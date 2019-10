El desastre de la política de seguridad

No es fácil escribir porque lo cómodo, el lugar común, es cebarse en el Presidente, el Ejército, la Guardia Nacional, la Marina, el Centro Nacional de Inteligencia y la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, por lo ocurrido ayer en Culiacán y sus secuelas políticas y mediáticas, pero sobre todo de terror y consecuentemente de indefensión.

Nadie en su sano juicio, sea neoliberal, conservador o fifí, puede regocijarse del “operativo fallido” en la capital sinaloense que exhibió la falta de coordinación, ineficacia y división en el gabinete de seguridad del Presidente López Obrador, pero también en el desconocimiento de la ley.

Aún para justificar la noble decisión de evitar masacres, no puede el Presidente decir que respaldó la liberación de Ovidio Guzmán sin que de inmediato le recuerden el artículo 150 del Código Penal Federal que dispone de 6 meses a 9 años de prisión “al que favoreciere la evasión de algún detenido procesado o condenado. Si el detenido … estuviese inculpado por delito o delitos contra la salud, a la persona que favoreciere su evasión se le impondrán de 7 años a 15 años de prisión… si quien propicie la evasión fuese servidor público, se le incrementará la pena … además será destituido … y se le inhabilitará … (por un periodo) de 8 a 12 años”.

El general secretario elude la responsabilidad diciendo que, a pesar de haber identificado al objetivo en el interior del inmueble, “formalmente no hubo detención” y que no fue capturado para evitar los enfrentamientos en diversas zonas de Culiacán.

En otras palabras, si no fue detenido, no fue dejado en libertad y luego entonces, el artículo 150 no aplica.

El fracaso del Ejército y de la Guardia Nacional en la capital de Sinaloa “por actuar de manera precipitada”, que culminó con la liberación del hijo de “El Chapo”, corona la fuga de Ovidio como la más exitosas de las escenificadas por el clan, incluida la que el jefe de la familia protagonizó en Guadalajara en un carrito de la ropa sucia y la de El Altiplano usando un túnel construido pacientemente durante meses.

Para que el Ejército dejara en libertad a Ovidio, según reconoció la información oficial, entiendo que el pueblo de Culiacán sirvió de rehén. Los delincuentes se atrevieron incluso a incursionar en la zona habitacional militar con la intención de tomar rehenes para intercambiarlos.

Pensé que el secretario de Seguridad pasaría la madrugada redactando las primeras de las 19 cuartillas de su dimisión, como hizo cuando fue secretario particular de Vicente Fox para denunciar las aspiraciones sucesorias de Martha Sahagún, pero me equivoqué.

Experto en cuestiones mediática, calculó las preguntas que le harían en la conferencia de prensa obligada y encontró las respuestas apropiadas. Casi todo el tiempo respondió leyendo sus apuntes insomnes.

Con “deficiencias de planificación” en el plan operativo, Durazo se recargó en el general secretario de la Defensa Nacional, Cresencio Sandoval, quien aceptó haber incurrido en “deficiencias” al no “someter al conocimiento y consideración del gabinete de seguridad “su plan operativo” de atrapar al hijo de El Chapo en cumplimiento de una orden judicial.

Me pregunto, si esta “deficiencia” del general Secretario, es decir, no comunicar el miércoles por la mañana “su plan operativo” al gabinete de seguridad encabezado en la madrugada por el Presidente, debe considerarse insubordinación al comandante supremo de las Fuerzas Armadas.

Pero esta minucia no puede tapar la preocupación ciudadana: la evidente falla de la política gubernamental en materia de seguridad.

Al igual que el Presidente, Durazo insistió en atacar las causas de fondo, como la pobreza.

No le falta razón, pero esta estrategia que quizás alcance resultados a largo plazo, no justifica que, en el presente, en el pasado reciente y como seguramente seguirá ocurriendo, quienes están obligados a cumplir la ley y acatar el mandato de ejecutar una orden de aprehensión, se justifiquen diciendo no haber medido la capacidad de respuesta de su objetivo. Tampoco que sus superiores los obliguen a inmolarse reconociendo el error de no consultar el operativo en la reunión del gabinete de seguridad.