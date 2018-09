El Himno Nacional de México

Los festejos nacionales nos mueven a la reflexión sobre el canto de la Patria, pero no sólo como fiesta. Mal para nosotros si únicamente somos capaces de apreciar la feria sin el fondo y el significado porque de signos, muchas veces crípticos, están compuestos los cantos nacionales. Su riqueza reside, precisamente, en su caudal simbólico. Esa es la verdadera ecuación hímnica.

Muchos son los méritos de nuestro Himno Nacional. Desde luego, comenzando por los meramente artísticos, como obra musical. No me detendría a comentar, ni menos a rebatir, toda aquella catarata de sandeces que hemos venido escuchando desde hace décadas. Que si es extremadamente belicoso. Que si debiera cambiarse por otro de perfil más pacifista. Que si debiera actualizarse. Que si debieran suprimirse algunas estrofas. Que si debiera alargarse la cadenza. Que si debiera bajarse a si bemol. Que si mil cosas más.

Sin embargo, más allá de contener un poema y una estructura musical muy bellamente logrados, su riqueza esencial reside en sus méritos históricos y filosóficos. Para no entrar en discusiones me quedaría con el mérito objetivo de su unicidad. Es único porque es el único que es nuestro; es el único que habla de nosotros; es el único que fue compuesto para nosotros y es el único que se canta para nosotros.

Desde luego que hay muchos himnos dotados de una indiscutible belleza y calidad, pero nos resultan fríos e indescifrables, precisamente, por ser ajenos y porque su mensaje es tan inocuo, para nosotros, como las cartas de amor que le llegaran al vecino. Cuando el imponente himno nacional de Francia anuncia que han llegado los días de gloria nos queda claro que son días franceses, no mexicanos. Cuando el bello himno de Estados Unidos promete una tierra y un hogar para los hombres bravos y libres no se refiere a todos los libres y bravos, sino tan sólo a aquellos que son norteamericanos. Cuando el solemne himno nacional de los alemanes hace la advertencia de que la nación debe estar por encima de todos nos advierte que nosotros, y todos, estamos por abajito de Alemania. Cuando el majestuoso himno nacional inglés invoca la salvación de su reino, de su corona y de su Estado, encarnado, todo ello, en el monarca, nos deja muy claro que les importa un bledo lo que pase con el Estado mexicano o con cualquiera otro que no sea el Reino Unido.

Muy legítimo es el amor patrio. Creo que todos los seres humanos tienen el derecho de amar a su nación, y la obligación de protegerla. Vive en la perversión aquel que no ama a su país o aquel que no se compromete en su defensa. Por eso, nuestros orgullos nacionales son exclusivos y, muchas veces, excluyentes. Por eso, cuando escuchamos un himno que nos urge a que el acero y el bridón estén prestos sabemos que la urgencia es para nosotros. Cuando le dicen a la Patria que sus hijos le juran la última exhalación no nos queda duda de quiénes somos esos hijos. Cuando advierte al invasor que encontrará unas manos aceradas reconocemos que esas son las mismas manos con las que nosotros trabajamos, protegemos o acariciamos, porque ese canto es la narrativa de nuestra historia, de nuestra vida y de nuestro destino.

Es el compendio de nuestros amores y de nuestros odios. De nuestras esperanzas y de nuestros fracasos. De nuestras dichas y de nuestras penas. Habla de lo que un día soñamos ser, de lo que únicamente pudimos ser y de lo que no logramos ser, además de que es un programa de vida.

Habla de un destino nacional escrito en el cielo por un dedo divino. Es decir, un destino infalible, pero también encierra la consigna de buscarlo y de encontrarlo porque nadie lo haría por nosotros. Y eso encierra un compromiso nacional de identidad y de voluntad. Hay un destino para cada nación y existe un esfuerzo obligatorio que tiene que aplicarse para descifrarlo, para encontrarlo y para respetar el de los demás. Es así como la historia nos devela sus ocultos significados y cómo en el cumplimiento del destino de cada nación se puede encontrar comprometido el destino global de la especie.

Habla del deseo de que nunca nos enconemos como hermanos. Esta no es una advertencia antigua, sino actual y oportuna, porque pareciera que cada vez nos entendemos menos o que no deseamos ser entendidos. En algunas ocasiones hablamos de asuntos distintos y, por lo tanto, cada quien entiende lo que su código le descifra. En otras, el desencuentro reside en la asimetría de los interlocutores. Hay otros momentos en que la incomprensión proviene de la contradicción. También suceden aturdimientos que devienen del anacronismo conceptual que aflora como si habláramos en lengua muerta. Por último, porque no siempre tenemos claro lo que son nuestros interlocutores y nos asombran sus palabras, como le sucedía a aquel antiguo hidalgo al que le asombraba que todos los niños en Francia supieran hablar francés.

Qué no decir del idioma gubernamental que no se encuentra con la lengua de la sociedad porque nosotros creemos que somos personas. Nos autonombramos como seres humanos. Visión humanista, cándida y bella que tenemos de nosotros mismos, sin embargo, para los gobiernos actuales no existen las personas ni los seres humanos. En el lenguaje de los gobernantes nos llamamos electores, nos llamamos contribuyentes, nos llamamos justiciables, nos llamamos consumidores o nos llamamos trabajadores. Para el gobierno somos eso, y nada más. Por eso cuesta trabajo entender por qué se preocupan tanto por las elecciones y tan poco por la seguridad. Por eso no comprendemos por qué dicen que la pobreza está retrocediendo cuando todos sentimos y nuestras cuentas nos dicen que va ganándonos.

Habla de la paz y de la unión nacional como las más altas de nuestras conquistas, sobre todo en un sentido humanista de libertad y de justicia que no se ensueña con aquellos símiles de la paz porque la verdadera paz no es solamente la ausencia de guerra. Se forma también de comprensión, de tolerancia, de cooperación y de solidaridad. No sólo tiene que ver con las armas del átomo, sino con las armas de la conciencia. El mundo en el que vivimos no puede ser pacífico mientras subsistan los términos de injusticia en las relaciones económicas entre las naciones. En todo caso podrá ser un mundo sin guerra si funciona la eficiencia diplomática, pero no será un mundo en paz entendida esta como justicia, como concordia y como solidaridad de especie.

La verdadera paz se nutre y depende de la voluntad y de la capacidad de los humanos para reducir los términos de desequilibrio en lo político, en lo económico, en lo social y tecnocientífico. La verdadera guerra no se da solamente en el estallido de los misiles, sino también cuando se entronizan incomprensiones, cuando se sobreponen intolerancias y cuando se abanderan intromisiones. Los mexicanos y muchos otros pueblos siempre hemos creído, en buena hora, que existen razones por las que se debe morir, sin embargo, para mal, todavía hay pueblos que creen que hay motivos por los que se debe matar.

En fin, habla del soldado que en cada hijo existe y esto señala las horas de las más graves decisiones tanto para el tiempo de guerra como para el de paz.

Bien dijo Miguel Álvarez Acosta que siempre es necesario refrendar a nuestra patria —los que podemos, no los que no pueden— la dádiva generosa que le brindó el destino: Un soldado en cada hijo, sin embargo, para ello no sólo hay que servirla como soldado con las armas de la guerra si el extranjero o el nacional se deciden a acometerla, sino también, con las armas de la paz, servirla como hijo. Reparar la casa, proveer el sustento, preservar su honor.

Sin mayor complicación, entender que si la patria necesita al soldado, él estará presente, pero también que mientras no necesite al soldado, en él tendrá para siempre al hijo.

Abogado y político.

[email protected]

twitter: @jeromeroapis