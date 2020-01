QUE TENGAMOS TODOS, UN BUEN AÑO 2020.

No son pocos los que me dicen que de nada sirve que escriba el día 1 de año, pocas son las publicaciones que dan noticias y más ahora con esta crisis terrible de la austeridad y del control de los medios de comunicación. Claro que nadie la esperaba, digo, cuando menos los comunicadores que han pasado años en las altas y bajas de la profesión, pero hoy, debemos entender que es totalmente distinta, no estamos ante un cambio de gobierno sino en un cambio de sistema, y en esos cambios pues hay de todo, pero sobre, la realidad, no hay nada que hacer más que acomodarse de “muertito” y tratar de sobrevivir en la gran crisis. ¿Nos van a silenciar?, pues claro que no, no es necesario llegar a la represión para callarnos y silenciarnos, si no existieran los mismos mecanismos con los que nos han “derrotado”, como son las redes sociales y los datos duros, firmes y claros de la realidad, volver a recuperar la confianza y tener confianza en que lo lograremos, porque si olvidamos que fuimos un “cuarto poder”, no sé si porque muchos llegaban al “cuartito de los chayos”, porque eso del cuarto poder era más un mito y un deseo de apantallar a los políticos y más a los anunciantes, que la realidad.

En otros tiempos también existía ese control que ahora sufrimos, nadie podía decir nada que afectara la imagen del presidente, del secretario de la Defensa, del de Gobernación, del de Hacienda, de los dirigentes sindicales, de los banqueros intocables, de los financieros que eran los defraudadores de donde salían los fondos para las campañas y la política y los negocios, en fin, si no tocabas intereses enormes, pues bienvenida la columna o la noticia, pero si atentabas contra el centro del poder, pues al “cuartito del olvido” o cubrir notas de la iglesia, sin profundizar en temas calientes, menos los de las violaciones, el robo de limosnas, o bien, salías a la fuente de sociales sin tener acceso a los grandes eventos, no sólo por el castigo sino porque no contabas con buenos modales y mejores trajes, en fin, pues el control en la comunicación, digan lo que digan, pues siempre se ha ejercido, solamente que ahora, pues se cambió de juego y de peloteros y de reglas, y bueno, pues hay descontrol y alarma, miedo, terror de que los nuevos tiempos arrasen a los viejos viejos… y, así es la vida. Claro que en ocasiones, todo cambia para quedar igual, pero igual en el poder y en manejo del mismo.

Seguramente muchos de los operadores de imagen y de medios se darán de topes al recordar que apostaron sus notas y sus lanotas a algunos cuantos periodistas de renombre, a los que al parecer todo el mundo estaba obligado a escuchar, leer o ver en cada segmento de noticias, y es que ellos contaban además de la confianza de sus patrones con la confianza de los políticos y tenían acceso a los datos y noticias que hacían época y marcaban el rumbo de la política o de la economía, porque gozaban de los datos confidenciales y adelantados, antes, mucho antes que cualquiera de los otros en el medio, por ello, se fueron prostituyendo, algunos llegaron solamente a ser las viejas putas de los grupos de la política y se pavoneaban como suripantas en los eventos sociales, y bueno, al cambio, pues así nos fue a todos, y ellos lloran, chillan y lloriquean y alegan que son víctimas de la represión de los 4T, porque han dicho que el mero mero no es el mejor en el medio y que pronostican, como si fueran adivinos, las catástrofes y los malos destinos del país, y como así pues ni los reviven, ni los atienden ni los pelan pues hacen sus rabietas y se lanzan al piso tratando de convertirse en víctimas de la “represión filocomunista en el poder” y, pues todo ese teatro es de risa, porque la final de cuentas, solamente sirven, ahora, un poco a los que siempre les han usado y de vez en cuando, por ello, cuando las putas son viejas, pues se van convirtiendo en madrotas o en consejeras, y ese parece ser es el destino de muchos de los viejos chayoteros que lucraron y desprestigiaron a la comunicación, cuando la convirtieron en simple mecanismo de publicidad y propaganda política y no de verdadera información, y al paso que vamos, pues, al parecer, para allá vamos, con otros mecanismos y menos dinero, pero el control de la propaganda y la comunicación es vital para mantener el control del poder, y lo que les importa, ahora, por el momento, no es hacer negocios, sino sostener el poder y repartir lo que se debe, para controlar, con los huesos, a los perros…

Por ejemplo, diremos en las guerras revolucionarias en los años pasados y pondremos la guerra de Vietnam invadido por los gringos y luchando por el cambio, Ho Chi Minh, logró, en dos ocasiones, primero, derrocar a los invasores franceses, y después, a los gringos, y a los gringos los derrota con la verdad y mostrando el horror y el terror de la guerra, y la realidad que costaba a los gringos muchos muertos, que ocultaban, y ellos, en los Estados Unidos, decían en sus medios de comunicación que ganaban la guerra, cuando en la realidad, y mostrando la verdad, se entendía que no ganaban sino que la perdían, y así, perdió la guerra Estados Unidos, mostrando solamente la verdad y la realidad, y en el país, estos mismo sucedió, los lacayos y entreguistas de los demás partidos, decían que estábamos en la gloria y que el país avanzaba a la modernidad y se fue mostrando la realidad en la vida familiar de los políticos, en su corrupción y en sus mentiras, en sus riquezas inexplicables y en la miseria, desocupación, marginación, insalubridad y la inseguridad que invadían a todo el país, y la gente, molesta, encabronada, desilusionada, pues decidió volcar sus votos por un cambio, unos dicen que son votos de “inocentes”, pero no, son votos de encabronados y cansados de los corruptos, de los engaños, de los muertos, desplazados, desaparecidos, de la miseria y marginación, y ahora, cuando menos, pues todos esos “inocentes”, jodidos digo yo, del infeliciaje, reciben atención, y hasta pueden generar ocurrencias y notas y las desplazan y les mientan la madre a los que jamás pudieron mentarles, a sus patrones, y despertaron el resentimiento y el odio no para manipularles, sino para aplacarles, porque esta es la misión de AMLO, aplacar las profundas diferencias y controlar los posibles levantamientos sociales y, pues a ver cómo nos va…