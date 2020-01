El desinforme de Rosario Piedra

La ventaja de Rosario Piedra Ibarra es que no hay oposición en el Congreso, y la poca, el PAN, pues no alcanza, o no pinta. Por eso, este miércoles, aunque en otros tiempos era ir a meterse a la boca del lobo, le fue casi de maravilla al rendir su informe de labores y resultados del 2019.

…

De cualquier forma, la titular de la CNDH se presentó ante la Comisión Permanente, en donde fue cuestionada por las acciones de la Guardia Nacional, en la frontera sur, contra los integrantes de la caravana migrante.

…

También por el lío de Salud y la falta de medicamentos a niños con cáncer, pero rápido, como indica el librito, fue defendida por quien hace mayoría, o sea, Morena. Incluso, en el marco de su presencia en San Lázaro ocurrieron dos momentos que retratan fielmente la actitud del morenismo en el poder.

…

El primero, cuando Porfirio Muñoz Ledo, en su afán de criticar el plan para impedir el libre tránsito a los migrantes, así como el operativo contra la caravana, intentó mostrar a Piedra Ibarra un video en donde se evidencian las agresiones de la GN, pero Morena no autorizó a la presidenta, Mónica Fernández, que cediera el micrófono.

…

El segundo cuando Mario Delgado, coordinador de la bancada morenista, expresó, contradiciendo a Porfirio, que “salvajismo” el de los migrantes que agredieron a la Guardia Nacional. Bueno, “salvajismo”, morenismo, ¿estalinismo?

…

Lo increíble es que una ciudadana hija de un ícono de la lucha social, doña Rosario Ibarra de Piedra, y hermana de quien sufrió y vivió una época política efervescente, cuya peor consecuencia fue la desaparición, hoy guarde silencio o dé informes a modo.

BARBOSA Y EL RECTOR DE LA BUAP, TRENZADOS

Dicen que pueblo chico, infierno grande. Y eso parece ocurrir en Puebla con el lío verbal entre el Gobernador Miguel Barbosa y el Rector de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Alfonso Esparza, a raíz de una auditoría a la institución universitaria y el plan de reemplacamiento obligatorio.

…

Una cosa no tiene que ver con la otra, pero en la confrontación pareciera que sí. La Auditoría Superior del Estado realizó una fiscalización a la BUAP ante dudas de manejos irregulares. En el proceso, la institución negó información y Esparza, ante la medida del gobierno estatal de modernizar el padrón vehicular, ofreció asesoría gratuita a los automovilistas por si deseaban ampararse.

…

Barbosa afirma que la auditoría no la ordena él, sino la ASE, y que no opinará sobre la posición del Rector en el asunto del reemplacamiento. “Si él cree que está haciendo lo correcto, pues que siga haciéndolo”, dijo. La auditoría ya terminó; vienen los resultados. El plan de Barbosa de instituir “placa inteligentes” y desechar los “pedazos de lata” (de otras administraciones, como dijo) apenas comienza.

EL VIRUS QUE NOS HACE LO QUE EL VIENTO…

Pues, quizá y sí, a la Cuarta Transformación no le hace ni la cryptonita. Este miércoles, mientras la Organización Mundial de la Salud se reunía para evaluar si declaraba emergencia internacional por el coronavirus que provoca neumonía letal, y en China morían 17, en México, la Secretaría de Salud ni sudó ni se acongojó…

…

Por el contrario, el subsecretario de Salud, Hugo López Gatell, primero, casi limándose las uñas, dijo que este virus “puede causar enfermedad infecciosa, pero (sólo) una pequeña proporción (de los infectados) muere…. (Tiene) baja eficiencia de transmisión y bajo potencial de causar enfermedad grave y muerte”.

…

Segundo, José Luis Alomía, director de Epidemiología, asignado como vocero para este tema, señaló que “no debe alarmar esto porque los casos sospechosos que vienen de China es algo, hasta cierto punto, esperado”.

…

Así es que usted ya sabe; no se preocupe de más. Claro, tome medidas, pero si por ahí escucha a alguien estornudar continuamente, no se acelere; tranquilamente dígale “¡salud!”.

Blog: http://losmalosos.blogspot.mx/

Twitter: http://twitter.com/malosos