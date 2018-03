El enigmático proceder de un candidato

Cuando en 1790 se le pregunta a Juan Vicente de Güemes Pacheco de Padilla y Horcasitas, Conde de Revillagigedo (Virrey de la Nueva España) si aquí se podía contagiar el movimiento revolucionario francés contestó que no “la miseria de la gente es tan grande, que las personas están preocupadas en sobrevivir, en qué tener que comer, por lo tanto, no pueden estar pensando, no entiende, ni siquiera lo que es la libertad”.

Menospreciar las voces de descontento, trajo como consecuencia el desenlace futuro que originó el inicio de nuestra Independencia.

Una emancipación que desterró el control que sometía al despojado para que siguiera venerando al despojador, pero que convirtió a un México en libertad en subyugado, somnoliento e indiferente con el sistema de gobernanza que lo conducía y dirigía; cuando la sociedad de la Colonia estaba agonizante y, la nueva, aún no se levantaba; ni vislumbra los alcances de su nuevo estatus, generando una lucha interna intensa entre pocos por el poder.

La Independencia y la Revolución Mexicana, son grandes ejemplos históricos del dominio de la resistencia de un sector de la ciudadanía rebelde, crítica y activa; dispuesta a conquistar el poder político y económico para sí misma, aún a costa de su propia vida.

Transformaciones y adecuaciones históricas aleccionadoras, que han generado en el tiempo cambios sustanciales para la población y el país en general; distante de construir esa nación democrática que se requería; con la equidad que redujera las brechas inaceptables entre pobres y ricos; con la justicia expedita y apegada a derecho que identificara a la autoridad.

Con un buen gobierno que vinculara todos estos procesos para enarbolar una bandera de dignidad que permitiera alzar la voz en señal de orgullo y satisfacción, acreditando que, nuestros movimientos sociales justifican la factura de tanto sacrificio y muertes que se generaron en ese periplo de emancipación y autonomía.

Siglos han transcurrido y, los escenarios que motivaron los sacudimientos sociales pareciera que no nos han abandonado con ciertos factores de actualización, vislumbrando a un México actual donde el vigor de su sociedad quiere convertirse en el rector de su presente y futuro, evitando el paralelismo infructuoso de una ciudadanía que vigila el poder y los partidos políticos y gobernantes en turno abusan del poder.

Un país donde la prosperidad genera más elogios que la honestidad, espacio de actuación donde no se acaba de comprender lo que siempre pregonó Fernando Gutiérrez Barrios: “El poder es el único enemigo al que el hombre se enfrenta sin éxito”.

Axioma que carece de reflexión para Ricardo Anaya Cortés, ya que, desde su inicio de precampaña, ha tomado como rehén de todos los males que padece el país al Partido Revolucionario Institucional (PRI) y, recientemente enfrenta al gobierno en turno con mucha estridencia y belicosidad que sorprende a una sociedad que le gusta transitar dentro del marco de civilidad que nuestra democracia en vías de perfección nos permite disfrutar.

DESAFIANDO AL PODER

Con esa cultura que reguló por mucho tiempo mentalidades pensantes de que, enfrentar al gobierno era un caso perdido e improductivo en sus resultados por el enorme poder que posee el Estado, a no ser que el enfrentamiento se encauzara por canales violentos o una convicción relevante de sus ideales; debiendo atenerse a consecuencias muchas de ellas fatales: se consintió un freno de protesta.

Confrontaciones infructuosas que se evitaron al máximo, privilegiando el Estado de derecho que se fue construyendo y fortaleciendo, tal vez con algunos asegunes, pero que representa la mejor defensa para cualquier causa de aplicación de la justicia que se persiga.

Con la reflexión de estos antecedentes y, bajo su signo de actuación, se quisiera comprender el estilo, filosofía, audacia y valentía contra los cotos de poder establecidos, que ha mostrado Ricardo Anaya Cortés, el abanderado presidencial de los partidos Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD) y Movimientos Ciudadano (MC), cuya coalición Por México al Frente, ha llegado a los extremos de amenazar al Presidente de la República Enrique Peña Nieto, de que, si llega a ganar las próximas elecciones, lo investigará por corrupción: algo inédito dentro de la políticas públicas del México libertario que nos ha antecedido y regula actualmente.

No porque sean intocables los presidentes o ex presidentes, sino por las formas de expresarlo que denotan altanería desmedida sobre una figura que debe representar un símbolo para el país.

Que, si han cometido delito alguno, deberán ser enjuiciados como cualquier ciudadano, no emplazarlo con amenazas, ya que como lo mencionara el Secretario de Gobernación Alfonso Navarrete Prida: “Los temas de la democracia se resuelven con votos y los de la justicia con pruebas”.

PRECURSOR O REBELDE

Será Anaya el precursor de un cambio de actitud ciudadana ante lo que nos afecta o nos disgusta, o, es un brote de personalidad belicosa y desafiante, difícil de comprender porque lleva implícito el alejamiento de la razón, por más justificable que parezca su causa.

Sin mediar sus arrebatos o estrategia de protección, se desconoce si ha llegado al colofón de sus furores o seguirá escalando enemigos en potencia, en defensa legítima desde su punto de vista de las acusaciones en su contra que se siguen acumulando.

Actitudes y acciones naturales del ofendido, porque erróneamente ha desafiado al poder, y en su deseo desmesurado de ser el próximo Ejecutivo federal, está generando una batalla donde todos pierden, dañando severamente el marco institucional y polarizando una sociedad fácil de incendiar, ya que atraviesa por un entendido enojo social.

Lo cierto es que, en protección de su patrimonio que puede ser lícito o no, ha enfrentado desde hace meses un combate frontal contra todos los que lo cuestionan, llámense medios de comunicación o autoridades judiciales, pugnas que actualmente acaparan la información mediática.

Con un comportamiento a ultranza, si acaso de justificación por los canales donde se originan los supuestos ataques, mas no de mediación a la conciliación de hechos, ha presentado un enfrentamiento virulento contra quienes lo cuestionan, actuando sin límites de contenencia al desafiar al Ejecutivo federal, en una búsqueda disfrazada de un amparo de protección o el inicio de un proceder no recomendable para una sociedad que abraza la civilidad.

MÉTODO NO RECOMENDABLE

Un desafío como estrategia que se pudiera entender con ciertos límites, o lo más preocupante del caso, que se constituya como parte de sus pasiones políticas donde demuestra cada vez en forma reiterativa que no son gobernables.

Elementos de su personalidad que conforman un carisma que no se alimenta primordialmente de sus valores excepcionales, que los debe tener, por eso ha llegado hasta donde ésta, y que lo están moldeado como un símbolo de confrontación en contra del sistema; donde prevalece la irreverencia, fomenta el odio; alejado de una rebeldía bien construida como vía real que lo encamine a la impartición de justicia.

Método no recomendable e inaceptable por sus fines, porque no es de una creación instantánea y de un solo personaje, pero que actualmente está crispando y dividiendo a la sociedad

Porque el enemigo del México moderno es la incivilidad, donde el orden social reclama una autoridad, donde la ley es la autoridad y el gobierno es la ley, traducida en el “Estado de derecho” que hoy nos regula nuestro diario acontecer.

Donde el reconocimiento de la autoridad se basa en la razón, y la sociedad debe ser razonable para que prevalezca ese Estado de derecho, o en caso contrario, se pueda exigir bajo canales de civilidad la impartición de justicia.

Donde una sociedad razonable como el grupo de empresarios, académicos e intelectuales, promotores de una misiva a la Presidencia de la República, no como militantes a su causa, sino, para exigir ese Estado de derecho tan necesario para la pacificación del país, se haga presente y las acusaciones vertidas se diriman en el marco jurídico que corresponde, apartándolo de la contienda electoral de difícil pronóstico que se avecina, evitando la edificación de su personaje como víctima del sistema, que sólo aturden y hastían a la sociedad, debilitando las instituciones que día a día se reconstruyen de los resquebrajamientos de credibilidad que padece.

LAS PASIONES POLÍTICAS

A lo largo de la historia, la afectividad política ha tenido sus figuras de amor y odio. Las emociones, las pasiones acompañan la vida política desde la irritación causada por una modesta discusión sobre un candidato, hasta la angustia o la embriaguez de una victoria electoral.

Hemos vistos tejer tramas de concordia y furor, siempre con rostros renovados, pasiones emocionales que han sido controladas o reguladas al final del camino, construyendo y aceptando a la autoridad política, porque ésta descansa en la legitimidad, esto es, en la aceptación, ya que la legalidad no basta, los gobernados deben percibir cierta superioridad del poder, que cuando este se distorsiona, emerge esa sociedad participante y pensante que debe ser referente para que se aplique adecuadamente el Estado de derecho

La pregunta que un sector de la ciudadanía se hace sin mediar inclinaciones partidistas es, hasta dónde podrá llegar Ricardo Anaya en su defensa por protección o estrategia electoral, con su actitud belicosa, llena de odio contra el sistema que lo formó; ya que pudiera permear en hombres públicos como un factor efectivo para atraer reflectores, desquiciando la legitimidad que se le debe otorgar a las Instituciones.

Bajo este contexto de referencias, resulta oportuno traer a colación las recientes declaraciones del ex presidente Felipe Calderón Hinojosa, miembro de su partido, en una muestra clara que sus actitudes están polarizando más que exigir el estricto apego de la ley: “Se llama una sopa de su propio chocolate”, retuiteando a otro ex panista, comentando que: “Ricardo Anaya se hizo candidato secuestrando al PAN”, además le cuestionó que ahora pide al Presidente sacar las manos del proceso, cuando él amenazaba a panistas, y que, se queja de intervención, pero fue todo lo que él hizo.

OTRAS VOCES DE PESO

Manuel Herrera Vega, presidente de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), señaló: “En el caso de las campañas políticas, más que preocupación hay una decepción en este arranque porque no estamos viendo muchas propuestas, lo que estamos viendo más bien es una batalla mediática de descalificaciones y lo que nosotros quisiéramos son propuestas muy concretas que tienen que ver con la parte económica”.

Juan Pablo Castañón presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) pidió que los candidatos respeten las instituciones del Estado mexicano para tener confianza en el proceso electoral: “México necesita instituciones sólidas y fuertes que garanticen imperio de la ley y que castigue a quienes no lo cumplen”.

En la vida todo es juzgado por su apariencia, lo que no se ve no cuenta, y la sociedad quiere saber lo que no se ve, así, se conocerá la verdad sobre el caso “Anaya”.

Un conflicto que puede derivar en mediático o legal: independientemente del proceder nada aceptable de un candidato.