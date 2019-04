El dinero como escudo de impunidad

NOS SALVAMOS DEL CERVEZAZO PERO NO DEL GASOLINAZO DE LOS GASOLINEROS.

EL QUE RUEGA PORQUE LLUEVA SE DEBE RESIGNAR A ANDAR ENTRE EL LODO.

NO HAY DUDA DE QUE LOS GASOLINEROS NOS VENDEN CON UNA UTILIDAD DE CUATRO PESOS POR “LITRO” DE COMBUSTIBLE DE 800 MILILITROS QUE NOS DESPACHAN, Y ESO QUE, EN ALGUNOS ESTADOS, SON LOS SECRETARIOS DE ENERGÍA… Y BUENO, POR ELLO, PUEDEN ANDAR PEDOS TODO EL TIEMPO.

Por supuesto que Yeidckol Polevnsky y Miguel Barbosa le dieron un “estate aquí” a Ricardo Monreal y a su intento de control no solamente del Senado o de la partecita que le dejan y del partido como un instrumento que puede condicionar o eliminar la fuerza política de López Obrador. Y es que todos estamos de acuerdo que al Movimiento le hace falta su conversión a Partido y, ya saben, cuando existen los intereses y los puestos y presupuestos, como los perros de rancho: “con hueso, ni ladran ni muerden, solamente mueven la colita”.

Y BIEN, dicen los que saben que ese intento además ha servido para contener la fuerza del presidente del Senado, hombre de confianza de AMLO y que desde hace tiempo viene confrontándose con Ricardo y hoy que se avecina la elección en Zacatecas, pues Ricardo anda muy activo para que sea su hermano el que llegue a la gubernatura, ya que esto le daría un nuevo nivel de control y de influencia en el gobierno federal y mantendría el control estatal que le viene disputando el segundo de Dante Delgado en el movimiento naranja y, es de todos sabido que en las ligas y relaciones de Monreal existe una buena con Dante Delgado y se rumora que, incluso, ya tienen un pacto en Zacatecas, claro, pacto que no incluye la opinión de AMLO y menos la de Yeidckol y es muy claro que dentro del esquema de manejo de AMLO, perder el toque en los procesos electorales y perder el que se le deba el “favor”, pues resultaría peligroso para su futuro. a menos que tenga claro que en Morena estarían a punto de una división, dicen las gentes cercanas a López Obrador, por los derechistas de este país que no se conforman con la derrota, sino que extrañan las grandes corrupciones y las enormes utilidades que lograban haciendo uso de los fondos y recursos públicos para hacer sus negocios privados.

Además de los conocidos huachicoleros a los que no ha dado a conocer el presidente, además del ex miembro del Estado Mayor Presidencial que se dedicaba a huachicolear y de los muchos funcionarios en Puebla, Veracruz, Hidalgo, Estado de México, Guanajuato, Tamaulipas, que han conformado una sólida mafia de policías, empresarios, banqueros y funcionarios en el huachicoleo, ahora, entendemos la razón por la que los dueños de empresas de distribución de combustibles también forman parte de ese enorme mafia, sobre todo porque se han dedicado a robar a los mexicanos defraudarlos por medio del costo de venta de combustible robado, por dar menos, mucho menos de lo que deben ser los litros y es más extraño que, sea hasta ahora que AMLO se vaya dando cuenta de esa maniobra que ha enriquecido en muchos estados a los funcionarios que a su vez son empresarios distribuidores de combustibles y, a pesar de que les inmovilizan muchas de sus bombas, en poco tiempo vuelven a operar con el cuento de que ya las calibraron, cuando nos siguen robando y ni siquiera son sancionados porque son los secretarios de Energía en esas entidades y ya saben: perro, no come carne de perro.

Después del impacto programado en la mañanera donde Jorge Ramos golpeó a AMLO que pensó que podía debatir sobre el tema planteado con datos equivocados, se desata una campaña en contra usando determinaciones que han afectado a muchos y aparecen libros analizando con datos de acciones de cuatro meses o menos y determinando que AMLO “roba esperanzas, es mentiroso y demagogo” y, esto, solamente está ocasionando que las respuestas del presidente sean más dirigidas a los que en principio declaraba que eran parte de la MAFIA DEL PODER y que, perdonados, se convierten en CONSEJEROS DEL PODER, y que han demostrado que no están siendo leales a ese perdón y, por tanto, las acciones se vienen en cascada, hoy toca a los gasolineros, acaparadores, huachicoleros, careros, especuladores y corruptos y, ¿saben qué?: pues el pueblo le aplaude la acción y deja de ver lo que no es correcto, sino las acciones de denuncia y de acciones en su contra, claro que estoy convencido de que AMLO, desaprobará la tenencia y no pondrá, como han amenazado, a las estaciones de gasolina del Estado a dar gasolina barata, porque sabe que llegando el negocio y el dinero a manos llenas, el más justo de los morenistas peca y pecaría de verdad, porque su resentimiento y sus ambiciones son tales que no respetarían o dejarían pasar esa magnífica oportunidad de contar con recursos financieros para mantenerse en la política en una forma menos controlada como ahora están por medio de Morena, con el mensaje de la realidad de que: Político pobre, es, pobre político, y conociendo las mieles del dinero, hemos sostenido que ya han perdido principios y valores y saben que además, sin dinero, en cualquier momento en que pierdan el poder serán presa fácil de la traición y de la venganza, por esa misma razón siguen los pasos de Gabino Cué y de Jorge, “El Coco”, Castillo, que saqueando y robando y corrompiendo al gobierno de Oaxaca, con cientos de millones, pues tienen comprada la impunidad y su sobrevivencia política, claro, con ayuda de ex banqueros que son los que mueven los dineros sucios de muchos políticos y tienen embobado al presidente con eso de las bolas… de beisbol… no sean mal pensados…