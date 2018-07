El final del principio

“El tiempo llega y pasa”, solía filosofar José López Portillo ante la vulnerabilidad humana por los designios de la personificación del dios “Cronos”.

Espacio de tiempo tan esperado y rechazado según los intereses de cada quien, que, en México, en el semestre concluido, estuvo centralizado primordialmente en el evento electoral denominado por los expertos como el más grande en la historia democrática del país por su número de participantes y votantes.

Contienda cívica que se toleró más que apreciarla, por diversos contenidos que no lograron captar en su mejor expresión la atención ciudadana y menos convencer a los escépticos; principalmente por las carencias de sus candidatos, sus propuestas, escarceos y denuncias.

Disputa política donde prevaleció el enojo social contra el sistema, en una elección donde se debió privilegiar la capacidad y no el populismo pero que, finalmente, concluyó eligiendo entre otros cargos al Presidente de la República número 63 que sustituirá a Enrique Peña Nieto.

Sin conocer los resultados de la elección por el cierre de la edición, el candidato favorecido por la mayoría de los ciudadanos que votó, deberá ser aceptado y apoyado sin cortapisas, porque es la respuesta al proceso democrático que nos sustenta como sociedad, que, al ser aprobado, también da la pauta para que se les exija al vencedor y fundamentalmente a los perdedores, que generen certidumbre para transitar como una nación en paz, en un entorno de civilidad democrática.

LAS PROMESAS COMPROMETEN

Prosiguiendo con el tiempo como medida de acción, cómo acota al Presidente electo ese espacio de operación, por cierto, muy limitado para justificarse, convencer y dar resultados, ante la demanda de necesidades de una población que posiblemente ya supere los 120 millones de habitantes, muchos de ellos seducidos bajo el encanto de las promesas y la recompensa fácil, mal acostumbrados por estirar la mano para paliar sus carencias.

Un reto mayúsculo para mostrarse y dar resultados, ya que los ciudadanos que apostaron y condicionaron su voto, exhiben poca tolerancia para seguir padeciendo y sacrificándose, en un país que lo tiene todo, y poco les da, percibiéndolos a futuro con una exigencia permanente sobre lo prometido.

Ya lo decía Napoleón: “El espacio se puede recuperar, el tiempo jamás”, y ese tiempo perdido en una historia plagada de penurias y sacrificios, no se quiere volver a repetir.

Necesidades que hacen imperiosa las acciones de mejora para consumarse dentro de la brevedad posible, para no dejar escapar el presente; evadiendo añorar un pasado o anhelar un futuro, dos tiempos que dejaron de existir para 52 millones de pobres, porque la memoria y la imaginación, el recuerdo y la esperanza los ha postrado y delimitado desde que nacen, sucumbiendo la mayoría de las veces con el mismo estigma.

Independientemente del elegido, el personaje que emprenda la titánica labor de gobernar a México, indiscutiblemente tendrá que operar un sacudimiento integral de limpieza, depuración y reorientación del sistema en que se sustenta la gobernabilidad nacional.

Reconstrucción que le permita volver a entablar un diálogo de confianza y participación con la sociedad que ha dejado de creer en sus gobernantes y desecha un sistema político, administrativo y judicial corrupto, ineficiente, lleno de impunidad que ha corroído a las instituciones y el Estado de derecho, factores indiscutibles para una convivencia deseable entre gobernados y gobernantes.

Reconversión que deberá efectuarse a través de procesos pacíficos y ordenados, con especial cuidado en los factores económicos y sociales, dejando atrás promesas irrisibles de ejecución, transitando por un marco de actuación como lo señalara Octavio Paz: “Para que nuestro pasado despierte, se levante y camine de nuevo, se necesita libertad y democracia”.

UN NUEVO CICLO

Sin duda alguna, las campañas electorales que regularon esta contienda, dejaron un vestigio claro y unánime de entendimiento entre la población mexicana que demanda un “cambio” político-económico-social de aplicación inmediata, con resultados tangibles.

Una sacudida a fondo para el sistema político, de gobernanza en sus tres niveles de gobierno, con la misma aplicación para el Poder Legislativo y Judicial que erradique un gobierno que gasta deficientemente y abusa de los bienes de la nación.

Sectores infiltrados en menor o mayor medida por la ineficiencia y corrupción, que directa o indirectamente los ha orientado para construir “muros” inquebrantables en defensa de sus prebendas, concesiones y privilegios, detonador de la impunidad que tanto daño hace al país.

Un nuevo ciclo modernizador que debe sobreponerse al que cada sexenio se inaugura con buenos augurios y muchas ilusiones, pero que siempre queda inconcluso, con más detonadores de carencias e insuficiencias, arrastrando y afectando a su población más vulnerable como su primera víctima.

Un nuevo ciclo donde descanse una sucesión de hechos y no una narrativa, donde sea factible la combinación de la democracia, derechos humanos, justicia social y progreso material.

Un periodo de cambios y ajustes que como señalara Porfirio Muñoz Ledo, demanda un pensamiento complejo, porque gobernar requiere de complejidad; donde el Presidente electo no se puede dar el lujo de hacer pausas o experimentar, porque el tiempo ya no se lo permite ya que atrás hay 52 millones de pobres.

Porque para esta aventura que tiene como prebendas al país y su población, sigue permeando en contra de sus ejecutores, independientemente de su colores partidistas y tendencias políticas, lo que Montesquieu señalara al respecto: “El alma de la transitocracia es la desconfianza”.

Un recelo que se debe erradicar con resultados favorables e inmediatos, porque en el México de hoy, ya no se debe improvisar y menos llegar a aprender, ya que el tiempo es lo que menos se debe dilapidar para un sector de la sociedad de carencias diarias.

ANÉCDOTA PROPICIA

A Winston Churchill se le acredita la siguiente expresión, una vez que concluyó la Segunda Guerra Mundial con la capitulación alemana: “Bien, éste no es el final (de la lucha), no es siquiera el principio del fin. Pero sí es quizá, el final del principio”.

Una anécdota propicia para aplicarse al cambio sexenal que experimentaremos, donde vivimos el final del principio, debiendo acatar la voluntad que expresó en las urnas la ciudadanía, con la esperanza y convicción que se generará el cambio que fortalezca, unifique y detone el bienestar prometido.

Una alternancia que como dicen los expertos, le da salud a la democracia mexicana que apostó por un nuevo inquilino, convirtiéndose en una incógnita si podrá construir una nueva casa, pero, sobre todo, si podrá desechar a los habitantes del antiguo edificio blindado con el “autoritarismo” y “corrupción” que los distinguió, además de desalojar a los “farsantes” que ofrecen edificaciones difíciles de construir.

RESULTADOS

Para que un gobierno dé resultados, se requiere de tres cosas: gobernabilidad democrática, buenas políticas y buenos ejecutores.

Donde los ejecutores son medidos por su formación, sus habilidades y su talento político, aunando a un requisito ya inevitable para cualquier servidor público: honradez y transparencia.

Atrás debe quedar el populismo tan socorrido para atraer votantes, porque México no necesita héroes o redentores, sino instituciones que funcionen y leyes que se apliquen.

Atrás debe quedar la impunidad política, aquel sistema de irresponsabilidades donde los políticos y los funcionarios públicos no responden a las consecuencias de sus actos u omisiones.

Atrás debe quedar el sistema viciado de abuso y mal desempeño, promoviendo y cimentando un sistema meritocrático que premie la excelencia, la integridad y el buen gobierno.

Atrás debe quedar el silencio de los que no quieren o no saben o no se atreven a cuestionar, actitudes mezquinas que solamente fortalecen a la autoridad arbitraria.

Atrás deben quedar los que gobiernan, pero no transforman al país, donde no basta con crecer y crear riqueza, sino distribuirla equitativamente.

Atrás debe quedar “la soberbia moral” que usa el insulto y la calumnia como recurso regular, promotor de la intolerancia que se encamina invariablemente hacia el autoritarismo, recreándose con los incondicionales de su culto.

Atrás debe quedar la veneración al presidencialismo, un eficaz estilizador de liderazgos, un sistema de vasallaje sustentando en el silencio, la disciplina y el servilismo, propios de una política palaciega.

DEMOCRACIA PARTICIPATIVA

En este sexenio que se avecina, el México del siglo XXI debe dar muestras de que se arriba con madurez democrática, sin visos de un retroceso por una conducción personal, distorsionada e irresponsable.

Porque el Ejecutivo federal no es el dueño del país, sino el depositario del mismo, con la mayor responsabilidad de rendir cuentas a la sociedad plural que conforma esta nación.

Un ejecutor que debe dejar atrás un autoritarismo que dejó huellas y estropicios inaceptables para que se vuelvan a repetir, evadiendo una transitocracia que descansa en la sordera, fomentando el dialogo constructivo factor indiscutible de la democracia.

Una democracia pacífica en la confrontación de pareceres, serena decantación de razones y argumentos, con la multiplicación de espacios de diálogo, la corrección meditada de rumbos y la aceptación de la perfectibilidad humana personal y social.

Una democracia que nos permita acotar el poder de los gobernantes y en un momento dado sacar a los malos operadores.

Una democracia participativa que facilite a los ciudadanos su capacidad de asociarse y organizarse de tal modo que se pueda influir directamente en las decisiones públicas que corrija el rumbo del país.

Una nación a la que le sobra pasado, sufre con su presente, y se imposibilita de construir un futuro promisorio.

Un México plural, que no cabe bajo el manto de un solo partido, corriente política o la dirección de un personaje; con una sociedad que se encuentra cruzada por sensibilidades, puntos de vista, intereses, ideologías varias, que están obligadas a convivir y competir.

En esta nueva etapa, debemos estar pendientes para que no se presente lo que denunciaba Aristóteles sobre la democracia, a la que siempre cuestionó que pudiera terminar en demagogia, con resultados parecidos a los de una dictadura u oligarquía.

Porque tan mala como la impunidad es la intolerancia, un mando presidencial que no debemos permitir y menos tolerar.