le incorporaran lo que fue la Secretaría de Seguridad Pública en tiempos de Felipe Calderón), que sería irresponsable mantener al frente de la dependencia a quien, dicen sus detractores, no puede con la chamba, pero además ha perdido la confianza y el favor presidencial.

EL JUEGO RUTINARIO DE LA SUCESIÓN

Peña Nieto es un gran amigo de sus amigos.

Por ejemplo, ante el desastre del modelo económico planteado y operado por Luis Videgaray, aprovechó el escándalo de la visita de Donald Trump para librarlo de los efectos de la caída del peso ante el dólar, de la carga política del gasolinazo y del desmantelamiento de Pemex, entre muchos otros desbarajustes, para luego regresarlo a su lado y colocarlo en posición de primer tirador al 2018.

En aras del espacio digamos sólo que forman legión los mexiquenses removidos de aquí para allá, pero que no quedan fuera de la nómina porque sin méritos en sus chambas originales gozan del aprecio de su jefe.

No es el caso de quienes han entrado en conflicto con Videgaray, por ejemplo, y se tuvieron que ir.

Pero el tema es Osorio. Si ya no le sirve a Peña Nieto, sería absurdo mantenerlo en Gobernación sólo porque le está agradecido por ser el primero de nivel importante que le habló de sus posibilidades presidenciales en los tiempos aquellos en los que pocos le concedían mérito alguno para aspirar tan alto.

La verdad es que Peña Nieto es amigo-amigo, pero no tanto como para consentir la temeridad de hipotecar su presente y futuro manteniendo en una posición vital a quien ya no le sirve o en quien ya no confía.

Me inclino a creer que atrás de la versión sobre la supuesta desgracia política del secretario de Gobernación está la mano de quien o quienes lo quieren fuera de la jugada del 2018, o por lo menos minar sus posibilidades, las más elevadas entre los príistas en las encuestas al día de hoy.

No hay otra explicación a la supervivencia de Osorio Chong en Gobernación partiendo de que el rumor tenga base en un mínimo de verdad.

No obstante, lo cierto es que la especulación ha encontrado eco en políticos experimentados, ninguno con acceso al Presidente, pero con contactos suficientes de primer nivel. Entre ellos se repiten lo mismo y lo deslizan en oídos de periodistas que, impedidos de preguntar a Peña Nieto directamente, se encuentran con la gran noticia en fuentes “bien informadas”.

Hacen válido aquello de que una mentira repetida mil veces no necesariamente se convierte en verdad, pero todos la repiten como si lo fuera.

Para decirlo de otro modo, a los múltiples frentes que tiene Gobernación (los últimos, el fiscal de Nayarit preso en Estados Unidos por contrabandear droga; el suplente del diputado Carlos Hermosillo que eludió a la justicia chihuahuense escondiéndose en la Cámara de Diputados; Humberto Moreira asegurando que la mafia del poder robó la Presidencia a Andrés Manuel en 2016; la orden de aprehensión contra César Duarte; el misterio del paradero de Javier Duarte; las fosas mortuorias que aparecen por aquí y por allá; los motines en los penales; los asesinatos o agresiones a periodistas, etcétera), ahora debe enfrentar la versión de que sus días están contados y que pronto será uno más en un equipo en el que fue el jefe, sólo porque a su amigo no le gusta abandonar del todo a quienes ya no le sirven.

Si todo esto fuera cierto, estaríamos hablando de un Presidente irresponsable y temerario a quien le da por jugar con puestos de vital importancia, pero también de la indignidad de quien, sólo por mantenerse en primer plano, está dispuesto a soportar el humillante trato a que supuestamente es sometido.

Creo que ni una ni otra especulación tiene base. Peña Nieto es amigo sí, pero no al grado de ponerse en riesgo por no lastimar de más a quien le ha fallado o no le sirve; a Osorio Chong no le falta el carácter necesario para dar las gracias cuando la puerta que antes abría sin tocar de pronto está atrancada o su jefe hace como que lo ve y escucha, pero ni una cosa ni otra ocurre.

Todo se reduce al juego rutinario de tiempos de sucesión: el Presidente está en su derecho de jugar las cartas que tiene, inventar otras para distraer, inflar unas más para dar la apariencia de que sí tiene prospectos, incluso dejar que algunos deambulen por el mundo presumiendo que sin ellos el país no caminaría y hacer sentir frío a quien se sentía primero entre los primeros.

Esto si no se deja arrebatar la facultad de designar candidato a sucederlo o le crean el default.