El fracaso de los ‘abrazos’

La decisión presidencial, emitida por un acuerdo, de militarizar la Seguridad Pública en el país es un reconocimiento tácito del fracaso de sus políticas en la materia y, concretamente, de su Guardia Nacional.

Andrés Manuel López Obrador, en su pasado opositor, en cuanto podía mandaba a los soldados a sus cuarteles y llegó, incluso, a decir que si fuera por él, desaparecería al Ejército Mexicano.

Recurrió siempre a explicar el por qué de su posición política con ejemplos de sus paradigmas, como Benito Juárez, y de pronto tomó una decisión que sus antecesores ejercieron, pero que jamás se atrevieron a dar el paso de formalizarlo, precisamente, para no ser víctimas del discurso lopezobradorista contra la militarización.

El pasado jueves, interrogado en su conferencia de prensa mañanera, explicó:

“Yo les quiero plantear que necesitamos de la disciplina, del profesionalismo, de la Marina y del Ejército para enfrentar el problema de la inseguridad y de la violencia. No quiero, y lo digo con toda franqueza, que la Guardia Nacional termine como la Policía Federal; sería un rotundo fracaso”.

López Obrador agregó que Fuerzas Armadas y Guardia están coordinadas, y que pese a las críticas insistirá en la necesidad de esta colaboración, atendiendo a que no derive en violaciones a los derechos humanos.

“Aunque me critiquen que quiero militarizar al país voy a seguir insistiendo en que nos deben ayudar las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública; estoy convencido de que es necesario”, insistió.

La militarización de la Seguridad Pública en México en una decisión formalizada en un acuerdo presidencial.

Las Fuerzas Armadas tienen, hoy, la función de policías; sustituyen, en los hechos, a la Guardia Nacional, que tuvo, desde el principio, la orden de repartir abrazos, y no balazos, a la delincuencia.

El proyecto policial estaba llamado a fracasar.

“Y no solamente sobre el territorio al que pretende servir; financieramente es un monstruo de papel que depende de la buena voluntad del Almirante Secretario y del General Secretario”, explica el investigador Mauricio Saldaña en un trabajo sobre la dependencia aquí mencionada.

No está en duda la lealtad militar al Presidente López Obrador, sin embargo, las inconformidades que se escuchan en los pasillos de las Fuerzas Armadas sólo tienen como antecedente cercano al año 2000.

Entonces se gestó un movimiento al interior de la Marina Armada y el Ejército para detener a Vicente Fox, quien pretendió imponerles a Adolfo Aguilar Zínzer como su jefe directo y que las tropas dependieran de él, y no del Ejecutivo Federal.

El consejero de Seguridad Nacional murió, en un “accidente de tránsito”, cerca de Tepoztlán, Morelos, el 5 de junio de 2005. Sus despropósitos duraron poco menos de dos años.

“Los militares y marinos quedaron advertidos de una obviedad: Quien llegue a la silla

presidencial puede dirigir al país inventando ocurrencias diariamente; pues algo similar está sucediendo ahora mismo con esa entelequia llamada Guardia Nacional, que no se parece en nada a las versiones española, francesa e italiana”.

Por ejemplo, el presidente López Obrador no ha dicho, o no le han dicho, que este año no hay dinero para sustentar a la Guardia Nacional.

En el Presupuesto de Egresos de la Federación 2020 se etiquetaron un mil 242 millones de pesos en el rubro de “Servicios Personales” para la Guardia Nacional.

Si se divide entre los 19 mil pesos mensuales que, en el papel, gana un elemento, alcanza para 5 mil 448 integrantes; en plazas y remuneraciones no hay una sola plaza más para la Guardia, y tampoco está contemplada en los recursos de las secretarías de Gobernación, Seguridad y Protección Ciudadana, Defensa Nacional ni Marina.

La Sedena y la Marina Armada están comisionando miles de elementos para que alimenten a la Guardia Nacional, corporación que sólo tiene como integrantes a los cuadros de la Policía Federal.

Oficialmente se establece que en 2020 tiene 56 mil efectivos, pero el Presupuesto lo desmiente; sólo hay dinero para pagar a 5 mil 448, y 51 mil cobran su quincena en otras nóminas.

La corporación está subsidiada por las Fuerzas Armadas, que, hoy se ha dicho, estarán subordinadas al ente que sostienen y que no ha dado resultados. Y soldados y marinos lo saben.

El proyecto no tiene viabilidad financiera ni humana para alcanzar la meta de 50 mil elementos en tres años.

Siempre es complicado gobernar por ocurrencias; el secretario Durazo es un buen ejemplo de ello, no por profesionales.

Históricamente, la izquierda se opone a la militarización de los cuerpos policiacos encargados directos de la Seguridad Pública de estados y municipios.

Tiene argumentos sólidos para hacerlo.

Mandar a militares y marinos a las calles representa las siguientes amenazas:

No tienen formación como policías, por lo que su actuar es completamente distinto al de los uniformados, lo que puede producir conflictos.

Vale preguntar ¿quién tiene el mando? Ellos dependen de un orden, pero los policías tienen otro muy distinto. Y esto generará problemas de coordinación con las agrupaciones estatales y municipales.

Las Fuerzas Armadas serán vigiladas por la delincuencia organizada. Con la infiltración en las corporaciones, ésta será una conducta normal y predecible en todas las entidades federativas.

Habrá problemas en el marco del modelo Penal Acusatorio: ¿Los militares pueden aprehender personas por sí solos? ¿Esa clase de aprehensiones son jurídicamente avaladas? O, como ya ha ocurrido en diversas ocasiones, un abogado competente puede sacar de prisión a su cliente porque fue detenido por militares que no tenían la capacidad técnica y jurídica para ello.

¿Quiénes tendrán el control en los operativos? ¿Quién tendrá el control en el diseño de los mismos? ¿Quién tiene el control real?

La Guardia Nacional se supone ahora que tiene el mando sobre militares y marinos, pero estos cuentan con un Jefe, que son sus secretarios.

La corporación federal es prácticamente invisible en el esquema presupuestario de la Secretaría

de Seguridad y Protección Ciudadana, y, simultáneamente, es un pegote subsidiado por la Marina

Armada y la Secretaría de la Defensa Nacional.

“No se sabe, en realidad, cuántos efectivos integran a este esbozo de política pública, y menos

aún se conocen sus capacidades reales para producir Inteligencia sin que dependan de

Inteligencia Naval e Inteligencia Militar.

“Financieramente hablando, si se creyera, a pie juntillas, que el dinero etiquetado en el

Presupuesto de Egresos 2020 es el verdadero, la delincuencia organizada puede seguir

operando sin tribulaciones: La Guardia dispone de 1 mil millones de pesos para gastos de

operación, que alcanzan para 31 millones de pesos por entidad federativa”, explica Saldaña.

Esos 31 millones de pesos se convierten en 2 millones 604 mil pesos al mes.

¿Alcanzarán para cubrir viáticos, combustibles, pagos a informantes y el gasto corriente en general de una organización que a ratos es militar, a ratos es policiaca y a ratos es un proyecto de papel?

Una de las respuestas más temibles a esta pregunta sería decir que la Guardia Nacional no

paga combustible, posterga la cobertura de viáticos, no paga a informantes y racionaliza el

gasto.

Esto obligaría a cierto perfil de su personal a tomar una opción de tres: Elegir el laissez-faire

como método de trabajo; operar bajo su propio riesgo o recibir un ingreso subterráneo por

parte de alguna organización criminal, pero a lo anterior deberá agregarse uno de los signos más ostentosos de la Guardia Nacional: El desconocimiento del lugar en el que operan.

La actitud de Andrés Manuel López Obrador, que interviene asumiendo que es un experto en seguridad interior y pública -práctica que están siguiendo, fielmente, varios gobernadores-, origina monumentales fallas tácticas, operativas y estratégicas.

Si hay alguna duda sobre el particular sólo hay que recordar lo ocurrido en la ciudad de Culiacán el 17 de octubre de 2019, hecho conocido internacionalmente como “El culiacanazo”.

El fracaso de la Guardia Nacional y de los abrazos estaba cantado, aunque ello disguste al alto mando.

El presidente López Obrador oficializó, el lunes 11 de mayo de 2020, la militarización de la Seguridad Pública en México, lo cual operaba desde hace dos sexenio y el actual, simplemente, tomó como suyo el modelo.

[email protected]

Twitter @fercrisanto

Facebook: Fernando Alberto Crisanto