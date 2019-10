El fantasma de Culiacán en la Defensa

Este martes, el General Luis Cresencio Sandoval desayunará con el ejército de generales que tiene la Defensa Nacional.

…

No se sabe, a ciencia cierta, si se trata de un encuentro rutinario, agendado mes a mes, para que comandantes de región y zonas, así como el resto de mandos que lucen estrellas, convivan con el número 2 de las Fuerzas Armadas, o si la convocatoria tenga que ver con Culiacán y sus secuelas.

…

Como sea, el fantasma de la derrota en la capital de Sinaloa rondará por el gran salón.

MARCELO, PODEROSO PADRINO DE SANTIAGO NIETO

Marcelo Ebrard debe sugerir a Santiago Nieto que ya no lo mencione como el padrino a quien debe ser la piedra angular de la lucha de Andrés Manuel López Obrador contra la corrupción.

…

El ex Fiscal Especializado para la Atención de Delitos Electorales platicó a un grupo de empresarios de seguridad privada que fue el canciller quien lo convirtió en uno de los 12 apóstoles del Mesías, el que sería un implacable perseguidor de los corruptos del pasado.

…

Más aún, por consejo de Ebrard fue que escribió su libro “Sin filias, ni fobias. Memorias de un Fiscal incómodo”, en el que se autorretrata como el gran inquisidor.

…

De hecho, Nieto aceptó que persiguiendo delincuentes electorales aprendió la metodología que en la Unidad de Inteligencia le ha ayudado a convertirse en la mano armada de la Cuarta Transformación.

GERTZ MANERO EXCULPA A CALDERÓN, PEÑA…

De aquí en adelante, al menos mientras Alejandro Gertz Manero esté al frente de la Fiscalía General de la República, cualquier ex Mandatario federal podrá vivir tranquilo, sin la preocupación de que se le vaya a culpar por la violencia y la inseguridad que vive el país.

…

A partir de los hechos ocurridos en Culiacán (ya parece canción), el PAN presentó anta la FGR una denuncia contra el Presidente Andrés Manuel López Obrador y el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, bajo el cuestionamiento de haber permitido, avalado u ordenado, la liberación de Ovidio Guzmán, hijo de “El Chapo”.

…

Esas “tareas”, dijo este lunes el Fiscal, no involucran al Presidente de la República. “(Para ello) hay instituciones, individuos, funcionarios y servidores públicos. Involucrarlo me parece algo absolutamente inaceptable. El Presidente tiene la obligación, y lo ha hecho, de preservar las estructuras del Estado, de defender la tranquilidad y el equilibrio de la población, y la defensa de los intereses de la Nación, pero involucrarlo en una situación de esa naturaleza me parece absolutamente inaceptable”.

…

Es importante anotar que Gertz Manero pasó por alto que López Obrador es el Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas del país. Pero también que, con su afirmación, de Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón hacia atrás, todos los Mandatarios están exculpados por hechos violentos en México. Es un Fiscal obediente: Ama al prójimo.

SEADE COPIA A MEADE, CON TONO DE RIOBÓO

Muy animado, en la Cumbre de Negocios 2019, el subsecretario para América del Norte de Relaciones Exteriores, Jesús Seade, fue contundente: “(Reducir el flujo de armas de Estados Unidos a México) no es como encender la luz… Se debe trabajar en un muro tecnológico y digital”.

…

Su opinión hizo recordar aquella “memera” frase de José María Riobóo, el empresario cercano al Presidente de la República en la época en que fue Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, cuando dijo que hoy en día, “con la tecnología que hay, con los radares vía satélites que hay, los aviones no pueden chocar; automáticamente se repelen”.

…

Bueno, para empezar, Seade fusiló el detalle a José Antonio Meade. En mayo de 2018, en Tijuana, el entonces candidato presidencial del PRI propuso levantar un muro de tecnología e innovación para proteger a México, precisamente, del tráfico de armas y dinero ilegal proveniente de Estados Unidos.

…

Vaya que si un solo sujeto (y no precisamente el poeta griego) ha hecho sacar a funcionarios transformadores ideas hasta del baúl ajeno, porque en tiempos de apuros, contrario a los aviones, no repelerse no es, precisamente, chocar.

Blog: http://losmalosos.blogspot.mx/

Twitter: http://twitter.com/malosos