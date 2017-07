El ‘diablillo’ llamado Francisco Santos: avienta culpas a Sacmex y Conagua

Parece que solo, como el Quijote, se quedará el director de OAPAS, organismo de agua de Naucalpan, Estado de México, bajo el mando de Francisco Javier Santos Arreola, en su demanda contra el Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex) y contra la Comisión Nacional del Agua (Conagua) por las inundaciones que afectaron viviendas en dicho municipio mexiquense por el desborde del Río Hondo.

Santos Arreola, al igual que el propio alcalde panista Édgar Olvera, no asume responsabilidad alguna y se va por la fácil: avienta culpas sin ton ni son y le es muy fácil encontrar culpables de la desgracia.

Y es que desde una reunión que hubo días después de la inundación del pasado 28 de junio, en la que estuvieron autoridades de la Conagua, del Sacmex, de la CAEM y del propio OAPAS, los tres primeros coincidieron y concluyeron en que no hubo negligencia ni responsabilidad alguna y que el aluvión fue por las lluvias atípicas y por la cantidad de basura que se acumuló y arrastró el cauce.

Por las lluvias atípicas no se puede hacer nada, son fenómenos de la propia naturaleza, pero el problema de la cantidad de basura sí se pudo hacer algo.

A Santos y a Olvera se les olvida que la basura acumulada en cauces, barrancas y coladeras en Naucalpan es responsabilidad del municipio, por lo que ellos debieron darles mantenimiento y hacer trabajos de limpieza y desazolve, funciones que no hicieron, por lo que la basura que no retiraron fue arrastrada por el agua con los resultados que ya todos conocemos… así que no se vale que ellos quieran ‘cargar el muertito’ hacia otro lado.

Ahora hay que ver con qué sustenta su demanda el director de OAPAS, a quien ya vieron que busca pleito con todos.

Por si no lo saben, y mucha gente lo recuerda, es que hace unos meses Santos (que de santo no tiene nada) se enfrentó a golpes con trabajadores del SUTEYM, y para demostrar ‘autoridad’ les descontó un día de trabajo contemplado en el contrato colectivo.

En donde el director de OAPAS debería mostrar ‘autoridad’ sería en hacer bien su trabajo, que para eso fue designado, y no en desacreditar el trabajo realizado por Sacmex y por la Conagua.

Esto viene a colación porque el ayuntamiento de Naucalpan, a través del director del Organismo de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, Francisco Javier Santos Arreola, acudió a la Agencia del Ministerio Público, con sede en dicho municipio, para iniciar la denuncia mediante la cual exige que se investiguen los hechos, se deslinden responsabilidades y se realice la reparación de los daños, por el desbordamiento de este cauce que originó daños en 300 viviendas de los fraccionamientos Los Pastores, rivera de Echegaray, El Conde y Alce Blanco.

Repetimos, a pesar de que ya se le había dicho que el desborde del río fue por las lluvias atípicas y por la cantidad de basura que se acumuló, Santos (que más bien es un diablillo), está empecinado en querer demostrar, como se dice en el pueblo, que no tiene vela en el entierro.

Lo que realmente busca Santos Arreola es que Sacmex le ayude en reparar los daños generados por la inundación, pero por lo visto se quedará solo y su alma en este problema… perdón, más bien acompañado por el presidente municipal panista Olvera, quien también se hizo ‘ojo de hormiga’ cuando llovía en Naucalpan y jamás se apareció con los colonos cuando realmente estaba la tormenta… pero eso sí, ya que pasó la tormenta, ya que vino la calma, al día siguiente, jueves 29 de junio por la mañana, se dio ‘baño de pueblo’ y se tomó la foto con los afectados.

Qué contradicción de Santos, primero los acusa, los señala de ser irresponsables, pero eso sí, sigue en pláticas con los gobiernos federal y estatal con el objetivo de que se realicen obras en el Río Hondo que permitan disminuir los riesgos en este cauce.

Como Santos ya se ve solo en su demanda, quiere sumar gente a su causa, pues expresa que los colonos de las comunidades afectadas están en su derecho de tomar las acciones legales correspondientes en contra del gobierno capitalino y contra Conaguas, y que OAPAS los acompañará jurídicamente para que puedan solicitar la reparación del daño.

¡Qué cinismo de Santos!, no puede solo, actúa como otros partidos, busca alianzas para querer ganar, y a tono con la temporada de las lluvias atípicas, no cabe duda que el director de OAPAS da ‘patadas de ahogado’.

Si ayer le ‘llovió agua’ a su municipio, ahora le pueden llover críticas a Francisco Javier Santos, quien por lo visto tiene el santo de espaldas.