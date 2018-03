El favor que Noroña no hace a AMLO

Mientras el candidato presidencial de Morena afirma que ‘no se reelegirá’ (aunque todavía no gana la elección), el aspirante a una curul por el mismo partido defiende el gobierno de Maduro, quien va por un nuevo periodo

Casi con la misma invectiva utilizada por Tatiana Clouthier, creo que si Andrés Manuel López Obrador gana la Presidencia de la República, México no se convertirá en otra Venezuela. Pendejada creerlo y pendejada llegar a serlo.

Hace unos días corté de tajo una discusión que podría haberse prolongado por horas, y con sobresaltos, después de opinar sobre la desbocada entrega del “espíritu vanguardista” de la izquierda de hace unas tres o cuatro décadas hacia Andrés Manuel, cuando éste me parece un personaje “extremadamente revuelto en sus ideas”.

Simplemente, me parece una renuncia fácil, entreguista (¿por desesperación, rabia, frustración?), a una forma de pensar totalmente distinta a la que se planteó (planteamos) hace ya buen de tiempo.

Muchos debieran leer el artículo de Roger Bartra publicado en el periódico Reforma el martes pasado (“¿Dónde está la izquierda?”) y revisar la postura del EZLN, que no convalida las ideas de López Obrador. Y no sugiero la relectura de la opinión de Mario Vargas Losa porque el primer argumento que me darán es que es un político de derecha.

Es decir, no me gusta el estilo circense de Andrés Manuel, pero mucho menos la conducta asociada a la “ley de la contigüidad” o al experimento del “perro de Pavlov” de quienes alguna vez pensaron diferente a los “héroes” improvisados.

Sólo eso.

No creo que México, primero por tener a Estados Unidos enfrente, se convierta, definitivamente, en otra Venezuela. Tampoco, así vengan las ideas que vengan, nos pareceríamos a un régimen como el nicaragüense o el cubano. Hemos aprendido mucho, y sobre un gran esfuerzo.

Ni creo en eso ni que alguien creyéndose dios convierta a México en un paraíso, pero una cosa es lo que todos creamos y otra la que los propios políticos nos muestran.

Si tan ásperos están, como dijo el Presidente Enrique Peña Nieto, los “dimes y diretes”, ¿para qué buscarle ruido al chicharrón?

EL AMOR AL CHAVISMO

Y con ello me refiero al anuncio de Andrés Manuel, el miércoles pasado, sobre descartar la posibilidad, que “la mafia del poder” difunde, que de llegar al poder, en automático, se dirigiría a la reelección porque más tardó en decirlo que saberse que Gerardo Fernández Noroña, en su más elemental derecho, claro está, asistió al evento para recordar el quinto aniversario de la muerte de Hugo Chávez.

La atroz defensa del régimen de Nicolás Maduro por parte del aspirante a una diputación federal por Morena sólo revive, gota a gota, que muchos de Morena sostienen una aprobación de un estilo de gobierno que muchos otros ven como impositivo, grosero y dictatorial.

Y eso no se queda en el sagrado espíritu de cada quien, sino que rebota en la imagen de López Obrador.

O, lo que es lo mismo, “no me ayudes, compadre”.

El miércoles pasado, Andrés Manuel, ante desarrolladores inmobiliarios, en una de las pasarelas por las que han caminado los candidatos en los últimos días (la más reciente fue la 81 Convención Bancaria en Acapulco), afirmó no ser partidario de la reelección.

Mencionando la intención de gobernantes de otros países, sugirió que reelegirse era una tentación para quienes “después de hacer las cosas bien modifican las leyes para quedarse más tiempo”.

“Yo no voy a reelegirme; es un asunto de principios; no creo en la reelección”, dijo ante el grupo de empresarios.

Más aún, expresó, como para hacer a un lado esa idea de la mente de cualquiera, el sexenio lo convertirá en “docenio” trabajando no ocho horas diarias, sino 16.

Ocurre, sin embargo, que, para su mala suerte, previo al día en que aborreció la reelección, Gerardo Fernández Noroña, aunque con algunas diferencias, pero fiel al lopezobradorismo, visitaba Venezuela y participaba en los eventos para recordar a Hugo Chávez.

DE PENDEJOS A MISERABLES

Ese es el favor que Fernández Noroña no le hace a Andrés Manuel, pero que para muchos refleja una contradicción, porque si no el propio candidato, sí muchos, no sólo el que aspira a una curul (Distrito 4 de Iztapalapa), convergen con el chavismo.

Según una nota difundida en Internet, Fernández Noroña, incluso, recorrió algunas comunidades en Venezuela.

Y, por si fuera poco, arremetió contra quienes critican el régimen de Maduro. “Los que sostienen que hay crisis humanitaria en Venezuela son unos farsantes, unos verdaderos miserables que pretenden allanar el camino a la intervención militar estadounidense”.

Dijo también que hay quien pretende usar al Ejército de Colombia para invadir Venezuela, como si fabricar una guerra fuera así de fácil. No creo que, por ningún motivo, Colombia vaya a enfrentarse militarmente con Venezuela.

El viernes, Fernández Noroña confirmó su visita a Venezuela y que saludó a Maduro, pero que no habló para nada del proceso electoral en México ni sobre Andrés Manuel.

Por cierto, dos cosas, una: Cuando López Obrador, el miércoles, nos quitó un poco el “nerviosismo” (mismo que pidió a los banqueros no tener), el viernes nos lo devolvió al advertir que si el 1 de julio hay fraude “a ver quién amarra al tigre” porque, añadió, “si las elecciones son limpias y libres (y pierdo) me voy a Palenque, Chiapas, tranquilo”, pero si hay mañas “ya no voy a estar yo deteniendo a la gente… así de claro”.

Otra: El jueves platiqué con una amiga venezolana. Me confirmó que los almacenes comerciales siguen vacíos en cualquier zona, sobre todo en donde vive gente de bajos recursos. Que su alimentación, básicamente, la sostienen a base de plátanos.

En todos los sentidos, la información se vuelve un círculo entre los que dicen cosas que parecen definitivas, pero algo las hace endebles. Vaya, Fernández Noroña dice no hablar en Venezuela de México, pero en México sí se habla de Venezuela, y ni cómo evitarlo. Que si Andrés Manuel no piensa reelegirse, pero ya soltó al tigre; que si los venezolanos están en el paraíso y todos vemos y nos cuentan visiones.

Sí, como dijo Tatiana, ¡ah, cómo decimos pendejadas!

