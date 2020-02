El ejército, garantía de continuidad

> Lo saludable es seguir convencidos de que las Fuerzas Armadas se conducen con lealtad al Ejecutivo Federal en turno y que no la ponen a subasta

¿Qué ocurrió para que después de culpar a los militares de convertir al territorio nacional en inmenso cementerio y considerarlos violadores contumaces de los derechos humanos del pueblo mexicano en tiempos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, el Presidente López Obrador se echase en sus brazos confiándoles ciegamente la seguridad interior y convirtiéndolos en una gigantesca empresa constructora.

Hay un abismo entre el candidato Andrés Manuel López Obrador que preparando su camino al poder no se cansaba de fustigar a los marinos condenándolos por masacrar a jóvenes y hasta niños, y a los soldados por haber participado en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, y el Presidente de la República que en la Plaza de la Constitución ahora los felicita sin medida en una parada militar impresionante por no escuchar el canto de las sirenas del golpismo y la traición.

Algo pasó en el camino que cambió de manera diametral el pensamiento de López Obrador.

Las especulaciones son de todo tipo, algunas absurdas como el supuesto de haber comprado su lealtad o declarar el final de la guerra contra el narcotráfico y no precisamente para abatir los índices de criminalidad.

En lo personal llegué a pensar que en la conmemoración del Día del Ejército se refería a la historia de los últimos 107 años, a partir de que el Ejército tomó preso, derrocó y asesinó al Presidente Madero, pero en primero de plastilina en clases de Historia nos enseñan que no es totalmente cierto que en el último siglo los militares hayan cerrado los oídos a las sirenas que los invitaban al golpismo y a la traición.

Sobran episodios de intentos de golpe de Estado. El Presidente debe tener presente la rebelión de don Adolfo de la Huerta contra Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles porque involucra a su estado natal.

Los rebeldes consiguieron que el gobernador Tomás Garrido Canabal huyera de Tabasco y declararon “capital Delahuertista de México” al puerto de Frontera. Se puede decir que durante seis meses la entidad estuvo fuera del Pacto Federal.

En aquella insurrección sin líder, porque don Adolfo que, aunque pacificó y desarmó a Pancho Villa, no servía para esos menesteres, murieron generales revolucionarios inolvidables como Salvador Alvarado -presintiendo el final se despidió de su esposa con una carta enternecedora: “recuerda siempre que es preferible que seas viuda de un hombre valiente a la esposa de un cobarde…”-, y Rafael Buelna. “Granito de oro”, como era conocido, capturó a Lázaro Cárdenas en Michoacán y le perdonó la vida al igual que a sus soldados.

Quizás el antecedente más reciente de golpes de Estado en México, sea un episodio de 1968. Conforme a versiones (la más creíble es la de don Miguel Nazar Haro, que fue jefe de la Policía Federal de Seguridad), el general secretario Marcelino García Barragán mando “a la chingada” al embajador de Estados Unidos, Fulton Freeman, que le pidió derribar a Gustavo Díaz Ordaz para “calmar la situación” ocasionada por el movimiento estudiantil.

Díaz Ordaz vivió su gobierno con el temor de un golpe, pero el general García Barragán una y otra vez le dio lecciones de lealtad.

Con el tiempo, a Miguel de la Madrid le dijeron que el hijo del general García Barragán, don Javier García Paniagua, se levantaría en armas encabezando a los paracaidistas militares para revertir que José López Portillo le negara la candidatura presidencial del PRI. Pura grilla.

Cuando Carlos Salinas le confío la policía de la Ciudad de México al inicio de la regencia del Departamento del Distrito Federal, en tiempos de Manuel Camacho, don Javier me explicó haber aceptado porque, confiándole la fuerza armada más importante del país, después del Ejército, el Presidente reconocía su lealtad, puesta en duda cuando el destape de De la Madrid.

Salinas me diría recientemente que le preocupaba ofender al recio jalisciense con un puesto que no estaba a su altura, pero se sorprendió cuando don Javier aceptó la jefatura de la policía. Supo entonces que el hijo de García Barragán, que vivía honrando la memoria de su padre, tomó la oferta presidencial como reconocimiento a su lealtad. Y así fue.

‘ME DAS Y TE DOY’

Las últimas menciones sobre golpismo militar han sido de López Obrador a causa del “operativo fallido” de Culiacán en el que el Ejército cargó con el desprestigio aunque fuera la Guardia Nacional la que dejó en libertad a Ovidio Guzmán, el hijo de “El Chapo”, pero también en reacción al inesperado discurso que el general Carlos Demetrio Gaytán pronunció en un desayuno de militares de alto rango, en activo y en retiro, encabezado por el secretario Luis Cresencio Sandoval, en el que dijo que los militares se sienten agraviados, como mexicanos, y ofendidos, como soldados, por el “culiacanazo”.

Rápido para las respuestas, el Presidente no dejó pasar la alusión. Recordó que Gaytán fue subsecretario de la Defensa con Calderón y que “tiene una visión de las cosas distinta a la que nosotros estamos llevando a la práctica. Nada más para recordar, Calderón declaró la guerra, de eso hay constancia, y hubo los mayores índices de letalidad”.

Pero a lo que no dio respuesta fue a la crítica al gobierno: “La sociedad está polarizada políticamente porque la ideología dominante, que no mayoritaria, se basa en corrientes pretendidamente de izquierda”.

En ese contexto, el Presidente llegó a decir que, si por él fuera, como no somos una nación belicista desaparecería al Ejército y se quedaría con la Guardia Nacional, integrada por soldados y marinos, fundamentalmente.

Pero no viene al caso hacer historia, sino tratar de encontrar respuesta al súbito cambio de opinión de López Obrador sobre las fuerzas armadas.

Si el tema no fuera importante, podríamos quedarnos en una lección de historia por sus continuas referencias a los conservadores, a los “fifís”, a Victoriano Huerta y a los asesinatos de los hermanos Madero, Gustavo y Francisco, éste el tercer transformador en la historia de México.

Pero la explicación que anda de boca en boca es que el cambio de actitud del Presidente obedece realmente a la necesidad de ganarse la lealtad castrense para que su proyecto de régimen se consolide y perdure.

Cuando el influjo que ejerce sobre las masas disminuya y los problemas de toda índole, sobre todo de seguridad y economía, pongan en jaque a su gobierno, sólo la lealtad militar le garantizará que sus adversarios no frenen el proyecto ni le metan reversa.

Aún con la inexistencia de una oposición partidista, así como de liderazgos en la sociedad civil que pudieran encabezar un vigoroso movimiento que se le opusiera, tener de su lado a las fuerzas armadas es garantía de continuidad en la construcción de un régimen del que pueda seguir siendo caudillo en la Presidencia o fuera de ella.

Esta sería la razón fundamental y no solo la incorruptibilidad del general Luis Cresencio Sandoval y del almirante Jorge Ojeda Durán, por la que a las fuerzas armadas, el Ejército en especial, les ha confiado la construcción del aeropuerto en Santa Lucía, de las sucursales del Banco de Bienestar, de los cuarteles de la Guardia Nacional, el transporte de combustible y lo que se ofrezca en el futuro.

Es decir, se trataría de un “quid pro quo”.

POR LA LEALTAD, TODO

En la impresionante ceremonia militar del miércoles la intención de su discurso no habría sido reconocer su rechazo histórico al golpismo y a la traición; tampoco agradecerles poner oídos sordos a los cantos de las sirenas en el pasado reciente, es decir, durante su campaña y la etapa de transición previa a su toma de posesión, sino a la lealtad que le profesan ahora y le profesarán durante y después del sexenio, y que se ha ganado cambiando el discurso, dejando de culparlos de masacrar jóvenes y hasta niños, de desaparecer estudiantes y violar los derechos humanos, pero sobre todo confiándole tareas fundamentales de su gobierno que la industria de la construcción pensó serían para ella.

Se trataría de un paso inteligente, audaz y decisivo, pues se adelantó a las posibles sirenas que, sin posibilidades de cambiar el rumbo del país en las urnas, en un futuro mediato pudieran hablar al oído a los militares e incitarlos a la traición y al golpismo.

Para decirlo de otra manera, se ha ganado su lealtad.

Me resisto a dar validez a esta explicación porque comprar la lealtad de las fuerzas armadas, como Evo Morales hizo en Bolivia, implicaría un grado de corrupción histórica que superaría a episodios del pasado neoliberal.

Pero, además, así como en el pasado reciente el jefe del Ejecutivo Federal era rehén del Estado Mayor Presidencial, equivaldría a que ahora lo fuera de las fuerzas armadas que, conforme avance el sexenio y crezcan los problemas, pedirían más por su lealtad.

Además, el Presidente López Obrador presume que ese no es su talante -de hecho, si me leyera, estaría diciendo que “esto calienta”, pues no es igual a sus antecesores-, y por lo menos en dos ocasiones ha dicho que el general Sandoval y el Almirante Ojeda son incorruptibles.

O lo que es lo mismo, esta especulación está fuera de lugar.

Me quedo con mi experiencia con el Ejército y la Marina resumida en la respuesta que el general secretario Enrique Cervantes, discípulo de García Barragán, me dio cuando le pregunté qué harían las fuerzas armadas si Vicente Fox y Francisco Labastida empataban en las urnas, como en vísperas de las elecciones del 2000 especulaban los corresponsales extranjeros: “no somos el IFE”.

Y no lo fueron, como lo demostraron después cuando el PRI sacó al PAN de Los Pinos y Morena lo convirtió en museo para regresar el poder al Palacio Nacional.

Lo saludable es seguir convencidos de que las fuerzas armadas se conducen con lealtad al Ejecutivo Federal en turno y que no la ponen a subasta.

Porque, hay que decirlo, además de ofensiva la insinuación, si hoy tuvieran precio, nada impediría que en el futuro alguien se animara a presentar una oferta irresistible. La Cuarta Transformación estaría en riesgo, pero, peor aún, el país correría el peligro de regresar a tiempos superados en el siglo pasado.

Todo, inadmisible. Por eso también saludable es archivar el golpismo y no usarlo sin necesidad en discursos en la plaza pública y en declaraciones periodísticas.

