El Día de la Madre daremos en la idem al Covid-19

Lo mejor de todo no es perder la esperanza, el optimismo y el buen humor.

Si los detentes (imágenes religiosas), tréboles de cuatro, cinco o seis hojas y los billetes de 2 dólares son buenos escudos contra el coronavirus, ¿por qué no lo sería una fecha tan emblemática como el 10 de mayo?

El Presidente metió en un lío a Hugo López Gatell porque, como está visto, al subsecretario de Salud le resulta difícil resistírsele.

Andrés Manuel López Obrador dijo que le gusta el 10 de mayo para levantar la situación de emergencia en que nos ha metido el coronavirus, sólo porque es el Día de la Madre, pero eso tendrán que decidirlo los especialistas, los científicos, es decir, López Gatell.

A él sólo le gusta esa fecha, por emblemática para que le demos en la idem al virus.

Si fuera necesario, lo digo yo, lo haría por decreto o, quizás, mejor por consulta popular.

A partir de los antecedentes, todo permite especular que López Gatell se afanará para que el 10 de mayo todos celebremos a nuestras mamacitas como Dios manda, con abrazos, besos, sin sanas distancias.

Para no quedar mal, el Presidente se dio un margen de maniobra razonable: “A mí me gustaría, pero yo no lo decido, no soy todólogo, me gustaría levantar o iniciar el levantamiento de la cuarentena y empezar gradualmente desde luego, con todo cuidado, con todas las recomendaciones, comenzar el 10 de mayo, me gustaría muchísimo, ahí levantamos ya la situación de emergencia, continuamos, cuidándonos, porque yo espero que para entonces ya vayamos de salida, pero no soy especialista, esto lo van a hacer los médicos, los científicos”.

Mañana, en la conferencia de prensa en Palacio Nacional, se ofrecerá al país un estudio completo de la situación.

“Vamos muy bien, mañana también vamos a hablar de cómo los técnicos, especialistas, científicos, que son los que están conduciendo esta estrategia en contra del coronavirus nos van a decir cuándo en la semana próxima – yo espero que sea el jueves—ya se va a tener una proyección definitiva, lo más apegada a la realidad, por eso hablamos de apegarnos a lo profesional, a los científicos, vamos ya a tener una proyección de cuándos se estima que se va a presentar el periodo más crítico de la epidemia, porque en ese periodo que se va a hacer uso de toda esta instalación médica”, explicó.

Así que a quienes no nos haya puesto en la idem, preparémonos para festejar el Día de la Madre la victoria sobre el coronavirus.