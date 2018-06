El factor Peña Nieto

A 25 días de la definición del rumbo que el país tomará, y mientras las casas encuestadoras insisten en pregonar el regreso al populismo estilo Luis Echeverría y José López Portillo (como tarde lo entendieron los empresarios), Enrique Peña Nieto se mantiene inescrutable.

Nadie sabe qué pasa por la mente del Presidente; no hay quien acierte a afirmar si sobre su escritorio reposa la estrategia que podría evitar el regreso a épocas que creíamos sepultadas o si se mantiene, en soledad, mirando con resignación el transcurso de los acontecimientos.

Sólo conocemos su discurso protocolario, ajustado a los cánones institucionales: Se mantiene al margen de las campañas presidenciales y el destino de México será determinado sólo por los electores.

Mientras llega el momento de encontrarse con la historia hay quienes esperan la orden de lanzar los obuses que podrían cambiar el futuro que hasta ellos consideran inevitable; otros están convencidos de que aun teniéndolos, como parece que así es, todo se reduce a la toma de una decisión oportuna, que 5 meses después se antoja tardía.

Lo incuestionable es que si el futuro se concreta el primer domingo de julio, como indica la percepción creada por casas encuestadoras, algunos medios de comunicación francamente militantes y la reiteración, incesante, de Andrés Manuel López Obrador de haber ganado sin que los ciudadanos acudan a las urnas, no sólo los empresarios tendrán que modificar sus planes de negocios y el pueblo prepararse para sobrevivir al apocalipsis económico que anuncia la propaganda, sino que una legión política de varios colores, en especial priístas y uno que otro panista, culpables de no arrepentirse a tiempo y no dar el paso salvador que otros más precavidos dieron sin rubor, deberá planear el porvenir a partir de la premisa de que el mundo ya es una aldea y Dublín y La Habana ya no están tan lejanos.

Como Peña Nieto administra, en aparente soledad, el tiempo que le queda y sus acciones para garantizar la perduración de su legado, acudo a mi memoria siempre flaca.

Lo conozco un poco y por eso me resisto a pensar que ve una realidad distinta a la del resto del país, y tampoco lo imagino cruzado de brazos, sin mover un dedo a que el destino, cual sea, alcance al país y a él mismo.

No tengo duda; hará lo que conforme a su entender tenga que hacer. Su biografía lo indica; cualquier otra impresión, muy en especial la que lo insulta ofreciéndolo fuera de la realidad, insensible, derrotado de antemano o tendiendo puentes para salvar la tranquilidad de su ex Presidencia, es engañosa.

SIN COLABORADORES LEALES

Siempre será válido preguntarse ¿cómo fue que el grupo que pudo planificar el futuro de al menos 2 sexenios más, a partir del que está por concluir, parece estar resignado a entregar la Presidencia de la República reconquistada arrancando de menos cero en Toluca, cuando en fechas como esta, en 2006, Peña Nieto encabezó la gran aventura con todo en contra?

En aquellos aciagos días para el priísmo, en vísperas de la elección presidencial que Felipe Calderón ganó a Andrés Manuel López Obrador por una nariz, Peña Nieto había perdido los principales municipios mexiquenses a manos del PRD y del PAN; su Congreso local estaba sin control y, en cuestión de días, la bancada federal mexiquense en la Cámara de Diputados se quedaría casi sin curules y, por primera ocasión en la historia, el Estado de México no tendría senadores de mayoría.

De esa catástrofe, consumada con la derrota de Roberto Madrazo, que hundió al PRI en el sótano de las fuerzas electorales, Peña Nieto se levantó superando sus preocupaciones de entonces: No cometer un error político dañino para la entidad que había empezado a gobernar apenas 8 meses atrás y acertando, 4 años después, en la elección de lo que podría ser su “verdugo”, Eruviel Ávila, que lo sucedió en el Palacio de Gobierno de Toluca.

El error político sería, hoy, el que no cometió entonces, permitir a Andrés Manuel hacer bueno el dicho de que “la tercera es la vencida” y la concreción en toda su connotación ominosa de la irrupción del “verdugo”.

¿Cuál es la diferencia de aquel episodio que presagiaba una catástrofe como la que, conforme a la propaganda política, sobrevendrá para el PRI y el país?

Visto a distancia, y a toro pasado, como solemos hacer los villamelones, sin duda fue la elección de algunos de sus más importantes colaboradores.

Peña Nieto merece protagonizar el episodio entre Rodrigo Díaz de Vivar y el rey Alfonso, pero al revés. En el Cantar del Mío Cid, el pueblo burgalés expresa su admiración al héroe diciendo “qué buen vasallo sería si tuviera un buen señor a quien servir”. En nuestra historia es lo contrario: Qué buen señor siquiera hubiese tenido servidores igual de leales.

No es exageración. Peña Nieto se comportó con su equipo como el mejor amigo que pudiese tener; con alguna excepción, todos tuvieron una segunda y hasta una tercera oportunidad a pesar de sus fallas, cuyas consecuencias, fatalmente, incidieron, de manera negativa, en la popularidad inigualable con que el Presidente inició su mandato.

Sin exagerar se puede decir que la mayoría de sus colaboradores, con honrosas excepciones, endosó al Presidente el daño ocasionado por sus acciones u omisiones. Ejemplos abundan, pero, sin afán de hacer leña de quienes deben estar preocupados por su futuro, sólo registro que protagonizaron episodios tan escandalosos que no vale la pena entrar en detalles.

A esto se debe añadir el pleito entre algunos de sus más conspicuos cercanos desde la campaña presidencial de 2012. La rivalidad por ganar el futuro llegó a tales niveles que para el PRI son responsables de la pérdida de la mayoría de las gubernaturas en 2016, cuando Manlio Fabio Beltrones encabezaba al priísmo.

Entre muchas otras cosas, la tienen de no estar atentos a lo que hacían los gobernadores que ganaron para su partido la fama de corrupto.

AMIGO DE QUIENES NO LO SON DE ÉL

En el pecado de ser amigo de sus amigos, Peña Nieto lleva la penitencia.

El tiempo y la historia le harán justicia por sentar las bases de un país con mejores posibilidades de bienestar en el siguiente o posteriores sexenios, pero por ahora debe lidiar con las culpas de aquellos a quienes protegió porque se le dan naturales amistad y lealtad, virtudes que comparte con un reducido grupo de colaboradores, el llamado “staff” que no lo abandona desde el inicio de su carrera política en el Estado de México.

El primer domingo de julio, varios millones de mexicanos decidiremos qué país queremos. Conforme a las predicciones de las encuestadoras, el rumbo cambiará diametralmente, pero quienes sondean a los electores y sus contratantes no toman en cuenta el “Factor Peña Nieto”.

Está claro que no hace milagros y que el candidato José Antonio Meade y el líder nacional del PRI, René Juárez, deben hacer su trabajo y tratar de imponerse en la más dura batalla que el priísmo haya librado, incomparable, incluso, con la protagonizada por Francisco Labastida cuando la derrota histórica.

Insisto: Su discurso es en el sentido de no entrometerse, pero no hay manera de imaginarlo con los brazos caídos, dejando al azar el futuro de lo que tanto le costó construir y disponiéndose a sufrir todo tipo de persecuciones.

Ese no es el Enrique Peña Nieto que en mayo de 2006 decidió no estar dispuesto a cometer un error político que dañara al Estado de México y que ya desde entonces, cuando aún le faltaban 4 meses para leer su primer informe de gobierno, pensaba en a quién confiar su futuro.

¿Cómo podría darse hoy el lujo de cometer, en agravio del país, un error político que no le perdonaría la historia y dejar al azar la entronización de quien podría convertirse en su verdugo?