‘El flagelo del analfabetismo funcional en México’

A la memoria del poeta tabasqueño Carlos Pellicer Cámara, mentor de Andrés Manuel López Obrador, quien heroicamente luchó por alfabetizar a los indígenas chontales

Actualmente nuestro país presenta muchos rezagos, los cuales se han hecho más evidentes frente a los vigentes desafíos económicos, políticos y sociales que impone la globalización.

Hemos sido incapaces como nación de proponer iniciativas coherentes y viables que permitan la parcial o total resolución de estos problemas.

Esto no es una situación accidental. Se trata de la consecuencia directa de una falta de pensamiento y análisis crítico que busque ir más allá de los dogmas establecidos.

Un elemento claro y evidente es la persistencia en el México contemporáneo del analfabetismo funcional.

Es importante entender el analfabetismo funcional como la imposibilidad de un individuo, que en teoría sabe leer y escribir, para utilizar dichas capacidades de forma eficiente en su realidad.

Por ello es completamente intrascendente su posibilidad teórica de ejercer la lectura, el cálculo y la reflexión, pues estos mexicanos son incapaces de aplicar estas competencias a los problemas concretos que los aquejan de forma cotidiana.

En el caso específico de nuestro país, se ha demostrado -por medio de los resultados de las evaluaciones estandarizadas como es el caso de las pruebas ENLACE, PISA, EXCALE y EXALI- que más del 80% de los alumnos que las presentan, muestra rasgos propios del analfabetismo funcional, por lo que se podría afirmar que 8 de cada 10 jóvenes son analfabetas funcionales y que esta tendencia no parece fácilmente reversible en un corto o mediano plazo.

Así pues, es importante señalar que uno de los principales factores que inciden en la persistencia del analfabetismo funcional es la desigualdad económica presente en el país, la que no muestra visos de terminar.

Asimismo, cabe señalar que estas problemáticas no ha sido cabalmente tomadas en cuenta en la Reforma Educativa del Presidente Enrique Peña Nieto, la que se ha enfocado más a una reforma laboral para los docentes, a fin de delimitar el poder de los sindicatos, posponiendo para un momento político más propicio el esfuerzo encaminado a elevar la calidad de la educación y los problemas de pobreza que frenan la mejora social de nuestra patria.

De igual manera, es patente que el país que tenemos es una consecuencia directa de la desigualdad económica reinante, por lo que mientras no se busquen iniciativas que tiendan a reducir las brechas existentes entre sus habitantes – “moderar opulencia e indigencia”, como quería José María Morelos- continuaremos atrapados en este contexto sin esperanza, constantemente retroalimentado por el flagelo social del analfabetismo funcional.

Si bien es cierto que es necesario superar la deficiencia de muchos jóvenes que no saben leer ni escribir, también es preocupante tener “analfabetas funcionales” que no entienden lo que leen, como los muestran los resultados de la prueba PISA de la OCDE en su rubro de comprensión de la lectura.

Y es que no se trata sólo de que un alumno sea capaz de leer técnicamente bien, con entonación y respetando puntos y comas. Se trata de que esta habilidad le permita comprender el lenguaje escrito.

De acuerdo con cifras del INEGI, en el primer trimestre de este año, el 1.2 % de los 31.4 millones de jóvenes de entre 15 y 29 años de edad carece de la instrucción elemental, mientras que el 2.8 % no completó sus estudios de primaria.

Se trata de 879 mil 200 jóvenes que no concluyeron la primaria, cifra escalofriante. Pero el panorama se empora ante la falta de la calidad en la educación, que lleva a que México ocupe el lugar 48 entre los 66 países de la OCDE en comprensión y análisis de lectura.

Resultados de la Prueba Pisa 2009 revelaron que el 81 por ciento de los estudiantes de secundaria tiene competencia mínima e insuficiente para la realización de las actividades cognitivas complejas, mientras el 63 por ciento de alumnos de educación media superior está en ese mismo nivel.

El analfabetismo es la expresión de la desigualdad y falta de oportunidades que persisten en México. Y es que en todos los rangos de edad son aproximadamente 5.8 millones de mexicanos los que no saben leer ni escribir, de ellos 3.5 millones son mujeres; la mayoría habita en Veracruz, Oaxaca, Guerrero y Chiapas, los estados con los índices de marginación más elevados del país.

En estos casos las instancias públicas deben vincularse con las comunidades, instrumentar esquemas para evaluar el avance de los programas relacionados e impulsar otros de servicio social para combatir el rezago.

Pero hay que tener cuidado, para que el trabajo no sea en vano, por ello es necesario que la educación que se ofrece sea de calidad: Hay que aplaudir los esfuerzos de alfabetización emprendidos desde la época de Jaime Torres Bodet, por la Secretaría de Educación Pública (SEP), ahora a cargo de Otto Granados Roldán -para lo cual dispone, entre otros instrumentos, del INEA-, pero es necesario que esos esfuerzos no sean sólo mediáticos, para que no sigamos siendo testigos del drama de jóvenes, que con certificado de educación media superior en mano, no entienden lo que leen y ni hablemos de ortografía.

(¡) En la presente columna incorporo literalmente textos tomados de varias publicaciones académicas. No las cito formalmente en virtud de la brevedad y el carácter periodístico de esta columna.